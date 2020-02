Una nuova settimana è pronta a incominciare e l'Oroscopo dal 24 febbraio al 1° marzo segnala importanti risvolti. Scivola via anche questo secondo mese dell'anno che, tra alti e bassi, ha portato con sé una maggior serenità rispetto a gennaio. Carnevale, relax, dolci e grassi, febbraio si preparerà a fare i bagagli per lasciare il posto ad un marzo profumato di primavera. Tante cose cambieranno e molti segni avranno un bel po' di cose da fare. I Pesci avranno abbastanza agevolazioni grazie al supporto della Luna (in fase crescente) tra lunedì e martedì.

A metà settimana, l'astro luminoso transiterà nell'Ariete mentre nel weekend sarà in Toro. Proprio quest'ultimi vedranno tornare protagonista l'amore. Approfondiamo quello che potrebbe succedere leggendo nel dettaglio le previsioni della settimana per ciascun segno.

Previsioni settimanali da Ariete a Vergine

Ariete - Nel lavoro dovrete restare molto concentrati dato che c'è poco sentimento ultimamente. Forse state prendendo le cose alla leggera, sarà la primavera che si avvicina o forse questo mese che è stato carico di aspettative disilluse.

Anche in amore e in famiglia dovrete cercare di essere più presenti e attenti. Qualcuno potrebbe muovervi un'accusa spiacevole. Nel fine settimana organizzatevi per prendervi una pausa da tutto e tutti, avete bisogno di una fuga dalla realtà. I cuori solitari rischieranno di commettere un errore di valutazione. Insomma saranno delle giornate fiacche ma scivoleranno via insieme a questo febbraio poco produttivo.

Da marzo si svolterà, per cui stringete i denti e sopportate.

Toro - Non vedrete l'ora di chiudere anche questo mese poco interessante e pieno di insidie. Da quando l'anno nuovo è cominciato avete lasciato perdere numerosi propositi. Cercate di riprendere in mano quei progetti a cui tenete maggiormente e sforzatevi di più altrimenti rischierete di chiudere questo mese in un nulla di fatto. In settimana avrete centinaia di mansioni da eseguire, soprattutto in casa.

Forse dovete aggiustare un oggetto, riparare un'auto, avviare una collaborazione, prendere un treno per la capitale, ecc. L'amore tornerà ad infiammarsi da venerdì, giornata in cui sarà possibile ottenere chiarimenti e risposte. Sarà la settimana giusta per riposare, approfittate del Carnevale per organizzare qualcosa di piacevole da fare con famiglia, amici e/o partner.

Gemelli - Marzo sarà un mese migliore, con l'arrivo della primavera molte situazioni saranno ripianate. In quest'ultima settimana di febbraio, invece, ci saranno un po' di conti da far quadrare. Una situazione economica o di lavoro potrebbe darvi del filo da torcere.

Grazie alla vicinanza di una persona cara riuscirete a superare ogni periodo difficile, la cosa importante sarà tenere i nervi sotto controllo. In famiglia o con gli amici ci si organizzerà per prendere parte ad una festa o un evento interessante. Insomma ci sarà spazio per lo svago e riuscirete a staccare dalla pressione quotidiana. Per i più giovani sarà una divertente settimana.

Cancro - L’oroscopo della settimana vi vedrà alle prese con una serie di dubbi a causa di una certa situazione sentimentale. Qualche coppia dovrà ben guardarsi poiché l'amore sarà messo a dura prova. Forse non siete più sicuri di una determinata situazione o forse avete bisogno di maggiori certezze.

Valutate l'idea di prendervi del tempo per riflettere. Comunque sia, sarà una settimana di svago grazie al Carnevale. Avrete modo di organizzarvi con delle persone speciali per andare a vedere la tradizionale sfilata dei carri oppure per andare a ballare in un locale interessante. Non tutti, però, saranno così interessati alla vita mondana. Nel weekend tornerà la voglia di sbocciare e di rimettersi in forma in vista della primavera. A marzo arriveranno delle novità finanziarie interessanti.

Leone - Gli astri vi renderanno maggiormente sensibili e confusi, soprattutto nella prima metà della settimana.

Dovrete sistemare un paio di cose in casa. Una bella gatta da pelare vi toglierà del tempo prezioso e questo rischierà di farvi infuriare. Per fortuna ogni cosa tornerà al suo posto, quasi come per magia, da giovedì. Dovrete cercare di impegnarvi di più in amore poiché qualcosa aleggerà nell'aria. Niente panico in famiglia, usate dei toni cordiali e cercate di comprendere il punto di vista altrui prima di puntare il dito. Alleviate lo stress con la meditazione o con una piacevole passeggiata nel verde. Rispolverate il vostro entusiasmo e programmate qualcosa di bello da fare prossimamente. Possibili ritardi in vista.

Vergine - La settimana prossima sarà bellissima e divertente anche se non saranno da escludersi degli imprevisti. Qualcuno avrà modo di partecipare alla sfilata di Carnevale altri invece potranno riposare e prendersi una pausa dal lavoro o dallo studio. Non tutti, però, rientreranno nella cerchia dei fortunati. Qualcuno sarà ancora impantanato nella difficile quotidianità e con delle preoccupazioni pesanti. Le prime giornate della settimana saranno favorevoli alle ricerche d'amore, quindi i single dovranno buttarsi nella mischia. La salute risulterà perfettamente stabile, ma sarà comunque meglio proteggersi dagli spifferi e dai cambi di temperatura.

Vi sentirete ispirati e un problema sarà lasciato alle spalle.

Oroscopo della settimana

Bilancia - Le previsioni astrologiche aprono le porte ad una lieta e tranquilla settimana. Le ultime giornate di febbraio saranno importanti e all'insegna del recupero psicofisico. Nel weekend l'amore esploderà permettendo alle coppie distanti o che hanno affrontato un sentimento altalenante di ritrovarsi. I nati di questo segno, da tempo, coltivano la voglia di migliorarsi e di ottenere maggiori benefici. Ciò sarà possibile per i più perseveranti, ossia per coloro che non si lasciano frenare dalle insidie della vita.

Nel lavoro/studio dovrete accelerare per riuscire a consegnare in tempo un progetto o un determinato compito. Se aspirate ad una carriera dovrete imparare a socializzare con i contatti giusti e a mantenervi in ottimi rapporti con i colleghi, i collaboratori e i clienti. Sopraggiungeranno delle buone notizie per la salute, il male di stagione sta per scemare via ed ogni rischio di contagio diminuirà.

Scorpione - In settimana avrete una gran voglia di rinascere e di sbocciare come un fiore di ciliegio. Sarà ancora presto per cantare vittoria. Dovrete stringere la cinghia in quest'ultimi giorni di febbraio altrimenti rischierete di non riuscire a sbarcare il lunario.

Andranno meglio la vita lavorativa e sentimentale in quanto tutto filerà liscio come l'olio. Tuttavia, una preoccupazione rischierà di agitarvi il sonno. Presto giungerà una lieta soluzione. Un colpo di fulmine farà battere all'impazzata i cuori dei single. Attenzione a ciò che mangiate, il vostro corpo chiede più sostanze nutritive e meno dolciumi o salumi.

Sagittario - Sarà una settimana abbastanza piacevole, soprattutto per chi sta attraversando un periodo turbolento. Riuscirete a trovare un po' di respiro dopo le ultime questioni sorte di recente. Nelle prime giornate vi ritroverete ad uscire e trascorrerete del tempo piacevole in lieta compagnia.

Non mancheranno occasioni per socializzare e ampliare la propria cerchia di amicizia. Nel lavoro ci sarà meno fatica del consueto, per cui avrete modo di recuperare. Nel weekend l'amore esploderà, specie per le coppie giovani. Favorite anche le gravidanze e le nuove diete.

Capricorno - In questa dinamica settimana potrete appoggiarvi a Marte che vi guiderà nella battaglia. La vita è una lotta continua, ma solo chi la dura la vince. A volte si tende ad enfatizzare un problema vedendo quello che non c'è. La settimana porterà qualcosa in più nel settore sentimentale, quindi gli innamorati potranno fare i salti di gioia.

Non guardate ciò che fanno gli altri, ognuno porta la sua croce. Se una situazione vi sembra invivibile, cercate di concentrarvi su quello che dovete fare e muovete un passettino alla volta. Il weekend prometterà passione per le coppie giovani che avranno modo di vedersi. Non rinviate a oltranza un progetto e investite su voi stessi. Il sapere non ha età e volere è potere.

Acquario - Una situazione difficile, da tempo, vi sta tormentando. Forse una relazione si trova in bilico e questo potrebbe compromettere la vostra serenità psicofisica. In questa settimana sarà possibile ottenere una tregua e recuperare le forze per combattere la battaglia che vi portate dietro. Avrete dei giorni spensierati, approfittatene e organizzatevi per andare a vedere la sfilata dei carri oppure in un locale interessante. Siate più aperti verso le novità. Per quanto riguarda la salute, occhio agli sbalzi di temperatura rischierete di buscarvi un brutto raffreddore. Chi è ammalato, riuscirà a riprendersi ma dovrà pensare positivo e non andare nel panico. Questa sarà la settimana giusta per adottare delle abitudini migliori e incrementare il consumo d'acqua.

Pesci - L’oroscopo della prossima settimana si presenta interessante. Qualcuno avrà modo di festeggiare il compleanno, altri, invece, avranno dei momenti di puro svago. Non esagerate con i dolci e i salumi. Il momento migliore per mettersi a dieta sarà a partire da mercoledì. Chi è in coppia da poco, sta vivendo un periodo meraviglioso in cui tutto è più bello e roseo. Chi invece è solo vorrebbe trovare una persona speciale, perfetta come quella delle serie tv. Il vostro stato di salute risulterà in netta ripresa. Un progetto sarà portato a conclusione ma occhio a non eccedere con le spese o rischierete di navigare in cattive acque economiche.