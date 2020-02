Parte una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali, ed inizia anche una nuova settimana. Arrivano quindi le previsioni e l'Oroscopo del 24 febbraio 2020, con amore e lavoro assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Stelle e oroscopo del 24 febbraio: la giornata dei segni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore se notate che il partner è contro di voi aspettate metà settimana prima di parlare, la Luna nel segno vi darà forza. Nel lavoro, se state vivendo una fase complicata, potrebbe esserci un problema esterno.

Toro: per i sentimenti è un momento positivo, se state vivendo una relazione difficile sarà possibile risolverla senza problemi. Per i single i nuovi incontri favoriti. Nel lavoro ascoltate le nuove proposte, salutate positivamente questa buona influenza dei pianeti.

Gemelli: a livello amoroso questa giornata invita a fare le cose con calma, almeno fino a martedì, quando sentirete minore agitazione. Nel lavoro momento di agitazione, se volete uscire da un problema occorre avere pazienza.

Cancro: in amore attenzione alle relazioni parallele.

La Luna però favorisce nuovi incontri per i single del segno. A livello lavorativo alcuni accordi dovrebbero essere rimandati alle prossime settimane.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna diventerà favorevole da metà settimana, per questo motivo gli incontri sentimentali saranno favoriti. Nel lavoro non mancheranno ritardi negli appuntamenti, vivete anche un momento di maggiore stanchezza fisica.

Se qualcuno va contro di voi non prendetevela.

Vergine: in amore è una giornata di ripensamenti e si potrà discutere per cose futili. Non alzate troppo la voce, altrimenti si rischia di chiudere una relazione. A livello lavorativo gestite tutto con cautela.

Previsioni e oroscopo del 24 febbraio: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello amoroso è un periodo di riflessione. In alcune coppie c'è stata una piccola crisi che però si risolverà presto.

Nel lavoro ritorna qualcosa dal punto di vista economico. Il fisico va meglio.

Scorpione: a livello sentimentale sono positivi i giorni che stanno arrivando, potrebbe esserci una svolta nel vostro rapporto. Nel lavoro alcune intuizioni potrebbero essere vincenti.

Sagittario: per i sentimenti queste giornate saranno piuttosto agitate, la situazione astrologica è pesante. Ci saranno maggiori discussioni nelle relazioni da che vanno avanti da anni. A livello lavorativo evitate di fare passi azzardati, c'è un po' di agitazione nell'aria già da ieri.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale sono possibili discussioni in questa giornata in coppia, in particolare con una persona del Leone potrebbero esserci particolari difficoltà.

Nel lavoro la situazione è positiva e vede nuove opportunità in arrivo. Avrete la possibilità di farvi notare.

Acquario: in amore evitate che alcuni pensieri negativi tornino protagonisti, ora occorre andare avanti. Nel lavoro sarà possibile recuperare maggiore energia. C'è qualcosa in più anche dal punto di vista economico.

Pesci: nei sentimenti sono belle le emozioni che nasceranno in queste ore. Nel lavoro potrebbe arrivare una buona notizia, questo è un periodo importante e che porta anche una ripresa generale.