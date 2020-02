Le previsioni zodiacali della Bilancia, per quel concerne la settimana dal 17 al 23 febbraio, risulteranno essere particolarmente vivaci. Verranno analizzate le attività di coloro che sono in una relazione di coppia, di coloro che vengono definiti cuori solitari e quelle lavorative e professionali. Saranno esaminate anche alcune peculiarità dei nati sotto il segno della Bilancia. Per quanto riguarda le coppie si verificherà una settimana a due facce, grande attrazione fisica ma anche possibilità di irreparabili rotture.

Incontri interessanti per i single che potrebbero anche portare a qualcosa di concreto. Sul lavoro si dovrà cercare di pensare all'obiettivo finale e meno ai vari step intermedi.

Bilancia: l'amore di coppia

L'amore di coppia, per i nati sotto il segno della Bilancia, sarà caratterizzato sostanzialmente da due aspetti. Il primo vedrà voi 'bilancini' in forte attrazione, specialmente fisica, con i vostro partner. Il secondo, relativamente a coloro che stanno vivendo un rapporto che si trascina da mesi o anni, tendente ad una rottura pressoché definitiva.

Questa settimana potrebbe essere dedicata alle riflessioni e alle conseguenti scelte, evitate di andare oltre o tutto si potrebbe complicare terribilmente.

I single nati sotto il segno della Bilancia

I cuori solitari del segno della Bilancia vivranno delle importanti emozioni. Avrete l'occasione di conoscere diverse persone e confrontarvi con esse su molteplici aspetti. Nel weekend vi attende un po' di sano divertimento e non è detto che da ciò non possa nascere qualcosa di più concreto.

La Bilancia e la sfera lavorativa

Nell'attività professionale dovrete essere più oculati e maggiormente scaltri. Non guardate al risultato di giornata, ampliate l'orizzonte e preoccupatevi del traguardo finale. Ci saranno giorni professionalmente complessi, soprattutto in riferimento alla parte centrale della settimana, ma riuscirete a superarli e ad arrivare ad una gratificazione inizialmente insperata.

La forza di volontà e la tenacia risulteranno armi vincenti.

Le caratteristiche del segno della Bilancia

La Bilancia risulta essere un segno molto equilibrato. Le persone nate in questo periodo dell'anno amano aiutare gli altri, senza voler essere ricompensati. Sono per la precisione e l'ordine e non accettano la volgarità, in nessuna delle sue forme. I nati sotto il segno della Bilancia sono abbastanza pacifici ma non tollerano i soprusi, altrimenti diventano facilmente irritabili ed è meglio fuggire dalla loro vista. In linea generale sono, però, persone molto sorridenti e allegri e sanno prendere la loro vita nel verso giusto.