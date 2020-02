La giornata di lunedì 10 febbraio 2020 sarà molto creativa e ricca di spunti interessanti, in particolar modo per i segni dei Pesci e dell'Acquario. Il segno del Capricorno, invece, sarà concentrato a rafforzare la sua situazione lavorativa ed economica. La Bilancia dovrà vedersela con qualche scaramuccia, non molto piacevole, fra colleghi. A seguire, le previsioni dei 12 segni dello zodiaco per lunedì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi renderete conto di qualche piccolo intoppo finanziario che non vi permetterà di avere più guadagni.

Il vostro rapporto di coppia potrebbe vacillare a causa della gelosia.

Toro: forse c'è qualcosa che non va nella vostra relazione amorosa, quindi potreste tentare di dare una definizione più chiara a ciò che sta succedendo. Purtroppo, però, assumerete un atteggiamento sospettoso.

Gemelli: avrete molte “grane” sul posto di lavoro, tanto che avrete anche un accentuato senso di smarrimento, che non solo vi assalirà, ma sarà anche difficile da ignorare. Cercate di mantenere la calma.

Cancro: la tensione all'interno della vostra coppia sarà notevolmente mitigata e in men che non si dica anche il vostro umore ne gioverà.

Avrete modo di essere più sereni anche sul posto di lavoro.

Leone: un lunedì monotono e un pomeriggio privo di sbocchi anche dal punto di vista privato. Sicuramente, però, vi ingegnerete per rendere la serata un po' più movimentata per non cedere alla noia.

Vergine: un po' di “incrinature” nella coppia vi daranno occasione di riflettere a lungo e, conseguentemente, di prendere una decisione. Sul lavoro ci saranno degli impegni più faticosi del solito.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: dei malintesi fra colleghi potrebbero sfociare in una vera e propria tensione di fondo. L'atmosfera sul posto di lavoro, perciò, non sarà delle migliori, ma cercate di non “attaccare briga”.

Scorpione: dei dissidi in amore vi faranno ricredere su alcuni punti focali della vostra relazione, mentre per i single, in questa giornata, ci potrebbero essere soltanto delle cocenti delusioni sentimentali.

Sagittario: anche se lunedì, le energie fin dal primo mattino non vi mancheranno di certo, tanto che sarete come un vero e proprio “uragano” nel sbrigare impegni professionali e faccende burocratiche.

Capricorno: sarete decisamente insoddisfatti dell'andamento lavorativo di questi giorni, quindi nella giornata del 10 febbraio farete del vostro meglio per cambiare tabella di marcia e ricominciare da capo.

Acquario: tante idee e progetti interessanti faranno da sfondo a questo lunedì, che altrimenti sarebbe monotono e noioso. Un'iniziativa vedrà coinvolto anche il vostro partner e magari qualche amico di vecchia data.

Pesci: la fantasia vi spingerà a dedicarvi a un progetto che per voi sarà un gioco da ragazzi. Probabilmente qualcuno fra i vostri affetti vi sarà di notevole aiuto per un'eventuale ispirazione.