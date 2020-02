Le previsioni zodiacali di mercoledì 12 febbraio ci informano sulle attività lavorative e professionali. Per quel che concerne segni di Fuoco, il Sagittario farà delle riflessioni, mentre in quelli di Terra, il Capricorno riceverà una proposta particolare. Per quanto riguarda i segni d'Aria, la Bilancia vivrà una giornata molto negativa, mentre in quelli d'Acqua, il Cancro potrà contare sui complimenti dei colleghi.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: state prendendo in considerazione delle proposte lavorative.

Non tutte sono particolarmente interessanti ma vale la pena capire se ci può essere qualcosa che vi faccia essere maggiormente sereni.

Leone: la parte lavorativa vi sta soddisfacendo, avrete voglia di pensare ad un progetto che sta girando nella vostra mente. Prima di tutto capitene la fattibilità e poi andate diretti come un treno.

Sagittario: ci saranno delle pause lavorative che vi faranno un po' riflettere. State cercando di capire se quella che state svolgendo sia la professione giusta per voi.

Pensate attentamente a tutto senza tralasciare l'attualità.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: il periodo lavorativo vi pone davanti ad una scelta, continuare o mollare tutto. Riflettete bene, alcune dinamiche possono anche non piacervi ma non è detto che riuscite a trovarne di migliori.

Vergine: tutto marcia a gonfie vele, i vostri superiori sono molto soddisfatti di voi. State occupando una posizione che vi darà molte soddisfazioni.

In questo momento siete in pace e tranquillità con voi stessi.

Capricorno: vi state concedendo qualche momento per riflettere. Una proposta vi sta incuriosendo, tenetela in considerazione anche se è lontana dalla vostra sfera professionale.

Le previsioni zodiacali per i segni d'Aria

Gemelli: state vedendo i mostri dappertutto, alcuni colleghi vi hanno proposto il loro aiuto ma voi pensate a qualche trappola.

Siate meno rancorosi e apprezzate coloro che vogliono darvi una mano.

Acquario: la polemica sta prendendo il sopravvento nella vostra professione. Non riuscite a limitare i vostri interventi e vi sentite in grado di mettere bocca su tutto. Siate più accorti o potreste pentirvene.

Bilancia: giornata lavorativa particolarmente negativa, avrete poca voglia di svolgere le vostre attività e rischierete di mandare all'aria un progetto molto importante.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: alcuni colleghi si complimenteranno con voi per l'abilità che avete nel risolvere delle situazioni davvero spinose.

Sarete contenti di voi stessi e a fine giornata avrete modo di riposare un po'.

Scorpione: pretendete sempre il massimo da voi stessi, a volte risultate essere fin troppo severi. Il vostro grado di giudizio è molto elevato e non sempre riuscite a promuovervi. Cercate di valutarvi con maggiore oggettività.

Pesci: bene il lavoro, niente e nessuno potrebbe scalfire questa vostra fierezza professionale. Vi trovate molto bene anche con i vostri colleghi e questo non è assolutamente una cosa da sottovalutare.