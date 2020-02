Sta per arrivare la giornata del 14 febbraio 2020 per tutti i 12 segni zodiacali, giorno di San Valentino. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per questa nuova giornata con tutti i cambiamenti che amore e lavoro porteranno ai segni.

Astri e stelle del 14 febbraio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore Luna che non è più opposta, si comunica e ci si relaziona meglio con la persona amata. Attenzione solo alle scelte impulsive. Nel lavoro ci sarà una scarsa concentrazione, rischierete qualche errore, soprattutto nella seconda parte della giornata.

Toro: per i sentimenti le storie degli ultimi mesi non sono state convincenti. Questo periodo invita tutte le coppie ad una revisione. Nel lavoro molte incomprensioni verranno risolte, ma chiarite bene ogni questione tra oggi e domani.

Gemelli: a livello amoroso potrebbe esserci qualche problema nelle coppie. Alcuni però hanno superato la crisi di gennaio e ora viaggiano spediti. Nel lavoro evitate di stancarvi troppo, nel complesso sarà una giornata frenetica.

Cancro: in amore sentite la necessità di vivere qualche storia con maggiore tranquillità.

Rispetto all'inizio della settimana va meglio. A livello lavorativo evitate le complicazioni, se c'è stata una crisi cercate di risolverla al più presto.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale qualcosa potrebbe non andare, un ritardo o una delusione. Nel lavoro momento ideale per far valere le vostre esigenze. Prudenza nelle spese.

Vergine: la giornata di oggi sarà ricca di impegni, dovrete ritagliare però maggiore tempo ai sentimenti.

Nel lavoro alcune situazioni richiedono chiarezza, potreste vivere una piccola attenzione che riguarda il settore finanziario.

Previsioni oroscopo del 14 febbraio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore alcune situazioni vanno tenute sotto controllo, le coppie in crisi dovranno fare attenzione nel prossimo fine settimana. A livello lavorativo muovetevi adesso, soprattutto se ci sono importanti condizioni da portare avanti.

Scorpione: per i sentimenti Venere entra nel vostro segno il prossimo fine settimana e rafforzerà alcune storie. Nel lavoro momento positivo, potreste trovare risposte nel giro di poco tempo.

Sagittario: tra la giornata di oggi e quella di domani ci sarà la voglia di ricucire uno strappo in una storia. Le sensazioni migliori le vivrete proprio oggi. Nel lavoro, se dovete prendere decisioni importante fatelo subito.

Capricorno: a livello sentimentale Luna che non è più opposta. Evitate di pensare troppo al passato. Nel lavoro pomeriggio che porterà un incontro speciale, anche se le relazioni con gli altri saranno messe in discussione.

Acquario: per i sentimenti organizzate fin da adesso qualcosa di piacevole. Se c'è da dire qualcosa che conta parlate in questa giornata. A livello lavorativo non esagerate visto che la Luna oggi sarà dissonante.

Pesci: a livello amoroso attenzione nei rapporti, tra oggi e domenica le cose però miglioreranno. Nel lavoro giornata importante, a qualcuno arriverà anche una bella notizia.