L'oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 febbraio prevede per l'Ariete le doti giuste per convincere i colleghi ad iniziare un progetto molto interessante per quanto riguarda la sfera lavorativa, mentre la Luna nel segno della Vergine durante le giornate di lunedì e martedì renderà molto fortunati i nativi del segno. L'argenteo satellite in opposizione al segno del Toro potrebbe portare qualche piccola incomprensione all'interno dell'ambito sentimentale, mentre Pesci avrà da riflettere con la propria anima gemella.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 10 al 16 febbraio segno per segno

Ariete: oroscopo settimanale che vi farà assumere una posizione di rilievo per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Marte in trigono al segno del Sagittario, vi permetterà di poter gestire molto bene i vostri progetti lavorativi per ottimizzarli al meglio e ottenere ottimi guadagni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, escluse le giornate di mercoledì e giovedì piuttosto altalenanti, riuscirete a stabilire un'ottima intesa di coppia con la vostra anima gemella, regalandovi giornate all'insegna della passione.

I single saranno stimolati dalla voglia di conoscere nuove persone e cimentarsi in nuove avventure, ma non tutti riusciranno nell'intento. Voto - 7,5

Toro: gli influssi della Luna in opposizione, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, potrebbero portare un po’ di nervosismo nella vostra relazione di coppia durante la settimana. Se avete qualcosa di importante da proporre alla vostra anima gemella potreste prendere in considerazione l'idea di rimandare per il momento per non rovinare qualcosa che, almeno per voi, sarà molto importante.

Aspettate il momento più opportuno. I single dovranno fare qualcosa di veramente particolare solo per attirare l'attenzione di una persona in particolare. Sul posto di lavoro, Giove e Mercurio favorevoli nel vostro cielo, prepareranno un sontuoso viaggio per voi da intraprendere per raggiungere il successo che meritate. Voto - 7

Gemelli: si aprirà per voi un periodo stressante che, assieme alla stanchezza che comincia a farsi sentire, procurerà dei rallentamenti significativi per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Fortunatamente non ci saranno tanti impegni da portare a termine, ciò nonostante non sarà una buona idea farsi vedere mentre non fate nulla o pensate a qualcos'altro. Sul fronte sentimentale l'amore o la vera amicizia non sono comandati da leggi fisiche: nelle prossime giornate ne avrete la prova. Se avete una relazione fissa siate curiosi e mostrare tutto il vostro interesse nei confronti del partner per stimolare la vostra vita sentimentale. Voto - 7

Cancro: un grande cielo per voi durante la settimana grazie ad un oroscopo ottimale per voi nativi del segno. In ambito sentimentale Mercurio favorevole vi permetterà di assumere un atteggiamento persuasivo nei confronti del partner per cercare di fare qualcosa di veramente stimolante insieme.

Se siete single volgete al positivo le vostre energie consolidando ciò che vi interessa o eliminando senza rimpianti ciò che costituisce un ostacolo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la lucidità mentale sarà un'ottima rampa di lancio per attuare nuove iniziative, soprattutto di gruppo. Voto - 8,5

Leone: l'amore potrebbe regalarvi dei sorrisi in più secondo l'oroscopo della settimana. Venere in ottimo aspetto sarà una ghiotta occasione per incentivare la vostra relazione di coppia e far schizzare alle stelle l'intesa di coppia che state costruendo giorno dopo giorno, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i cuori solitari, la Luna nel segno vicino alla Vergine renderà le giornate di lunedì e martedì molto fortunate per trovare l'amore. Sul posto di lavoro, fare affari importanti per voi potrà essere una nuova sensazione e vi permetterà di rivaleggiare anche con i colleghi migliori. Voto - 8,5

Vergine: Luna fortunata nel vostro segno zodiacale soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, che vi renderanno inarrestabili sotto ogni fronte. In amore l'oroscopo vi preparerà a vivere al meglio la vostra relazione di coppia con lieti eventi che vi daranno la possibilità di far divertire voi e la vostra amata.

I single potrebbero non prendere seriamente in considerazione i sentimenti di una persona, finendo col rovinare tutto. Sul posto di lavoro potrebbe presentarsi qualche ostacolo in più per via di Mercurio sfavorevole. Voto - 7

Bilancia: gli influssi del Sole in trigono rispetto al segno dell'Acquario vi prepareranno ad un oroscopo settimanale sensazionale per voi nativi del segno. In ambito sentimentale il periodo si rivelerà piuttosto sereno, dove regneranno gli amori veri e sinceri. Non trascurate il vostro partner e donate tutto di voi stessi standogli vicino. Per quanto riguarda i cuori solitari stringere nuove amicizie potrebbe essere una buona idea in questo periodo.

Sul fronte lavorativo vivrete nel bel mezzo di un'ottima fase, che dovrete sfruttare con criterio organizzativo, distribuendo il vostro tempo in modo da poter fare tutto quello che vi siete proposti. Voto - 9

Scorpione: coinvolti ora più che mai nelle vostre mansioni sia sentimentali che lavorative l'oroscopo settimanale si rivelerà molto interessante per voi nativi del segno. Dopo le recenti delusioni ricevute sul fronte sentimentale, avrete modo riprendervi alla grande e cercare di costruire un rapporto basato sulla fiducia e il rispetto reciproco. Per quanto riguarda i single potrebbe nascere qualche amore improvviso nel fine settimana, quando la Luna sarà in quadratura al vostro segno zodiacale.

Sul posto di lavoro riuscirete a dare ampio spazio al vostro talento per far vedere di cosa sarete capaci. Voto - 8

Sagittario: un oroscopo formato dai pianeti Marte e Venere in ottimo aspetto durante la settimana. Sul fronte amoroso dovete infatti caricarvi al massimo di super energie e procedere con estrema determinazione nelle questioni personali e con un po’ di perspicacia avrete la possibilità di vivere momenti intensi e romantici. Per i cuori solitari sarà richiesto tanto coraggio per permettervi di vivere forti emozioni che non dimenticherete tanto facilmente. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, le energie di certo non vi mancheranno e soprattutto nella parte centrale della settimana potreste concludere degli affari importanti.

Voto - 8,5

Capricorno: Venere in posizione non del tutto convincente potrebbe darvi del filo da torcere secondo l'oroscopo della settimana. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, raggiungere una perfetta sintonia di coppia con la vostra anima gemella potrebbe rivelarsi più problematico del previsto e impedirvi di godere al meglio della vostra vita di coppia. I cuori solitari da una piccola discussione con una persona interessante potrebbero dedurre se sono innamorati. In ambito lavorativo tenete nel cassetto alcuni sogni molto importanti per voi, ma forse è arrivato il momento di tirarli fuori.

Voto - 7

Acquario: secondo l'oroscopo della settimana, sul fronte lavorativo molti che conoscete conteranno sulle vostre capacità e voi potete cogliere questo atteggiamento per utilizzarlo a vostro favore e ottenerne grandi benefici. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste ricevere delle conferme da parte del partner che allieveranno ogni tensione e vi metteranno di buon umore, permettendovi di godere al meglio della vostra relazione di coppia. Voi single nutrirete sentimenti altalenanti nei confronti di chi vi sta facendo sentimentalmente impazzire. Voto - 7,5

Pesci: Mercurio in quadratura al vostro segno zodiacale regalerà a voi nativi del segno una settimana interessante soprattutto sul fronte lavorativo.

Dimostrerete una notevole iniziativa in ciò che farete, ottenendo discreti guadagni e permettendovi di poter espandere la vostra attività professionale. In ambito sentimentale anche voi volete riprovare qual brivido che il corteggiamento e l'innamoramento sa dare se siete single, ma per riuscirci dovrete sognare di meno. Le relazioni fisse avranno molto da riflettere per tornare sulla buona strada. Voto - 7,5