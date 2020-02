L'oroscopo del 23 febbraio è pronto a rivelare l'andamento dell'ultima domenica del secondo mese dell'anno. Per i nativi del Toro questo è un periodo che scorre bene sul piano della vita affettiva, invece, per le persone dei Pesci c'è un cambio di scena.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Il rapporto di coppia diventa più scorrevole solo se assecondate il vostro bisogno di novità e di leggerezza.

Se amate e siete fedeli e sinceri, non fatevi intristire dal giudizio di gente poco colta che non conosce le elementari regole dell'educazione. Se avete famiglia, gestite con equilibrio le esigenze dei vostri cari, senza dimenticare qualche piacevole serata con il partner. In campo lavorativo l'oroscopo consiglia di non rimandare questioni importanti. Questo è il momento giusto per andare fino in fondo. Se avete forti dubbi, fatevi consigliare.

Toro – Questo è un periodo in cui la vita affettiva scorre bene.

La vita familiare a volte impone di chiudere un occhio e di dimenticare qualche torto. In fondo, può capitare a tutti di sbagliare. Le coppie devono lasciar perdere le puntualizzazioni e cercare di godersi questa giornata, magari organizzando qualcosa di piccante con il partner. Se l'accordo è altalenante, non infilatevi nelle ripicche e nei dispetti, altrimenti rischiate di rovinare la salute. In campo lavorativo, la strategia migliore è partire all'attacco ma dovete essere meno pessimisti e sfiduciati del solito.

Ce la potete fare.

Gemelli – Molto romanticismo per le neo coppie. Vi aspetta un periodo emozionante e speciale, e se qualcuno osa contrastare il vostro amore, non farà altro che rendere più forte il vostro legame. Se siete sposati o conviventi avvertite il forte bisogno di uscire un po' fuori dagli schermi, di sentirvi di nuovo l'oggetto del desiderio del partner. Meglio parlare chiaro con la vostra dolce metà.

La possibilità di realizzare i progetti a cui tenete di più non vi manca, ma dovete affrontare una specie di corsa ad ostacoli. A causa della distrazione o della stanchezza potreste commettere qualche errore. Anche se dovete affrontare qualche spesa di troppo, l'ambito economico è in lenta ripresa.

Previsioni di domenica 23 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – I bisogni fisici sono in primo piano. In questa giornata vi sentite più insoddisfatti del solito, magari vi vergognate del vostro aspetto fisico o delle vostre fantasie. Insomma, dovete lasciare alle spalle la vostra insicurezza. Dovete recuperare fiducia e grinta, e i single che sono innamorati di una persona devono fare il primo passo.

Dopo averlo compiuto, tutto sembrerà bello e facile da gestire. In campo lavorativo dovete darvi da fare in vista del futuro. Presto potrete assaporare il successo. Non fatevi scappare l'occasione di migliorare, anche se dovete lavorare un po' di più.

Leone – Se con il partner ci sono questioni in sospeso, dovete cercare di essere diplomatici. Se tra di voi c'è amore non avete nulla di cui preoccuparvi. Sicuramente litigherete spesso, ma vivrete anche momenti molto belli e indelebili. Non abbiate timore di mostrare il vostro cuore di panna, il partner ne sarà goloso. In campo lavorativo, dovete fare attenzione a ciò che dite, all'impulsività, agli errori di distrazione e ai battibecchi con i colleghi.

Non è il momento migliore per dire al capo quello che pensate.

Vergine – Avete voglia di emozioni intense e sentire i brividi che ammaliano i sensi. Le vostre richieste emotive sono forti, a tratti quasi pressanti. Se il clima da romanzo sentimentale viene rovinato per motivi domestici, interferenze familiari o altro, voi siete sempre pronti a reagire e a sistemare ogni cosa. Insomma, è meglio se il partner vi assecondi. Nonostante le discussioni e qualche gelosia, l'amore è sempre in primo piano. Buon periodo per il campo professionale godete, avete le idee chiare per capire come muovervi e cosa fare.

Prima di rispondere male a colleghi e superiori, contate fino a dieci.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Forse è arrivato il momento di avviare i progetti che avete in mente: un viaggio, una convivenza o altro ancora. Qualche piccolo battibecco potrebbe accompagnare questa giornata, ma si tratta di questioni che risolverete facilmente. Se con il partner non va bene e non siete felici, voltate pagina adesso. In futuro potreste trovare il partner giusto per voi. Dovete stare attenti agli equivoci e agli errori di distrazioni. La situazione lavorativa ed economica gode di buoni passaggi astrali.

Non perdete la pazienza, presto riuscirete a combinare qualcosa di nuovo.

Scorpione – Mettete in conto qualche battibecco e qualche disaccordo con il partner. Se sono semplici discussioni o critiche feroci, dipende dalla vostra situazione personale e dalle risposte che vi date voi e il partner. Se c'è amore, cercate di essere più tolleranti. Anche se non avete torto, spesso la ragione non serve per far riflettere chi non è in grado di capire. L'oroscopo consiglia di evitare scontri e giochetti infantili. In campo lavorativo, le vostre idee sono chiare e determinate. Tenete conto che per realizzare i vostri progetti dovete aspettare ancora un po'.

Se la situazione economica vi preoccupa, stringete i denti, presto migliorerà.

Sagittario – L'amore potrebbe segnare un po' il passo, probabilmente perché risente della vostra insoddisfazione in tutti i settori della vita. Molto dipende dalle persone che vi circondano, se vi vogliono bene e sono tipi in gamba. L'insoddisfazione, in campo professionale, potrebbe spingervi a fare un passo falso. Forse le finanze non sono come speravate ma lamentandovi sempre non risolverete niente. Siate astuti, riflessivi, prudenti e cauti in ogni situazione.

L'oroscopo di domenica 23 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – È tempo di fare pace con il partner, se avete avuto discussioni nei giorni scorsi o se i rapporti si sono un po' tesi. Questo è un ottimo periodo per tutte le vostre intenzioni e per realizzare ciò che desiderate. Se, però, i rapporti con il partner sono insostenibili, questa giornata potrebbe prendere una piega insolita e spingervi a guardare nel giardino vicino. In questo caso, è meglio troncare. In campo lavorativo è una domenica scorrevole, potete già iniziare a pensare a qualche progetto da realizzare prossimamente.

Acquario – Qualche tensione tra voi e la vostra dolce metà potrebbe essere inevitabile. Le emozioni, invece, non sono altrettanto lineari, anzi. Spesso avete la sensazione di volere quello che non esiste. Discussioni familiari o gelosia potrebbe essere la classica goccia che causerà una forte lite tra voi e il partner. Per il lavoro è un periodo favorevole. Potreste ricevere una manna di fortuna, cercate di usarla in maniera saggia. Potreste essere a un bivio e prima di intraprendere la vostra prossima avventura, potrebbe essere utile avere un'idea della vostra prossima mossa.

Pesci – Per voi c'è un cambio di scena.

Non è chiaro se questa è una mossa volontaria o meno, l'unica cosa chiara è che la confusione regnerà sovrana nei prossimi giorni. C'è molto da fare. Per fortuna avete delle ottime capacità organizzative. Questa domenica potrebbe essere un'ottima giornata per riallacciare i rapporti con il partner, per aumentare il tasso di complicità, risvegliare l'attrazione oppure per progettare qualcosa di bello insieme. Approfittate di questi momenti per chiarire eventuali incertezze, affrontare discorsi complicati e lasciarvi il passato alle spalle. Scoprirete che l'amore ha tante sfumature e che accettare le diversità non vuol dire rinunciare ad essere felici.

In tema di lavoro e denaro dovete riflettere seriamente. Occhio a non fare il passo più lungo della gamba, specie in ambito economico. Meglio essere prudenti.