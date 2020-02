Quella che va dal 17 al 23 febbraio sarà una settimana molto particolare per i nati sotto il segno del Sagittario. Verrà preso in considerazione l'aspetto sentimentale (per coloro che stanno vivendo una relazione di coppia e per quelli che sono ancora alla ricerca della loro dolce metà) e la sfera lavorativa e professionale. Approfondimento su alcune caratteristiche tipiche del segno. Settimana buona per la coppia, bisognerà solo dare il giusto peso ad alcune piccole incomprensioni. Particolarmente passionale il periodo che riguarderà i cuori solitari.

La gelosia dei colleghi potrebbe rischiare di compromettere l'efficacia dell'attività professionale: sarà necessario non mollare.

Sagittario: l'amore di coppia e per i single

L'inizio della settimana sarà particolarmente buono per i nativi che stanno vivendo una relazione di coppia. Dovrete stare attenti solo alla parte finale della settimana: qualche dubbio potrebbe insinuarsi tra voi e il partner. Siate intelligenti e non estremizzate la situazione, tutto si risolverà in maniera molto veloce, soprattutto se sarete bravi a dare il giusto peso alle cose.

Ci sarà anche la possibilità di dedicare almeno una giornata al divertimento.

I cuori solitari del segno Sagittario dimostreranno di essere particolarmente intraprendenti. Sarà molto forte la vostra carica sensuale, per questo si potranno verificare degli innamoramenti repentini e passionali. Il fine settimana potrebbe riservarvi una gradita sorpresa: una persona che non vedevate da molto tempo potrebbe rifarsi viva.

Avrete la possibilità di confrontarvi e decidere se ricominciare una conoscenza.

Il Sagittario e la sfera lavorativa

L'aspetto lavorativo non sarà particolarmente positivo nella settimana che va dal 17 al 23 febbraio. Ci sarà qualche intoppo che potrebbe procurarvi alcune preoccupazioni: cercate di rimanere sereni e non apritevi troppo con i vostri colleghi. Ci potrebbero essere delle gelosie che rischieranno di nuocere la vostra professione.

Tenete tutto per voi e andate avanti con la vostra serietà e la vostra professionalità.

Il Sagittario è un segno molto affascinante, proverbiale è la sua voglia di avventura e la sua passione. I nati in questo periodo dell'anno non si arrendono difficilmente e lottano sempre per i loro ideali. Nel caso dovessero risultare sconfitti in alcune dinamiche della vita, riescono sempre a superare la crisi, rialzarsi e tornare più forti e combattivi di prima. Sono molto tenaci e riescono quasi sempre a ottenere tutto ciò che si sono prefissati: non mollano la presa se non al raggiungimento dell'obiettivo.