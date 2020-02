Arriva l'oroscopo del 18 febbraio con le dettagliate previsioni astrologiche su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali. Siete curiosi di conoscere la vostra situazione astrologica della giornata di martedì? Si anticipa che per i nativi del Cancro sarà una giornata intensa per l'amore e che le persone dell'Acquario dovranno affrontare dei contrattempi sul lavoro. Invece, per i nati sotto il segno dei Pesci, sarà un giorno poco sereno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Emozioni, passioni, comunicatività, voglia di amare e di progettare il futuro: tutto questo vi aspetta nella giornata di martedì 18 febbraio.

In questo periodo non mancano tantissime situazioni e, soprattutto, moltissime sensazioni che vi fanno capire che nessuno si è dimenticato di voi. In realtà, siete proprio voi ad essere più disponibili e aperti alle novità. Molte coppie sono impegnate a prendere decisioni importanti che riguardano la convivenza, i figli e tanto altro ancora. Questo è un buon periodo per il campo professionale e i soldi. Non mancano le opportunità di ottenere una promozione o di realizzare un progetto che avevate in cantiere già da qualche tempo.

Toro – L'accordo con il vostro partner è un po' critico in questo periodo. Il problema potrebbe essere la scarsa complicità mentale che c'è tra voi due. Incomprensioni, gelosia o insoddisfazioni potrebbero complicare ancora di più il vostro rapporto d'amore. Se riuscite a tenere a freno la lingua, forse la vostra relazione non finirà alla deriva. I single potrebbero non avere un periodo tranquillo, devono fare attenzione alla diffidenza e a non vedere tutto nero.

In campo lavorativo potreste avere buone idee e occasioni niente male. Per alcuni di voi è complicato trovare un impiego ma non dovete scoraggiarvi. Stringete i denti e andate avanti, in fondo sono ostacoli piccoli che potete superare grazie alla vostra astuzia.

Gemelli – In questa giornata la comunicazione è la vostra arma vincente, insieme al fascino e alla capacità di suscitare sentimenti positivi.

Giornata favorevole per sistemare le questioni lasciate in sospeso. In seguito, potreste vivere momenti davvero negativi: stanchezza, insoddisfazioni, dubbi o nervosismo. La carta vincente per voi single è la comunicazione, la capacità di suscitare simpatia nel vostro interlocutore, capacità di conoscere nuovi amici e di incontrare la persona del cuore. Potreste godere di un periodo molto vantaggioso per lavoro e soldi. Potreste anche avanzare nella carriera e migliorare il budget, indovinando alcuni investimenti o lavorando un po' di più.

Previsioni di martedì 18 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Giornata intensa per le faccende di cuore. Dovete capire quali sono i vostri reali bisogni e cercare il modo di rendere reali i vostri sogni. La vostra situazione affettiva è in netta ripresa. Questo è anche un momento ottimo per i cuori solitari che hanno voglia di incontrare l'amore vero. Dovete abbandonare le vostre abitudini, aprirvi a nuovi orizzonti e avere fiducia. Avete anche la possibilità di incrementare le entrate. Nel lavoro avete modo di mettere in campo le vostre aspirazioni e di trovare soluzioni alle quali non avevate pensato prima.

Alcuni di voi potrebbero avere una marcia in più.

Leone – In questo periodo le prospettive sono molto buone. Se ci sono tensioni nella vita di coppia, è arrivato il momento di affrontarle una volta per tutte. Complicità e passioni sono le due doti su cui puntare per vivere questa giornata in maniera serena. Potreste ritrovarvi con il partner a chiacchierare di tutto e di niente, facendo progetti o scherzando maliziosamente. Lasciate perdere solo le questioni economiche che potrebbero essere fonte di discordie. Periodo favorevole per la vostra carriera, le doti a vostra disposizione sono lucidità, prontezza mentale, memoria, comunicatività, capacità di conquistare e di riscuotere la fiducia.

Vergine – Momenti molto dolci vi attendono in questa giornata. Non permettete alla famiglia o al lavoro di intromettersi nelle vostre vicende amorose. È meglio tenere separati i due ambiti, se non volete che la situazione degeneri in maniera pericolosa. I cuori solitari hanno la possibilità di innamorarsi e vivere una storia romantica. Ciò che ostacola i vostri sogni sono i vostri stessi timori, dovuti a una sofferenza che ancora non siete riusciti a cancellare dal vostro cuore. Solo l'amore può cancellare questi brutti ricordi, quindi apritevi alla speranza e alla fiducia, e lasciatevi andare.

In campo lavorativo non vi manca la grinta ma dovete fare i conti con qualche dubbio. Potete contare sull'alleanza e sugli appoggi importanti per cavarvela in ogni situazione.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata non sembrano esserci grandi novità in amore ma nemmeno grandi problemi. Potrebbe essere una buona giornata per dialogare, divertirsi e preparare la strada ai grandi cambiamenti. I single devono aspettare il weekend per conoscere l'amore con la 'A' maiuscola. Questo amore sarà impetuoso, passionale e sensuale, invocato e travolgente. Occhio a non scottarvi.

Ricordate le esperienze precedenti e fatene tesoro per il futuro. In campo professionale i contatti aumentano, le vostre quotazioni migliorano e avete voglia di mettere in cantiere tanti nuovi progetti. Grazie alla vostra apertura e vivacità, aumenteranno anche le possibilità di lavoro.

Scorpione – L'amore prende quota anche se in questo periodo non sono favoriti le comunicazioni, il dialogo e le attività mentali. Se siete passionali, lasciate perdere i vostri film mentali, e cercate di vivere la realtà senza pregiudizi e con il cuore. I single dovrebbero guardare la realtà, capire che in questo mondo non sono sfortunati ma delle persone come le altre con caratteristiche uniche e personali.

In questo modo, le possibilità di innamorarsi aumentano in maniera vertiginosa. In campo lavorativo vi aspetta un periodo impegnativo ma anche di vantaggi e possibilità di realizzare i vostri progetti. Se volete che questo sia un periodo fruttuoso, dovete fare attenzione a ciò che fate. Controllate i conteggi, rileggete i contratti, non fidatevi di vecchie promesse e state alla larga da gesti impulsivi e frasi fatte.

Sagittario – Il settore meno favorito, almeno per questa giornata, è proprio l'amore. Il vero problema di una coppia è l'incertezza, che però riguarda anche i sentimenti. Siete dubbiosi, insoddisfatti, vorreste di più o di meno.

Insomma, forse non lo sapete neanche voi che cosa volete. In questa giornata, l'oroscopo suggerisce ai cuori solitari di essere prudenti. È meglio evitare imprudenze e colpi di testa oppure dichiarazioni frettolose e situazioni simili. Periodo favorevole e positivo per le vicende professionali, dunque non perdete tempo e organizzatevi per mettere in cantiere le iniziative che vi stanno a cuore. Soldi in lenta ripresa ma le uscite sono sempre le stesse.

L'oroscopo di martedì 18 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questo oroscopo vi suggerisce di lasciar perdere i progetti quotidiani e familiari e di dedicarvi solo alle vostre passioni.

Fate una piccola gita in montagna, celebrate il vostro amore senza pensare a nient'altro. Cupido potrebbe organizzare nuovi incontri per i single affamati d'affetto. Se state aspettando l'amore, potrebbe venire a trovarvi molto presto. La spontaneità è la chiave per fare ottime conquiste, però, fate attenzione alle gelosie di un ex o di un amico segretamente innamorato di voi. In campo lavorativo, ci sono novità che potrebbero riguardare i soldi. Questa novità potrebbe accompagnarvi tra alti e bassi, quindi dovete impegnarvi al massimo, perché quello che fate adesso potrebbe fruttarvi in futuro.

Acquario – In questo periodo, famiglia ed equivoci potrebbero mettere a dura prova la convivenza con il partner. Se la coppia è giovane o ancora non vivete insieme, è meglio stare alla larga dagli invidiosi e dai pettegolezzi. Passioni ed emozioni decolleranno nel fine settimana e i vostri desideri aumenteranno. I single che sono innamorati di una persona devono fare attenzione agli amici falsi, che potrebbero impedire il coronamento dei loro desideri. In campo lavorativo dovete vedervela con fastidi e contrattempi, clienti che ritardano i pagamenti, collaboratori che si ammalano, errori nei conteggi o equivoci negli appuntamenti. Insomma, dovete armarvi di pazienza.

Pesci – Vi aspetta un periodo poco sereno in amore, quindi è meglio fare un pit-stop e riflettere su quelle che sono le vostre esigenze ed eventuali insoddisfazioni. Sotto i riflettori delle stelle potrebbe esserci la vostra intransigenza o la vostra eccessiva arrendevolezza. Due atteggiamenti opposti ma identici, perché riflettono il vostro bisogno di raggiungere un equilibrio interiore. In campo lavorativo dovete sfoderare le vostre risorse segrete per far fronte ad alcune situazioni impegnative. Nulla di grave, dovete semplicemente stare a guardare e rimanere zitti. Il vero problema è che non avete proprio voglia di tenere la bocca chiusa. Insomma, in questo periodo la vostra pazienza sarà messa a dura prova sul lavoro ma a fine mese l'atmosfera diventerà più tranquilla.