Una nuova settimana è da poco partita. Stiamo per arrivare a martedì 11 febbraio 2020, giornata che cambierà, dal punto di vista astrologico, il cammino di alcuni dei dodici segni zodiacali. Per scoprire quali novità porteranno stelle e pianeti di seguito ecco l'Oroscopo dell'11 febbraio 2020.

Stelle e oroscopo dell'11 febbraio: le previsioni per i 12 segni

Ariete: in amore evitate di agitare troppo le acque in questa giornata. Fino a mercoledì si potrà rimettere in discussione tutto. Nel lavoro, se ci sarà da risolvere un problema, otterrete risultati molto positivi.

Toro: per i sentimenti giornata che vi vede motivati, anche se sarete pronti a risolvere un problema in una storia. Nel lavoro non si escludono nuove occasioni molto interessanti. Cercate di riposare di più.

Gemelli: a livello sentimentale ci sarà la Luna dissonante, per questo motivo meglio rimandare le discussioni alle prossime giornate. Nel lavoro, se avete iniziato qualcosa di nuovo nell'ultimo periodo, arrivano i primi guadagni.

Cancro: in amore nei prossimi giorni sarà importante evitare di creare polemiche, sono momenti piuttosto nervosi.

A livello lavorativo, se non riuscite a chiudere alcuni accordi, non prendetevela perché in questi giorni vi verrà difficile un po' tutto.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in questa giornata ci sarà la possibilità di ricevere una bella notizia in amore. Attenzione solo ad un po' di agitazione che potrebbe portarvi ansia. Nel lavoro possibili discussioni con soci e collaboratori, sarà il caso di mettere in chiaro diverse cose.

Vergine: per i sentimenti giornata interessante, in particolare per le coppie che vogliono fare progetti a lunga scadenza. Nel lavoro al momento non ci saranno grandi soluzioni, per questo occorrerà guardare al futuro con interesse.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna sta per partire con un transito negativo, qualcosa quindi potrebbe non andare. A livello lavorativo ci sarà uno stato di forza che permetterà di liberarsi da alcuni blocchi dello scorso mese.

Scorpione: per i sentimenti in questo periodo sarà importante vivere una storia senza riserve. Con la Luna favorevole si potrà ottenere qualcosa in più. Nel lavoro concentratevi solo su questioni importanti, momento di stallo nell'ultima parte del mese.

Sagittario: in amore periodo che vi vede sotto pressione. Per alcuni però ci sarà un momento di riconciliazione con la persona amata. Nel lavoro non mancano le buone idee.

Capricorno: in questa giornata attenzione alle parole, alcune situazioni necessitano di prudenza. A livello lavorativo meglio aspettare prima di dire come la pensate. Entro sera potrà risolversi un problema che andava avanti da diversi giorni.

Acquario: in amore Venere è favorevole, per questo motivo non mancano la voglia di fare nuovi incontri e la possibilità di vivere emozioni speciali. Nel lavoro fate attenzione solo alle questioni di carattere economico.

Pesci: in questa giornata con la Luna in opposizione, nei sentimenti meglio non prendere tutto di petto. Nel lavoro ci sono tante cose da fare, è arrivato il momento di farsi valere. Fisico in ripresa.