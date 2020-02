Le previsioni astrologiche del segno dei Gemelli, per la settimana che va dal 10 al 16 di febbraio, ci danno indicazioni sull'amore, il lavoro e la fortuna. L'amore di coppia risulterà essere più o meno stabile: l'importante potrebbe essere vivacizzare il rapporto, a volte risultante eccessivamente monotono. I single dovranno studiare meglio le loro tattiche di corteggiamento. Per i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbe essere una buona settimana sotto il profilo della fortuna: possibilità di qualche piccola vincita all'orizzonte.

Gemelli: l'amore per coppie e single

La settimana, per quanto riguarda l'amore di coppia, risulterà essere "senza infamia e senza lode". Dovrete stare attenti al weekend, perché potrebbe insinuarsi qualche discussione di troppo. In linea generale state vivendo bene il rapporto con la persona amata, cercate solo di essere più pazienti e in alcuni casi di non rendere troppo statica la relazione. I cuori solitari non avranno grossi motivi per gioire, presumibilmente non sarà la settimana adatta per innamorarvi: rivedete il modo di approcciare e non buttatevi troppo giù nel caso riceviate qualche delusione.

Fa tutto parte del gioco e dovrete imparare a condividerne le regole.

Il lavoro per il segno dei Gemelli

Il lavoro per i nati sotto il segno dei Gemelli andrà alla grande, sarete protagonisti di alcune situazioni positive e tutti ve ne renderanno merito. Non cercate i mostri nell'armadio, se qualcuno si avvicina a voi non temete la malafede e apprezzate la cosa. Soprattutto l'inizio della settimana sarà efficace per il consolidamento di alcuni progetti lavorativi.

L'aspetto economico, durante questa settimana, non risulterà essere per voi un problema, verso il weekend potreste concedervi anche qualche lusso di troppo.

La fortuna per coloro che appartengono al segno dei Gemelli

La fortuna non si farà attendere e a metà settimana potreste raccoglierne i frutti. Avrete la possibilità di ottenere buoni risultati su alcune cose che vi stanno particolarmente a cuore.

Magari potrebbe anche esserci qualche vincita all'orizzonte, chi lo sa. Non fate solo affidamento fortuna, ma sappiate che qualcosa di positivo potrebbe arrivare.

Coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli hanno caratteristiche ben definite. Amano la libertà, sono curiosi e adorano immergersi completamente nella natura. Tra le caratteristiche meno positive possiamo trovare l'inaffidabilità e il fatto di lasciarsi andare a qualche capriccio di troppo. I Gemelli sono degli abili comunicatori e preferiscono lavori che diano loro l'opportunità di stare in mezzo alla gente.