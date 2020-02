L'oroscopo del segno dell'Acquario nella settimana che va da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo ci delucida sulle attività di coloro che stanno vivendo una relazione di coppia, di chi è in cerca dell'anima gemella e sull'andamento lavorativo e professionale. Verranno prese in considerazione anche le caratteristiche principali dei nati sotto questo segno zodiacale.

Buona la settimana per coloro che hanno una relazione, a patto che non si dia troppa importanza a 'fantasmi' che tornano dal passato.

I single avranno la possibilità di dedicare il loro tempo ad una persona con cui si troveranno bene da subito. Ci sarà molto lavoro da sbrigare, la causa va ricercata nella mancanza di programmazione. Dovrà essere posta particolare attenzione all'aspetto economico, non buonissimo in questo periodo.

Acquario: l'amore di coppia e per i single

I nati sotto il segno dell'Acquario che stanno vivendo un rapporto di coppia, passeranno una settimana particolarmente piacevole. Le cose per voi stanno andando bene e sarebbe un peccato mortale rovinare tutto.

Qualche dubbio in passato ha assalito la vostra mente e in questa settimana potrebbe riaffiorare, cercate di renderlo innocuo e isolatelo dalla vostra relazione. Se ci fosse qualche incomprensione con il partner, parlate e discutete del problema.

I cuori solitari avranno buone possibilità di fare delle conoscenze, potreste incontrare una persona con la quale instaurerete immediatamente un ottimo feeling.

Non siate frettolosi però e non fatevi prendere da facili entusiasmi.

L'Acquario e la sfera lavorativa

Nel lavoro avete peccato di mancanza d'organizzazione e questa settimana potreste pagarne le conseguenze. Vi ritroverete parecchio lavoro sulle spalle, per esservi adagiati troppo precedentemente. Alcuni colleghi potrebbero essere pronti a darvi una mano, accettatela e non pensate sempre che possa esserci dell'opportunismo in ogni loro gesto.

L'aspetto economico-finanziario potrebbe darvi qualche grattacapo. Ci potrebbero essere delle spese particolarmente gravose. Non abbattetevi, siate lucidi e vedrete che tutto si risolverà per il meglio.

Le caratteristiche del segno dell'Acquario

Coloro che appartengono al segno dell'Acquario amano essere lasciati liberi e non avere troppe restrizioni. Le regole rigide non piacciono, sia relativamente agli aspetti della vita, sia per quanto riguarda la limitazione delle loro idee. L'Acquario preferisce il movimento all'immobilismo e non rinnega i propri pensieri pur essendo incline a cambiare spesso opinione.

I nati sotto questo segno amano l'autonomia pur avendo bisogno della compagnia dei loro amici.