Durante la giornata di martedì 11 febbraio 2020 ci saranno situazioni molto delicate a cui far fronte, molte delle quali riguarderanno la sfera professionale. Sarà il caso del segno dell'Acquario e della Bilancia, ma anche l'Ariete avrà il suo bel “daffare” con le proprie finanze. Molto più ponderato sarà l'atteggiamento dei Gemelli e del Leone, i quali saranno molto più “lenti” nell'attuare le proprie decisioni. Di seguito le previsioni, segno per segno, di martedì 11 febbraio.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: prenderete degli accorgimenti in merito alla vostra situazione finanziaria, dal momento che sarete piuttosto “stanchi” di un drastico calo. Nel frattempo gli affetti sapranno consigliarvi sulle prossime mosse da fare.

Toro: sarete piuttosto inclini a non fidarvi del modo di fare del partner, anche se non avete reali motivazioni per farlo. Dovreste tranquillizzarvi e rimanere il più sereni possibile ed evitare di fare troppi pensieri negativi.

Gemelli: non siate frettolosi nel concludere affari ed evitate di fidarvi troppo anche di quelle situazioni burocratiche che apparentemente non presenteranno nessuna impressione “sospetta”.

Cancro: andrete incontro al partner per provare a riallacciare i rapporti in modo del tutto pacifico e senza “cadere” nella tentazione di lanciarvi rimbrotti a non finire. Fare il primo passo sarà, addirittura, piacevole.

Leone: le vostre idee saranno messe a frutto durante la giornata dell'11 febbraio, purtroppo però ci sarà ancora molta strada da fare e accordi da prendere, affinché i progetti che avete in serbo siano efficacemente remunerativi.

Vergine: del malumore, a causa della vostra precaria situazione sentimentale, vi farà anche calare il desiderio di fare nuove conoscenze. Tenderete a non uscire di casa, ma qualche amico vi convincerà.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete molta difficoltà a livello comunicativo, soprattutto sul posto di lavoro. Potreste dunque non essere propriamente all'altezza di concludere accordi o di farlo con enorme difficoltà.

Scorpione: litigi con i colleghi o un malinteso con il capo vi metterà in una condizione, decisamente, molto critica sul posto di lavoro, ma con la vostra volontà di ferro avrete la possibilità di rimediare.

Sagittario: sarà una delle giornate adatte per fare qualcosa di grande, che vi faccia sentire molto soddisfatti. Per esempio, un acquisto più importante del solito o uno strappo alla regola fuori dal comune.

Capricorno: ci saranno molteplici difficoltà sul lavoro che ostacoleranno il vostro “cammino”, ma con un po' di fortuna riuscirete a estrapolare qualcosa di buono anche da una situazione piuttosto spinosa come questa.

Acquario: non sempre le cose si realizzeranno come le avevate progettate in un primo momento. Ci potrebbero essere delle divergenze, abbastanza variegate, fra i vostri collaboratori.

Pesci: un problema in casa sarà risolto immediatamente grazie alla vostra mente creativa, che in questi giorni sta lavorando davvero a un ritmo efficiente. La monotonia potrebbe farvi calare l'umore.