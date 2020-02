La terza settimana del mese di febbraio ha preso il via. Arrivano le previsioni del 18 febbraio 2020 per tutti e dodici segni zodiacali. Vediamo quali novità e quali cambiamenti porteranno stelle e pianeti.

Stelle e oroscopo del 18 febbraio 2020 dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore seconda parte della giornata migliore, ma fino al 20 non agitate troppo le acque in una relazione. Nel lavoro con la persona del Cancro o della Bilancia Oroscopo di tensioni da superare, andrete incontro ad alcuni malintesi.

Toro: per i sentimenti ultimi mesi che sono stati importanti, questa giornata regalerà ancora qualche emozione in più. Nel lavoro situazione generale migliore. Se avete fatto una richiesta riceverete presto una bella risposta.

Gemelli: a livello amoroso giornata a metà, con il pomeriggio migliore della mattinata. Venere aiuta i nuovi amori. Nel lavoro progetti da portare avanti, oroscopo migliore per proporsi.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale meglio evitare complicazioni in amore in questa giornata.

A livello lavorativo alcune situazioni vanno tenute sotto controllo, saranno ore sottotono.

Leone: in amore con una persona del Capricorno potrebbe esserci qualche tensione di troppo. Discussioni che non mancheranno. Nel lavoro entro fine giornata cercate di risolvere un problema.

Vergine: per i sentimenti momento interessante per le relazioni. Il trasporto sentimentale potrebbe essere eccessivo. Nel lavoro cercate nuove soluzioni a problemi del passato.

Forza per il fisico.

Previsioni del 18 febbraio 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i sentimenti basterà poco in questa giornata per scatenare litigi. Nel lavoro meglio evitare qualsiasi tipo di contrasto da metà settimana, potreste trovarvi in mezzo a qualche situazione spiacevole.

Scorpione: a livello sentimentale Luna favorevole e Marte attivo nel segno. Se avevate deciso di chiudere una relazione potreste anche tornare sui vostri passi.

Nel lavoro Luna che torna favorevole, si muove qualcosa in questo periodo. Forza per il fisico.

Sagittario: a livello amoroso è importante adesso gestire meglio le proprie azioni, soprattutto se state vivendo anche una storia parallela. Nel lavoro arrivano nuovi incarichi e nuovi progetti.

Capricorno: la seconda parte di febbraio potrà essere più difficile da gestire per le relazioni sentimentali, ma molto dipende dal tipo di rapporto che state vivendo. A livello lavorativo, se state pensando ad un nuovo incarico proposte possibili nelle giornate di oggi e domani.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale stelle favorevoli che aiutano l'amore.

Entro il 21 avremo anche la Luna nel segno che porterà emozioni speciali. Nel lavoro vi sentite più forti, se state cercando una nuova occupazione stelle che aiutano.

Pesci: per i sentimenti buono questo oroscopo per quelli che vogliono mettersi in gioco. A livello lavorativo giornata valida, non bisogna prendersela però se qualcosa non andrà come vorreste.