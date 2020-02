L'oroscopo del 26 febbraio porta una ventata di novità da non sottovalutare. Per i single del segno Toro è il momento giusto per fare conquiste. Per i nativi del Cancro è un periodo importante per il campo amoroso. Segno per segno, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni astrali su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – L'amore potrebbe farvi venire qualche dubbio. Sono contraddittorie le vostre emozioni. Solitamente avete idee chiare, ma il vostro cuore in questa giornata ha deciso di viaggiare a fari spenti nella nebbia.

L'oroscopo consiglia di essere prudenti e di non fare scelte di cui un domani potreste partirvene. Questo è un periodo ottimo per chi lavora nell'editoria e nel commercio. Non manca qualche problema in campo economico, magari vi aspettavate di più da un progetto.

Toro – Se voi single state cercando la persona giusta, questo potrebbe essere il momento adatto per fare conquiste. Dovete, però, ascoltare il vostro istinto, non i consigli degli amici o le voci di corridoio, che potrebbero farvi finire fuori pista.

Meglio non confidarvi. Per alcune coppie la passione è intensa e piccante, invece, per le altre è in stand-by. La situazione lavorativa appare promettente e stabile, soprattutto in ambito economico. Dovete solo fare attenzione alle relazioni con colleghi e clienti, che, a volte, potrebbero agitarvi.

Gemelli – Atmosfera positiva e piacevole. Se ci sono punti oscuri, dubbi o tensioni da affrontare in amore, fatelo entro 24 ore.

Questo è un periodo tranquillo e positivo per fare progetti per il vostro futuro di coppia. Le coppie datate che hanno trascorso molto tempo insieme, riscopriranno il desiderio di vivere e di godere la vita insieme. In campo lavorativo vi farete appezzare da tutti e per tanti motivi. La vostra pozione potrebbe diventare più stabile. Avete un ottimo fiuto da sfruttare per aumentare i guadagni.

Previsioni di mercoledì 26 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Periodo importante per l'amore. Molti di voi hanno la possibilità di chiudere con il passato, lasciando alle spalle insoddisfazioni, dubbi, incertezze. Dovete dire 'Basta' alle storie che non vi soddisfano e alle scelte che non vi valorizzano. È il momento di far vedere al mondo chi siete e che cosa volete. Periodo favorevole in ambito economico, puntate sui guadagni e non pensate al domani. Il domani ve lo costruite passo dopo passo.

Leone – Il punto di forza del vostro modo di esporvi con qualcuno è la capacità di dialogare, di capire e di farvi capire.

In questo modo evitate equivoci e incomprensioni, che spesso generano tensioni all'interno della coppia. Nei prossimi giorni potrebbero subentrare i problemi quotidiani, la solita routine. Nel complesso, però, è un periodo positivo. Se qualcuno pensa di separarsi, questo potrebbe essere un buon momento. La vostra mente vi aiuta a cavarvela in ogni tipo di circostanza. Sapete mettere in luce le vostre qualità migliori.

Vergine – Un periodo così favorevole per l'amore non vi è mai capitato, cercate di andare a fondo con chi vi piace, sempre se c’è già una persona nel vostro cuore. In caso contrario, moltiplicate gli appuntamenti, ma senza ossessionarvi.

Tutto deve essere fluido e spontaneo, perché Cupido lancia le frecce dell'amore quando non ve lo aspettate. Le storie che nascono adesso saranno intense, profonde, quasi fatali per l’intensità che sprigioneranno. Nei rapporti lavorativi dovete essere più prudenti, potreste essere distratti e commettere qualche gaffe, che potrebbe mettervi in cattiva luce.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – L'amore è intenso, sollecita il vostro istinto, le vostre paure, le vostre insicurezze. Sarà il banco di prova dei cambiamenti che stanno avvenendo dentro di voi. Delle trasformazioni che potrebbero portarvi ad acquistare maggiore sicurezza.

La vostra situazione lavorativa non è facile. Sfruttate la vostra socievolezza per evitare tensioni con i superiori, con colleghi o clienti. Questo oroscopo penalizza il lato economico.

Scorpione – Ottime prospettive per eros e amore. Se ci sono dubbi, insoddisfazioni, tensioni, andate a fondo in questa faccenda. Con un po' di pazienza, potreste risolvere le beghe sentimentali e anche quelle familiari. Coloro che stanno programmando qualcosa di speciale, presto andrà in porto. Avete una bella grinta e un ottimo fiuto per il denaro e gli affari. Non fermatevi fino a che non avete trovato il meglio.

Sagittario – Un po' di tensione potrebbe inaugurare questa giornata. Nel complesso, vi aspetta un periodo caratterizzato più dal bisogno di divertirvi, rilassarvi e conoscere gente. Avete bisogno di dialogare, di stimoli mentali, di situazioni insolite. Avete la capacità di capire che cosa detta il vostro cuore. Riflettete anche sui vostri bisogni, sempre in continua evoluzione. La vostra situazione lavorativa gode di ottime prospettive, magari potreste cambiare ruolo.

L'oroscopo di mercoledì 26 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Dovete mettere in conto incertezze, tensioni, nervosismo o insoddisfazioni, ma anche la possibilità di migliorare ciò che non funziona.

Insomma, qualunque cosa accada - sempre se accadrà qualcosa - non dovete mai perdere mai la speranza. A volte, le esperienze più dure vi servono per correggere aspetti di voi stessi che v’impediscono di essere felici. Il guaio è che lo si capisce sempre dopo. Magari siete stanchi dei troppi impegni, del vostro pendolarismo, dell’ambiente lavorativo, oppure vorreste più denaro. La voglia di fare cambiamenti c’è, ma dovete essere più lucidi, lamentarvi di meno e agire di più. Occhio alle questioni burocratiche.

Acquario – Gli impegni familiari e lavorativi potrebbero creare lontananze tra voi e il partner.

Risulta difficile mantenere viva la passione, specie se state insieme da anni. Eppure la sfida di questa giornata potrebbe essere quella di trovare un modo per creare complicità, nonostante la routine. Le coppie più giovani potrebbero essere alle prese con gelosia e i primi scontri caratteriali. In campo lavorativo avete voglia di ricevere un riconoscimento, che dia più prestigio alla vostra figura professionale.

Pesci – Giornata dolce e appassionata. Le neo coppie cementano la complicità e iniziano a fare progetti legati al futuro. Occhio alle distrazioni e agli equivoci: la comunicazione e l’intesa mentale non sono favorite.

Occasioni speciali per i cuori solitari. Magari un incontro con una persona davvero speciale, che vi fa capire i motivi che vi hanno impedito di essere felici in amore. Segnali di buon auspicio per chi sta cercando un nuovo lavoro o per chi sta cercando di migliorare le entrate.