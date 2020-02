Parte una nuova settimana, la seconda del mese di febbraio. Stelle e pianeti porteranno novità e cambiamenti nel lavoro e nel settore amoroso per molti segni già a partire da questo lunedì, vediamo quali leggendo l'Oroscopo e le previsioni astrali del 10 febbraio 2020.

Astri e stelle del 10 febbraio: previsioni

Ariete: in amore la situazione ora è migliore, questa sarà una giornata che potrà essere vissuta con più tranquillità. Nel lavoro arrivano buone notizie, attenzione solo alle questioni di carattere economico.

Toro: per i sentimenti le storie importanti possono vivere momenti positivi, ma non è esclusa per alcuni la possibilità di andare incontro a qualche litigio. Nel lavoro sarà una giornata di piccole incomprensioni, avete dubbi se accettare o no un cambiamento o un contratto.

Gemelli: a livello amoroso coloro che sono stati messi alla prova devono darsi da fare, una crisi è da superare. Nel lavoro fatevi avanti, state vivendo una fase di recupero che vi allontana da alcune difficoltà.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale, se ci sono stati contrasti in amore, sarà meglio non tirare troppo la corda.

Chiarite tutto con cautela. A livello lavorativo ci sono situazioni promettenti.

Leone: in questa giornata dovrete cercare di risolvere un piccolo problema sentimentale, nel complesso, però, la settimana sarà dalla vostra parte. Nel lavoro non si escludono le polemiche. Non tutti accetteranno le vostre scelte.

Vergine: per i sentimenti giornata buona visto che la Luna entra nel vostro segno zodiacale e Venere è in transito neutrale.

Nel lavoro oroscopo che vi invita a non esagerare nell'imporvi troppo. Stanchezza per il fisico.

Previsioni e oroscopo del 10 febbraio: la giornata dei segni

Bilancia: a livello sentimentale in questa giornata agite con calma. Venere sarà opposta per tutto il mese, ecco perché andranno messe in chiaro diverse cose. A livello lavorativo c'è un recupero, ma per un contratto da rinnovare occorrerà aspettare ancora qualche mese.

Scorpione: per i sentimenti Luna favorevole in questi giorni, si potranno stipulare ottimi accordi di amicizia. Nel lavoro dovete recuperare dal punto di vista economico. Ci sarà la possibilità di vivere qualche nuova esperienza.

Sagittario: per i sentimenti in questa giornata tutto andrà a rallentatore. Sarà meglio dosare le parole. Nel lavoro sarete convincenti, anche se qualcuno andrà contro di voi.

Capricorno: in amore la Luna è favorevole, fate però attenzione ai rapporti con una persona dell'Ariete o del Cancro. A livello lavorativo qualche contrasto sarà da superare. Non mancheranno alcuni ritardi.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale si va verso una giornata di recupero dopo che la Luna è stata opposta per alcuni giorni. Nel lavoro una buona notizia arriverà entro mercoledì.

Pesci: in questa giornata ci sarà la Luna opposta che porterà qualche disagio. Ci vorrà un po' di prudenza nei rapporti con gli altri. Nel lavoro impegnatevi a fondo nelle collaborazioni.