L'Oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 febbraio prevede la Luna spostarsi nei segni zodiacali dei Gemelli, del Cancro e del Leone, che saranno tra i segni favoriti e avranno modo di dare del loro meglio nella sfera sentimentale e lavorativa. Venere nel segno dell'Ariete aiuterà i nativi del segno ad assumere un atteggiamento deciso, mentre Capricorno sarà alla ricerca di romanticismo nella propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo settimanale, dal 3 al 9 febbraio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 3 al 9 febbraio segno per segno

Ariete: gli influssi di Venere e Giove durante la settimana completeranno per voi un oroscopo che vi renderà forti e decisi in ciò che farete, soprattutto sul fronte sentimentale.

In amore infatti se siete single, potrebbe verificarsi l'opportunità di una storia d'amore molto interessante. Le relazioni fisse avranno dinanzi a loro un periodo problematico da superare, e sarà necessario dimostrare il vostro amore e le vostre capacità per risolvere i problemi. Nel lavoro vi verranno assegnati molti incarichi e sicuramente non avrete da annoiarvi. Voto - 7,5

Toro: avrete dalla vostra parte il pianeta Mercurio secondo l'oroscopo settimanale, che vi fornirà quel pizzico di fascino necessario per essere seducenti quanto basta per attirare l'attenzione della persona che vi piace se siete single, soprattutto nati nella terza decade.

Le relazioni fisse avranno modo di dare inizio a nuovi progetti piuttosto interessanti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la fantasia potrebbe essere necessaria per poter svolgere adeguatamente alcune mansioni più complicate del previsto. Voto - 8

Gemelli: interessarvi di più della vostra vita sentimentale in questo periodo vi farà guadagnare punti per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, grazie anche alla Luna in quadratura al vostro cielo nelle giornate di martedì e mercoledì.

Ciò nonostante riuscirete ad ottenere un affiatamento di coppia decisamente più alto e stabile se fareste così molto più spesso. Continuate si questa strada dunque. I single potrebbero fare un incontro interessante, ma dovranno stare attenti a non fare passi falsi. Sul posto di lavoro riuscirete ad affrontare nella maniera giusta alcune novità che non vi faranno molto piacere. Voto - 7,5

Cancro: secondo l'oroscopo della settimana, Venere vi guarderà positiva dal segno amico dei Pesci, e assieme alla Luna vi forniranno il supporto necessario in questo periodo costellato di problemi da superare in ogni ambito.

Sul fronte amoroso l'affetto del partner potrebbe mettervi su di morale, dimostrandovi di quanto tenga a voi e quanto sia disposto a fare qualunque cosa per voi. Per i single il nervosismo potrebbe portare brutti consigli. Sarà necessaria una certa calma prima di affrontare i vari problemi nelle prossime giornate. Sul posto di lavoro state svolgendo molto bene le vostre mansioni, e potreste aspettarvi delle richieste interessanti da parte del capo o dei colleghi. Voto - 7,5

Leone: con la Luna in quadratura al vostro cielo nelle giornate di sabato e domenica, l'oroscopo annuncia una serie di fatti positivi per voi nativi del segno.

In ambito sentimentale le parole vi permetteranno di essere più emotivi del solito, e lascerete maggiore spazio alla passione e all'amore di coppia. I single riceveranno inviti interessanti e potrebbero alla fine anche riuscire a fare una vita sociale movimentata e appagante. Sul posto di lavoro sarete pronti ad affrontare nuove sfide e portarle al successo il prima possibile. Voto - 8,5

Vergine: configurazione astrale che prevede Mercurio favorevole nel vostro cielo. Infatti il cambio di posizione astrale del pianeta Venere vi permetterà finalmente di tornare a respirare e ottenere nuovamente buoni risultati dopo la settimana precedente piuttosto scarsa.

In ambito sentimentale riuscirete a trarre sostegno dai vostri familiari e amici per avere una relazione di coppia stabile. I single saranno interessati a fare nuove esperienze, anche se non ne ricaveranno granché. Nel lavoro sarete apprezzati dai vostri colleghi per quanto riguarda le mansioni di gruppo e vi darà la carica necessaria per lavorare bene. Voto - 8

Bilancia: il Sole in trigono rispetto al segno dell'Acquario vi regalerà una settimana all'insegna dell'amore. Sul fronte sentimentale infatti amore e passione domineranno la vostra relazione di coppia, in un vortice di amore che vi farà trascorrere momenti indimenticabili con il partner.

Se siete single invece dovrete stare attenti a non buttarvi in relazioni che potrebbero rivelarsi sbagliate. Sul posto di lavoro riuscirete ad apprendere nuovi concetti in fretta per svolgere adeguatamente nuove tipologie di incarichi. Voto - 9

Scorpione: dovreste cercare di fare un passo alla vostra in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della settimana. Infatti, Giove dissonante nel vostro cielo potrebbe mettervi qualche ostacolo da superare alla svelta per non avere problemi. In ambito sentimentale la vita privata sarà uno dei vostri pensieri più importanti, e per nulla la mondo non lascerete indietro la vostra relazione di coppia.

Per i single potrebbe essere una buona idea concentrarsi sui propri doveri e non sui capricci. Voto - 7

Sagittario: la vostra settimana inizierà con qualche piccolo problema in ambito sentimentale. Un po’ di nervosismo infatti, per via di troppo problemi che si stanno accumulando, potrebbe arrivare a farvi litigare spesso con il partner. L'oroscopo vi consiglia di non creare ulteriori problemi nella vostra relazione e non mescolare il lavoro con l'amore. Per i single l'amore sarà al centro dei vostri pensieri ma dovrete tenere conto di altre eventualità da risolvere. In ambito lavorativo sarà necessario valutare se vale la pena svolgere un incarico piuttosto particolare.

Voto - 7

Capricorno: Giove e Saturno stazionari nel vostro cielo completano un oroscopo alquanto stabile per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso sarete particolarmente dolci anche con le sole parole o con il linguaggio del corpo. I single saranno pronti ad abbattere un muro tra loro e una persona che sta cercando in tutti i modi di stabilire un contatto. Nel lavoro potreste ottenere degli ottimi successi a patto di faticare un bel po’. Voto - 7,5

Acquario: un oroscopo che prevede gli influssi del Sole e di Mercurio durante la settimana, pronti a darvi supporto necessario per raggiungere discreti risultati.

Sul fronte sentimentale chi ne avrà possibilità, non si lasci scappare eventuali incontri stuzzicanti qualora siate single, soprattutto se siete nati nella prima decade. Le relazioni fisse si lasceranno guidare dai sentimenti per prendere le giuste scelte. In ambito lavorativo potreste lasciarvi distrarre un po’, tutto sommato però, i risultati non saranno così deludenti. Voto - 8

Pesci: Venere in quadratura al segno dei Pesci vi permetterà di focalizzarvi particolarmente sulla sfera sentimentale secondo l'oroscopo settimanale. L'affetto e l'audacia di avere una relazione di coppia forte e stabile non vi mancherà affatto e il partner vi ringrazierà molto.

I single saranno fieri di aver conosciuto una persona importante per loro. Sul posto di lavoro il vostro perfezionismo sarà apprezzato da chi vi conosce, attenzione però al rischio di perdervi in un bicchier d'acqua. Voto - 8