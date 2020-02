L'Oroscopo lascia presagire una giornata interessante per il Sagittario grazie agli influssi vantaggiosi della Luna nel segno, ma anche per i Pesci, che vivranno una giornata intensa ed emozionante. Alti e bassi per il Toro a causa di Urano in opposizione. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo di domani, sabato 15 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 15 febbraio 2020 da Ariete a Cancro

Ariete: le prossime 48 ore si riveleranno vantaggiose per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Gli astri lasciano presagire una giornata risolutiva in cui sarà possibile chiarire i contrasti e ritrovare la serenità. In ambito lavorativo si possono ricaricare le energia e la voglia di fare non mancherà, tuttavia qualcuno potrebbe cercare di ostacolarvi, meglio agire con cautela.

Toro: durante la giornata di sabato 15 febbraio con Luna ed Urano in opposizione, il segno potrebbe vivere qualche momento sottotono. L’oroscopo consiglia di fermarsi a riflettere e cercare di capire quali sono le situazioni scomode, che creano disagio.

Meglio cercare di limitare liti e discussioni tanto in amore quanto in ambito lavorativo.

Gemelli: l’oroscopo di domani lascia presagire una giornata agitata, a causa della Luna in opposizione che potrebbe creare qualche grattacapo al segno. In amore ci sono dei conflitti in corso ed ora è arrivato il momento di trovare un chiarimento. Particolarmente agitati si potrebbero rivelare i rapporti con i nati sotto il segno dei Pesci o del Sagittario, con cui servirà molta pazienza.

Approfittate del weekend per riordinare le idee e capire i prossimi passi da compiere.

Cancro: gli influssi positivi della Luna durante questa giornata, lascia presagire un weekend sereno in cui sarà possibile trovare l’equilibrio perduto e la stabilità emotiva. Le prossime ore saranno vantaggiose per coloro i quali hanno bisogno di trovare dei chiarimenti o di avviare delle comunicazioni.

Oroscopo giornaliero 15 febbraio 2020 da Leone a Scorpione

Leone: l’oroscopo di sabato 15 gennaio lascia presagire una giornata leggermente sottotono, in cui non mancheranno i contrasti e le agitazioni, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. La Luna in posizione dissonante potrebbe causare un calo di energie, meglio evitare gli sforzi. Recupero partire da domenica.

Vergine: dopo un periodo di vuoto e tensioni, finalmente la giornata di sabato permettere al segno di recuperare le energie e ritrovare il buonumore. Sarà un weekend fortunato per le relazioni sentimentali e anche gli incontri sono favoriti.

Le prossime 48 ore sanno vantaggiose per coloro che intendono avviare delle trattative o delle collaborazioni.

Bilancia: questo fine settimana si rivelerà vantaggioso per coloro i quali desiderano colmare le distanze nate durante giornate precedenti all'interno dei rapporti di coppia. Sarà anche un momento vantaggioso per quanto riguarda il lavoro, dove si potrà recuperare la voglia di fare e sistemare alcune delle problematiche createsi in precedenza.

Scorpione: l’oroscopo sabato 15 febbraio consiglia di cercare di mettere da parte la negatività e le problematiche dei giorni precedenti per favorire un recupero in amore e nei rapporti interpersonali.

Durante le prossime ore la passione si riaccende e lo Scorpione potrà dedicare maggior tempo ed energie al partner e alla famiglia. Durante il weekend anche gli incontri sono favoriti. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Previsioni astrali del 15 febbraio 2020 da Sagittario a Pesci

Sagittario: la Luna nel segno regalerà 48 ore positive al Sagittario. Saranno due giornate vantaggiose per chi desidera riavvicinarsi alla persona amata, confessare i propri sentimenti alla persona dei sogni o fare nuovi incontri li butto l’ottimismo ritrovato ti dà una marcia in più in ambito lavorativo, dove si potrebbero ricevere buone soddisfazioni.

Capricorno: durante la settimana qualcuno potrebbe aver risentito di un calo di energie ed acquistato diversi problemi di natura fisica. Durante il weekend tuttavia si può recuperare. Nonostante il recupero di energie e la forza ritrovata, sarà meglio evitare gli sforzi e le situazioni stressanti. Questo mese è ideale per capire quali sono i vostri obiettivi e cosa volete e dall'amore

Acquario: durante la giornata di sabato 15 febbraio secondo il presagio delle stelle la Luna in opposizione creerà qualche problema di natura fisica al segno. L' oroscopo però ci tiene a rassicurare l’Acquario, si tratta solo di un momento passeggero destinato ad esaurirsi già a partire da domenica.

Sono giornate fortunate per l'amore e anche gli incontri sono favoriti. Alti e bassi lambito lavorativo, meglio non esporsi più del dovuto..

Pesci: l’oroscopo di sabato 15 febbraio lascia presagire un crescendo di emozioni per il segno. Sarà una giornata interessante dal punto di vista dei sentimenti e domenica lo sarà ancora di più, quando saranno favoriti anche gli incontri per i single. E' un buon momento dal punto di vista fisico e la voglia di fare. Le forze ritrovate vi avvantaggiano nel lavoro, dove si potranno ottenere delle buone soddisfazioni.