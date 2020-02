L'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 febbraio, prevede il nodo lunare spostarsi nel segno del Sagittario, fino al segno dell'Acquario, regalando ai nativi di tale segno zodiacali occasioni fortunate e giornate romantiche, in amore oppure nel lavoro. Venere permetterà un grandioso spirito d'iniziativa per l'Ariete, mentre lo Scorpione si sentirà a proprio agio grazie alla compagnia del partner. I Gemelli avranno a che fare con un ambiente amichevole nel lavoro, mentre un ottimo Mercurio permetterà ai nativi Vergine di tentare nuove strategie.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 17 al 23 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 17 al 23 febbraio segno per segno

Ariete: continua i nativi del segno il periodo di dolci conquiste con una bella e romantica Venere pronta ad esaudire i vostri desideri d'amore più profondi. Sul fronte sentimentale infatti sentirete il bisogno di sentirvi utili e avrete sempre qualcosa da fare per la vostra anima gemella. I single saranno molto romantici e pronti a prodigarsi con la persona desiderata.

Nel lavoro l'oroscopo annuncia un notevole spirito d'iniziativa da parte vostra, riprendendovi da un periodo poco convincente. Voto - 8

Toro: secondo l'oroscopo settimanale, Marte sarà favorevole nel vostro cielo, permettendovi di recuperare molti punti sul fronte sentimentale. Non siate frenetici nello svolgere i vostri impegni di coppia, poiché potreste riuscirci altrettanto bene con calma e riflessione; magari anche con l'aiuto del partner.

I single avranno ottime occasioni per fare audaci conquiste se sapranno buttarsi nella mischia. Nel lavoro sarà tempo di svegliarsi e ed uscire da quel periodo di pausa che per quanto piacevole sia, non sarà fonte di guadagno. Voto - 7,5

Gemelli: durante la settimana avrete a che fare con gli influssi del Sole e di Mercurio benefici rispettivamente dal segno dell'Acquario e dei Pesci. La sfera sentimentale sarà forte in questo periodo, soprattutto per i single, che saranno così carichi emotivamente da non riuscire bene a contenere i propri sentimenti.

Le relazioni fisse si faranno forza per risolvere alcuni problemi insieme. Sul posto di lavoro ci sarà un'ambiente amichevole, quasi accogliente che vi metterà subito a vostro agio lavorare correttamente. Voto - 8

Cancro: gli influssi della Luna nel segno del Sagittario nelle giornate di lunedì e martedì sanciscono un oroscopo che forse comincerà con il piede sbagliato, ma che più avanti vi permetterà di capire alcune piccole cose della vostra vita quotidiana. In amore se siete single improvvisamente realizzerete di volervi cimentare in un nuovo rapporto, ma dovrete prima comprendere il significato di amore.

Le relazioni fisse invece saranno messe alla prova nel mostrare cosa significa davvero amare. Sul posto di lavoro potreste essere incuriositi da alcune novità che arriveranno nel vostro ambiente di lavoro e non vedrete l'ora di approfondirle. Voto - 7,5

Leone: secondo l'oroscopo settimanale avrete una prospettiva più completa della vostra situazione sentimentale, che in questi giorni vi ha provocato alcuni dubbi ed alcune incertezze per via del Sole in cattiva posizione. In amore infatti l'oroscopo prevede una settimana di forza, che vi renderà ancora più passionali e travolgenti di quanto non lo siate già.

Se siete single potrebbe essere il momento adatto per fare incontri interessanti. In ambito lavorativo gli obiettivi che state seguendo da tempo saranno a portata di mano e fareste meglio a non lasciarveli sfuggire. Voto - 8

Vergine: l'oroscopo della settimana prevede gli influssi del pianeta Mercurio nel vostro cielo, che vi darà maggiore libertà in ciò che fate solitamente. In amore sarà un buon momento per mettere in piedi nuove attività sociali da fare insieme al partner, oltre che perfezionare ciò che già fate. Se siete single le giornate migliori per il primo appuntamento saranno quelle del fine settimana.

Sul fronte lavorativo avrete modo di tentare nuove strade senza il rischio di combinare guai. Voto - 8

Bilancia: il pianeta Venere si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale, e potrebbe crearvi qualche piccola difficoltà soprattutto sul fronte sentimentale. Infatti potreste essere poco reattivi, talvolta anche di cattivo umore, rischiando di causare con questo atteggiamento malumore nella vostra relazione sentimentale oppure sul fronte lavorativo con i vostri colleghi. Forse sarebbe il caso che vi prendiate un po’ di tempo per voi stessi per cercare di tornare sulla retta via. Voto - 5,5

Scorpione: durante la settimana dal 17 al 23 febbraio avrete un oroscopo tutto sommato modesto che vi permetterà di esprimere al meglio voi stessi soprattutto in ambito sentimentale.

Vi sentirete spesso a vostro agio, e saprete trascinare il partner in piacevoli avventure. I single in questo periodo decideranno di dedicarsi al lavoro e di allontanare al momento le decisioni importanti. Sul fronte lavorativo il vostro entusiasmo sarà alle stelle per un recente affare, ciò nonostante rimanete con i piedi per terra e cercate di razionalizzare ogni vostro movimento. Voto - 7,5

Sagittario: configurazione astrale spesso a vostro agio, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, con la Luna in quadratura al vostro cielo che completa un oroscopo più che positivo. In amore i vostri sentimenti sono stimolati sia fisicamente che mentalmente e saranno rafforzate da conversazioni piacevoli ed intense.

Se siete single la pigrizia non farà sicuramente per voi e vi darete parecchio da fare per trovare l'amore. Nel lavoro potreste trarre beneficio dall'incontro di persone nuove che potrebbero darvi qualche suggerimento o addirittura una mano in una mansione che sembrava in fase di stallo. Voto - 8

Capricorno: l'oroscopo della settimana prevede gli influssi astrali del pianeta Marte nel vostro cielo che, assieme alla Luna in quadratura nel periodo centrale della settimana, permettono un periodo che vi metterà a vostro agio sotto ogni fronte. In amore sarete anche propensi a riaccendere la fiamma dell’amore con il partner, dove avrete l'opportunità di rafforzare il vostro legame.

Se siete single potreste trascorrere un periodo non proprio come previsto. Nel lavoro sarete incitati a fare di più, ma non basterà solo la buona volontà per ottenere buoni risultati. Voto - 7

Acquario: sarà una settimana super romantica grazie al pianeta Venere in ottima posizione assieme dalla Luna favorevole soprattutto verso il fine settimana. In amore non abbiate paura di dire tutto quello che vi starà a cuore, vedrete che in famiglia o il partner sapranno comprendervi. I single dovranno avere pazienza e faranno bene a posticipare le decisioni importanti. Sul posto di lavoro fareste meglio ad affrontare nuove iniziative con cautela per non combinare guai.

Voto - 7,5

Pesci: avrete modo di impegnarvi al meglio sul posto di lavoro grazie ad una configurazione astrale convincente per tutta la settimana. Ciò che sembrava non convincervi vi sembrerà più chiaro sul posto di lavoro e saprete come gestire al meglio la situazione. In amore i vostri buoni sentimenti potrebbero risultare scontati, dunque cercate di essere più originali. Se siete single potreste approfittare del periodo per voltare pagina e dimenticare una storia d'amore finita male. Voto - 7,5