L'oroscopo del 16 febbraio è pronto a raccontare come si conclude questo weekend del secondo mese dell'anno. Per i nativi dell'Ariete è una giornata grintosa e passionale, invece, per le persone del segno Vergine è un po' controversa. Segno per segno, l'astrologia della giornata di domenica e le dettagliate previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – L'atmosfera amorosa di questa giornata è caratterizzata da una grande grinta e passionalità, due doti che potrebbero spingervi a chiedere conferme o a desiderare cambiamenti.

Qualcuno punta alla stabilità e al futuro, altri alla passione. Realizzare i vostri desideri sarà più semplice entro la fine di questo mese. Pian piano, l'atmosfera inizierà a essere turbata da dubbi e insoddisfazioni. Nulla di importante, ma cercate di affrontarli subito. Per affrontare con successo un colloquio o un'iniziativa imprenditoriale, l'oroscopo consiglia di mettervi in luce e far notare a tutti le vostre qualità.

Toro – Occhio alle interferenze in famiglia e in coppia. Questa potrebbe essere una giornata di tensioni, non si esclude una lotta di potere tra voi e il partner.

Nei prossimi giorni, il partner troverà il modo di farsi perdonare da voi, quindi non perdete le staffe. Buone notizie: la vostra condizione lavorativa e anche quella economica è destinata a migliorare sempre di più. Pensate che state facendo tutto questo per la vostra carriera e il vostro futuro.

Gemelli – In questa giornata l'amore è caldo, appassionato, romantico. Nelle vostre mani, momenti favorevoli e complici della vostra felicità hanno depositato la chiave dell'amore.

Potreste prendere una decisione importante. Ottimo periodo per i single per incontrare l'anima gemella oppure per divertirsi o dimenticare una delusione. Qualunque sia il vostro obiettivo, potreste realizzarlo. Volere è potere: non perdetevi in chiacchiere e passate all'azione. In campo lavorativo avete le idee chiare su che cosa fare e come farlo. Solo l'aspetto economico, per il momento, non è quello che vorreste.

Per un po', è meglio evitare gli investimenti.

Previsioni di domenica 16 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Avete una grande voglia di pensare al vostro futuro. Anche se siete insieme da poco tempo, vi viene spontaneo immaginarvi alle prese con una casa e altre situazioni di convivenza. Se a frenare i vostri desideri sono le condizioni materiali, dovete avere fiducia poiché presto riuscirete a trovare il modo per realizzare i vostri sogni. Le coppie longeve forse pensano meno al romanticismo, ma con il tempo potrebbero rendere più intensa la complicità. Favori speciali nel settore professionale ed economico, l'inizio della prossima settimana sarà ottimo per colloqui e presentazioni.

Leone – Se pensate che nella vostra relazione non ci sia abbastanza pepe, questa domenica potrebbe dare una bella svolta alla vostra vita di coppia. Se voi e il partner siete insieme da poco, vi rendete conto quanto è profondo il vostro amore. Se, invece, la vostra storia dura da tanto tempo, dovete fare i conti con le insoddisfazioni. In campo lavorativo è il momento di raggiungere traguardi importanti o migliorare la vostra posizione attuale. Novità e passi in avanti per chi cerca un nuovo impiego o spera di incrementare la propria condizione economica.

Vergine – Discutere con il partner non è facile e nemmeno affrontare le tensioni di questo periodo.

Affrontate le preoccupazioni a testa alta e cercate di interrogare voi stessi per capire che cosa volete da questa relazione. Forse è il modo migliore per vivere questo periodo in maniera un po' controversa, ma non dovete preoccuparvi. Presto, la ruota gira anche a vostro vantaggio. Siete stanchi delle difficoltà e delle incertezze ma purtroppo anche questa giornata dovete affrontarla dalla trincea. Occhi ai soldi: cercate di limitare le spese.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Ottimo clima, grande passionalità e tante belle sorprese. Questo periodo vi incoraggia a vivere l'amore come preferite, tra sogni, fantasie e calde realtà.

Sognare non fa male perché i sogni e le emozioni fanno parte dell'amore e lo rendono speciale. Non dimenticatevi di tenere i piedi per terra e di essere concreti, perché la realtà potrebbe chiedere il conto. Se siete stati concreti non preoccupatevi, la fortuna è dalla vostra parte. Questo è anche un periodo denso di opportunità e di situazioni in grado di migliorare la vostra posizione. Per molti di voi è facile farsi avanti e mettere le cose in chiaro.

Scorpione – Da molto tempo covate incertezze o insoddisfazioni. È arrivato il momento di buttare le carte in tavola, di essere chiari e diretti ma non impulsivi o aggressivi.

Avete parecchie emozioni, passione, grinta, dolcezza ma anche insoddisfazioni. Se c'è amore, tutto filerà liscio. Occhio solo non permettere che l'andamento domestico, spese e familiari invadenti, interferiscano con la vostra vita. In questo periodo avete voglia di migliorare la vostra posizione ma presto avrete la possibilità di farlo. Pigiate sull'acceleratore entro questo mese, poiché a marzo potrebbe essere necessario fare un pit stop. Occhio alle spese, non dilapidate i guadagni.

Sagittario – In questa giornata dovete mettere in conto qualche tensione all'interno della coppia. È meglio affrontare eventuali inquietudini con molta serenità.

Le coppie che non hanno tempo per chiarirsi, devono sforzarsi a trovare qualche ora per dialogare con il partner e magari cercare di riaccendere la fiamma dell'amore. In campo lavorativo c'è qualche imprevisto da affrontare. State alla larga da equivoci, incomprensioni o affari poco chiari. A proposito di soldi, rimandate spese e investimenti a fine mese, avrete più fortuna.

L'oroscopo di domenica 16 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Non permettete alle tensioni affettive e alle insoddisfazioni di rovinarvi la giornata. La felicità potrebbe essere ostacolata da alcuni impedimenti.

L'oroscopo consiglia di lasciar andare quello che vi dà fastidio, sorvolare su alcune cose trascurabili e dichiarare apertamente ciò che vi detta il cuore. Non permettete a queste tensioni di distrarvi dagli impegni lavorativi, se li avete. Se siete stanchi, dovete fare una pausa e rimandare tutto di qualche giorno.

Acquario – Se ci sono dubbi o questioni da chiarire con il partner, è meglio farlo subito. Rinviare ogni chiarimento potrebbe rendervi nervosi, poco tolleranti. Il rapporto di coppia potrebbe non essere riposante. Dunque, è opportuno fare attenzione e non ascoltare i commenti e le critiche che potrebbero irritavi ancora di più.

Si tratta di una fase passeggera, presto l'amore tornerà chiaro e limpido. Se state cercando un lavoro non demordete e non perdete la speranza. Il futuro sarà incoraggiante, anche nel benessere e nella sfera economica.

Pesci – La giornata inizia con qualche contraddizione ma dura pochissimo, poi continuerà favorevole e molto passionale. Dovete solo fare attenzione a separare il lavoro dalla famiglia. Siete persone coscienti ma ogni tanto potreste fare uno strappo alla regola. I cuori solitari non devono perdere la possibilità di vivere un amore a causa di dubbi, timori o timidezza. Non dovete fare altro che essere voi stessi, accantonare il passato e non ipotecare il futuro.

Siate spontanei, non correrete nessun rischio. In campo lavorativo, qualche imprevisto potrebbe apparire all'orizzonte ma riuscirete ad affrontarlo e arginare il rischio.