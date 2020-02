La penultima settimana del mese sta per arrivare. L'Oroscopo è pronto a dare il suo responso per il periodo che va dal 17 al 23 febbraio 2020 con i relativi consigli astrali.

Il Capricorno sarà il segno che in assoluto padroneggerà l'amore e le sensazioni che ne deriveranno. Non mancheranno di stupire i Gemelli, sempre pronti a cambiare le carte in tavola in qualsiasi momento. Qualche dubbio in merito ad una decisione importante assalirà i nativi del Sagittario; tuttavia, il loro spiccato senso dell'umorismo salverà la situazione.

Di seguito, approfondiamo le previsioni astrologiche per i tutti e 12 segni zodiacali.

Oroscopo settimanale da Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - state imparando ad ammorbidire il vostro lato del carattere più restio ai cambiamenti. Bravi, le stelle vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi che agognate da tempo, nonostante una persona a voi vicina possa tentare di mettervi i bastoni tra le ruote. In amore vince chi fugge? Non nel vostro caso.

Toro - in famiglia non riuscite a risolvere certe conflittualità che vi tormentano da tempo.

Provate ad andare incontro agli altri, invece che intestardirvi sempre. Non credete a chi vi dice di lasciare perdere e di voltare pagina. Probabilmente è solo invidioso. Sul lavoro invece, state tranquilli perché gli astri prevedono una settimana sarà tranquilla.

Gemelli - smettetela una buona volta di arrovellarvi il cervello per problemi che non esistono. L'oroscopo settimanale per il vostro segno è invece molto positivo.

Sapete cosa dovete fare? Se possibile spegnete cellulare, computer ogni mezzo tecnologico e rifugiatevi in un luogo tranquillo, dove potrete rilassarvi e dare la giusta importanza alle questioni che in questo periodo non vi stanno facendo vivere bene.

Predizioni astrali Cancro, Leone e Vergine

Cancro - dubbi sul lavoro. Un cambio di posizione potrebbe darvi molti vantaggi ma altrettante incombenze e responsabilità.

Tuttavia, chi troppo vuole nulla stringe. Ponderate vantaggi e svantaggi e decidete con calma come procedere. Amore al top questa settimana.

Leone - questa settimana l'Oroscopo e le stelle vi consigliano di non cedere alle provocazioni di qualcuno che invidia la vostra vita. Non curatevi delle sue parole e pensate solo a godervi il momento propizio. A partire da marzo una situazione amorosa bloccata prenderà una svolta inaspettata.

Vergine - sono giorni concitati per voi del segno. Lavoro, famiglia e partner non vi lasciano un momento libero. Sicuri di reggere tutto questo stress? Le stelle vi consigliano di staccare la spina nel weekend e di rimandare gli impegni alla settimana prossima.

Ne guadagnerete in benessere.

Previsioni e oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia - settimana controversa per voi del segno. Da una parte vorreste concedere più libertà al partner ma dall'altra non vi fidate completamente. Ciò potrebbe comportare qualche scaramuccia in amore. Lavoro in recupero, così come la forma fisica e l'energia.

Scorpione - sottotono il segno, che in questi giorni avrà da lavorare su se stesso. Spesso date peso ai piccoli dettagli, senza considerare il quadro generale della situazione. Provate invece ad avere una visione più completa degli eventi e agite di conseguenza.

Sagittario - in amore avrete qualche dubbio. Sicuri di star frequentando la persona che davvero vi interessa? L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 febbraio vede voi del segno immersi nelle perplessità. Dedicatevi a qualcosa che vi piace e non pensateci troppo. L'istinto sceglierà per voi.

L'astrologia settimanale dal Capricorno ai Pesci

Capricorno - bene il lavoro. Finalmente vi sentite realizzati e apprezzati dai superiori. Non peccate però di presunzione e accettate i consigli di chi ne sa più di voi. Amore alle stelle. Chi è single troverà l'anima gemella, quella che vi farà pulsare il cuore e sentire le farfalle nello stomaco.

Acquario - forti e volitivi, state facendo passi da gigante nella sfera lavorativa. Non dimenticate però gli affetti, che non vanno mai sottovalutati. Il partner potrebbe risentirsi, dunque occhio.

Pesci - novità in arrivo per chi studia. Una proposta potrebbe darvi la spinta giusta per dare di più. Chi invece lavora, avrà qualche piccolo disguido con un collega ma nulla di irreparabile. Amore che necessita di più impegno da parte vostra. Mai sottovalutare i silenzi.