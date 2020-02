Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 12 febbraio 2020, con amore e lavoro assoluti protagonisti.

Stelle e oroscopo del 12 febbraio 2020: la giornata dei segni zodiacali

Ariete: in amore una storia non ha vissuto un momento tranquillo. Ci sono diverse ostilità di alcuni pianeti, inoltre la Luna opposta porta maggiore scompigli. Nel lavoro risultati migliori, anche se uno sblocco c'è già stato.

Toro: per i sentimenti situazione favorevole, questo è il momento di fare una scelta importante.

Nel lavoro c'è un accordo in sospeso da concludere, con ogni probabilità dovrete fare qualcosa in più.

Gemelli: a livello sentimentale giornata di recupero, le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro stato di agitazione, desiderate che alcuni meriti vi siano riconosciuti. Non mancheranno alcune discussioni.

Cancro: per i sentimenti ultimamente ci sono stati troppi problemi, non siete riusciti a trovare un accordo in una coppia. A livello lavorativo avrete necessità di riflettere, chi ha una causa in corso ha necessità di risolverla.

Leone: in amore giornata interessante, avrete la possibilità di recuperare e anche mettere a punto nuove conoscenze. Nel lavoro pomeriggio positivo, dovrete recuperare per una questione economica.

Vergine: per i sentimenti situazione astrologica intrigante, chi è solo non deve esitare ma farsi avanti nelle nuove conoscenze. A livello lavorativo attenzione alle spese eccessive, un recupero però è dietro l'angolo.

Bene il fisico.

Previsioni e oroscopo del 12 febbraio 2020

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale periodo semplice per chi deve intavolare un discorso importante, la Luna si trova positiva in transito ed aiuta. Nel lavoro c'è necessità di recuperare stabilità, le polemiche però sono messe da parte.

Scorpione: in amore periodo interessante per tutto, inoltre tra il 14 del 15 la Luna sarà positiva al segno e porterà prospettive interessanti.

Nel lavoro non si escludono novità e qualche contatto importante.

Sagittario: per i sentimenti Luna non più dissonante, le cose migliorano iniziano nuove trasformazioni. Nel lavoro con queste stelle è meglio non fare il passo più lungo della gamba. Recupero per il fisico.

Astri e stelle del 12 febbraio 2020: la giornata

Capricorno: per i sentimenti bisogna ritrovare un po' di serenità, in questa giornata alcune tensioni tornano protagoniste. A livello lavorativo c'è agitazione. Sarà necessario chiudere il prima possibile alcune trattative.

Acquario: in amore è probabile che una buona notizia arrivi in questa giornata.

Attenzione solo ad alcune indecisioni tra due storie. Nel lavoro, se desiderate cambiare ambiente o gruppo potreste anche valutare una richiesta particolare.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale il periodo è positivo in amore, potrete fare grandi cose. Nel lavoro le situazioni che nascono in questi giorni sono importanti, potrà arrivare anche una buona opportunità entro il 14.