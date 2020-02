L'Oroscopo settimanale dal 24 febbraio all'1 marzo indagherà sulla posizione favorevole degli astri fortunati. Buona la congiunzione dei pianeti presenti in Pesci già da lunedì che beneficeranno tutti i segni zodiacali di Acqua mentre la posizione di Luna in Toro nel weekend garantirà successo e benessere in amore. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo settimanale di fine febbraio

Ariete: la congiunzione di Luna e Venere a metà settimana garantirà molto fascino e sexappeal, così potrete stabilire splendidi rapporti amorosi.

Affabili e più sensibili, sarete anche molto empatici sul lavoro trovando la soluzione giusta al momento giusto. Attenzione a non farvi prendere da dubbi e timori elargiti da un Saturno alquanto sospettoso.

Toro: a inizio settimana Luna e Urano in sestile astrologico sprigioneranno un bisogno di movimentare la solita routine in maniera più intraprendente ed eccitante. Ricercherete vecchie fiamme amorose poiché insofferenti alle situazioni attuali. In ambito lavorativo saranno previsti dei guadagni verso il fine settimana.

Gemelli: fascino e grazia saranno le armi vincenti per concretizzare i progetti amorosi soprattutto a metà settimana. Venere e Luna dall'Ariete infatti elargiranno un'affettuosità delicata e un'affabilità che si manifesterà anche in campo lavorativo, garantendo successo. Attenzione a non lasciarvi prendere però da un'eccessiva pigrizia.

Cancro: Luna, Nettuno, Sole e Mercurio saranno schierati in splendida posizione dai Pesci già da lunedì e cercheranno di spronare la vostra intelligenza, facendovi prendere le decisioni giuste.

In amore potrebbero esserci ritorni di fiamma, ma la ragione prevarrà sul sentimento. Attenzione a una Luna in quadratura a metà settimana che potrebbe provocare noie sul lavoro.

Leone: sul lavoro non dovrete fidarvi di alcuni colleghi che vi spingeranno a lamentarvi per poi compromettere il vostro operato con i superiori. In amore, dovrete agire di contropiede alle avversità proposte dagli astri in opposizione dal Capricorno.

Non dovrete tergiversare dunque decidendo il da farsi soprattutto nel fine settimana che risulterà molto fortunato per gli affetti.

Vergine: attenzione a una Luna in opposizione che potrebbe confondere un po' le idee. Sia in amore che nel lavoro, dovrete ritrovare il giusto equilibrio per arginare eventuali disaccordi sprigionati da cose di poca importanza. Già a metà settimana la situazione migliorerà e potrete valutare di risolvere un problema amoroso che vi coinvolgeva già da tempo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in sinergia con Nettuno e Mercurio lunedì spronerà a farvi chiedere dei chiarimenti in amore che desideravate approfondire da tempo.

In coppia dovrete dialogare di più e voi single dovrete essere più coraggiosi, sfidando le avversità con un atteggiamento quasi temerario. Attenzione ad alcuni disguidi lavorativi nella giornata di mercoledì.

Scorpione: ottimo il trigono che si formerà lunedì e martedì con Luna, Nettuno e Mercurio in Pesci che diffonderanno un atteggiamento più comprensivo nei confronti della persona amata e un'intuizione brillante sul lavoro. Anche gli astri dal Capricorno faranno il tifo per voi esortandovi ad avviare un cambiamento costruttivo in tutte le sfere vitali. Occhio a un weekend un po' nervoso per i sentimenti.

Sagittario: attenzione a non fidarvi dei colleghi poiché sul lavoro potrebbero sorgere alcune gelosie. In amore voi single dovrete fare qualche sforzo in più per concretizzare i sogni amorosi mentre voi in coppia non dovrete lamentarvi eccessivamente.

Capricorno: splendida la combinazione astrale dei pianeti presenti nel segno in sinergia con quelli posizionati in Pesci che garantiranno nuovi incontri sentimentali. A metà settimana potrebbero esserci delle tensioni provocate da una Luna in quadratura che farà mutare l'umore, ma chiarirete il tutto in modo costruttivo. Sul lavoro aspirerete a qualcosa di più.

Acquario: circondati da splendidi pianeti che sigilleranno la fortuna, il fascino e una sensibilità nuova, non avrete nulla da temere sia in amore che in campo professionale. Venere favorirà i nuovi incontri amorosi per voi single, grazie alla vicinanza di Mercurio che garantirà anche splendide notizie lavorative. Attenzione a una Luna in quadratura che potrebbe creare tensione nel weekend.

Pesci: Luna, Mercurio e Nettuno brilleranno per voi già da lunedì e garantiranno piacevoli notizie, ma dovrete essere più grintosi e decisi nell'attuare i desideri a cui ambite. Sul lavoro sarà richiesta maggiore concretezza e anche in campo affettivo gli astri sembreranno mettervi alla prova soprattutto mercoledì, proponendo un cambiamento epocale che dovrete affrontare con creatività.