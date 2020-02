L'oroscopo del 20 febbraio annuncia novità davvero interessanti per ciascun segno dello Zodiaco. Come sarà la vostra giornata di metà settimana? Per i nativi dei Gemelli si prospetta all'insegna dell'ottimismo. Per le persone nate sotto il segno dei Pesci è arrivato il momento di prendere tutto ciò che le spettano. Segno per segno, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni astrali su amore e lavoro per i dodici simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Stanchezza e irritabilità potrebbero non favorire l'amore in questo momento.

La comunicatività, la prontezza mentale e l'astuzia aiutano a essere più diplomatici durante una discussione. L'oroscopo raccomanda di fare attenzione alle insoddisfazioni, potreste desiderare a tutti i costi la luna nel pozzo e non accorgervi che in realtà vi basterebbe poco per essere più felici. Non mancano imprevisti, novità e qualche cambiamento. Trattative, contratti, colloqui di lavoro sono in primo piano, dovete solo prestare attenzione. Non è il momento buono per inaugurare affari o investimenti con soci.

Meglio remare da soli.

Toro – Periodo tra alti e bassi. Siete polemici, intransigenti, intuitivi ed empatici. Insomma, questo è un periodo a tinte forti, per palati dal gusto spiccato, come spesso è tipico delle persone del vostro segno. Il romanticismo scarseggia un po', ma in compenso c'è sincerità. La giornata potrebbe dividersi in due parti in campo professionale, la prima caratterizzata da imprevisti, equivoci e distrazioni, la seconda più scorrevole e vantaggiosa.

Colloqui, investimenti e qualsiasi altro tipo di lavoro andranno molto meglio.

Gemelli – In questa giornata nulla potrebbe sembrarvi impossibile. Grazie alla vostra positività avete forza, entusiasmo, allegria e fiducia nel futuro. L'amore è favorevole e, quindi, questa giornata regala emozioni à gogo. Lasciate perdere i dubbi e non fatevi condizionare dalle vostre stesse paure. Se volete un rapporto appagante, dovete lasciar emergere la calda passionalità che è insita in voi.

Nel lavoro potreste raggiungere ottimi risultati. Avete maggiore lucidità mentale, prontezza e forza comunicativa, doti che anche nei prossimi giorni vi saranno preziose per farvi valere durante un colloquio o per aiutarvi a trovare nuovi contatti.

Previsioni di giovedì 20 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – L'amore vi fa sospirare. Avete un forte desiderio di andare oltre voi stessi, ma basterebbe poco per decollare. Servirebbe meno pessimismo e più fiducia nel futuro. Questa è una giornata ideale per mettere a punto i vostri obiettivi amorosi. Le emozioni, spesso incontrollate, potrebbero essere motivo di tensione.

Molti di voi desidererebbero mettere le redini al cuore e tenere sotto controllo ogni situazione, ma forse è meglio così. Se non vi lasciate prendere dal nervosismo, potreste raggiungere il vostro obiettivo senza problemi. Giornata poco incoraggiante per chi lavora gomito a gomito con i familiari.

Leone – Giornata ideale per dialogare serenamente con il vostro partner, comprendere l'origine dei vostri litigi e capire che cosa vi separa e vi unisce. Per molti di voi sarà una passeggiata intrecciare le vostre emozioni, abitudini e insicurezze. Giornata generosa per i cuori solitari, che sono in cerca di nuove amicizie che profumano d'amore.

Le storie che sono nate sotto una buonissima stella devono godersi questo momento. Giornata positiva per chi cerca stabilità e prestigio professionale. Se il lavoro non presenta problemi, non si può dire altrettanto per il denaro. Le spese sono aumentate e dovete gestire con accortezza le vostre risorse.

Vergine – Periodo in cui molti di voi potrebbero sognare un grande amore, forse con un pizzico d'idealismo di troppo. Il buon senso vi suggerisce di rimanere con i piedi per terra, ma la vostra immaginazione preferisce volare sempre più in alto. D'altra parte il vostro fascino è proprio questo: un mix di sensibilità, immaginazione, creatività, dolcezza e imprevedibilità.

Cercate solo di essere più sicuri di voi stessi e di non farvi condizionare dalle aspettative altrui. In campo lavorativo assecondate gli imprevisti con astuzia. Non siete soli, avete l'appoggio delle persone che vi stimano.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Avete la possibilità di scegliere una strada diversa per la vostra vita affettiva, ma dovete anche metterci l'impegno e un pizzico di costanza. Ciò che desiderate potrebbe diventare realtà. Questo potrebbe essere un periodo di soddisfazioni, sempre se lasciate perdere il passato e voltate pagina. Siate fiduciosi di voi stessi e della vita.

Ottimo periodo per programmare e raccogliere i frutti del vostro impegno, per espandere il vostro giro di affari o migliorare la vostra situazione attuale. Basterebbe un po' d'iniziativa in più per concretizzare ottimi risultati, sia nella professione che in campo economico.

Scorpione – Potreste chiedere molto al vostro partner, ma anche essere disposti a soddisfare qualche suo desiderio. Nella vostra vita affettiva iniziano a manifestarsi alcuni cambiamenti esistenziali, che lentamente vi stanno trasformando in una persona matura e saggia. Non sarà semplice farlo capire al partner, specie se la vostra unione ha parecchi anni sulle spalle.

Con la pazienza che avete, e soprattutto con il fascino che vi ritrovate, riuscirete nell'impresa. Avete intenzione di migliorare la vostra attività, con particolare riguardo alle finanze, messe a dura prova da alcune spese straordinarie. L'oroscopo consiglia maggiore prudenza nelle spese e nei finanziamenti.

Sagittario – In questa giornata potreste condividere le vostre profonde sensazioni con il partner oppure aver voglia di sfuggire alla routine, alla noia, alle situazioni logoranti. Una sensazione che va oltre il contatto fisico, che parla di matrimonio, convivenza, figli e progetti da condividere.

Se il partner ha i vostri stessi sogni, allora potete ritenervi la persona più felice del mondo. Al contrario, non dovete buttatevi giù: ogni cambiamento ha bisogno del suo tempo per concretizzarsi. In campo lavorativo si prospetta un periodo poco fortunato, lo stesso vale anche per il settore economico. Occhio alla paura di non farcela, che per molti di voi potrebbe bloccare o ostacolare i vostri progetti.

L'oroscopo di giovedì 20 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Avete voglia di rivoluzionare il vostro rapporto di coppia, di cambiare direzione, di discutere e di migliorare. Fate attenzione a non mostrarvi irruenti, testardi o troppo impositivi.

Se il partner vi asseconda in tutto, bene. In caso contrario, potreste litigare animatamente per questioni concrete o per un rapporto poco soddisfacente. Svogliatezza e distrazione potrebbero caratterizzare questa giornata. Potreste avere difficoltà a concludere qualche buon affare. Le finanze oscillano tra alti e bassi ma, nonostante tutto, il vostro fiuto per il denaro sarà spiccato.

Acquario – Se va male con il vostro partner, fermatevi un attimo. Evitate ogni forma di polemica e cercate di dialogare in maniera civile. Occhio alle insoddisfazioni, soprattutto ai pettegolezzi e alle chiacchiere degli amici ipocriti che potrebbero farvi perdere di vista ciò che è importante per voi.

Nel lavoro non mancano buone opportunità, a patto che riusciate a superare le tensioni e gli ostacoli. In questa giornata potrebbe presentarsi qualche occasione da cogliere al volo. Possibilità di migliorare le finanze.

Pesci – Questo è il periodo giusto per realizzare tutti i vostri intenti. Le coppie più longeve potrebbero ritrovare complicità nel guidare figli, nipoti o nel programmare un viaggio da tempo desiderato. I più giovani amoreggiano come se non ci fosse un domani. Lasciate perdere le paranoie e cercate di prendere al volo la felicità. In campo professionale datevi una scossa e buttate via le insicurezze e le paure e fatevi avanti.

È arrivato il momento di prendere tutto ciò che vi spetta. Investimenti e affari hanno una marcia in più. Giornata favorevole per colloqui e nuove opportunità.