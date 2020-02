Mentre ci si avvicina alla fine del mese di febbraio è possibile approfondire le previsioni astrali e l'Oroscopo di giovedì 27 febbraio, con tutte le novità che stelle e pianeti porteranno a tutti e dodici i segni zodiacali, compresi dall'Ariete ai Pesci.

Stelle e oroscopo del 27 febbraio: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore ci sarà un recupero, le vostre idee sono più chiare e avete più voglia di amare. Nel lavoro ci si avvia verso un miglioramento: se avete fatto richiesta di un cambiamento potreste ricevere una risposta nelle prossime settimane.

Toro: per i sentimenti si potrà discutere nella coppia, ma non sarà nulla di grave e il rapporto rimarrà comunque solido. Nel lavoro vivete un momento di maggiore forza, entro poco riceverete una buona notizia.

Gemelli: a livello amoroso le emozioni migliori arriveranno in questi giorni. Se vi interessa una persona, ma ci sono stati problemi di recente, fate attenzione perché si potrà arrivare ad uno scontro importante. Nel lavoro i risultati vanno meglio di quanto vi aspettavate.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata è particolare, siete in attesa delle decisioni della persona che sta al vostro fianco.

A livello lavorativo alcune situazioni lavorative stanno per conoscere un blocco definitivo. Arriveranno però nuovi progetti da valutare.

Leone: in amore è una giornata interessante che vede la Luna in ottimo aspetto. Le stelle portano comunque una verifica. Nel lavoro non vi fermate proprio adesso.

Vergine: a livello amoroso cercate di verificare la tenuta di un rapporto. Vi sentite piuttosto critici.

A livello lavorativo, se dovete fare un passo importante sarà bene rimandare tutto al 29 del mese.

Previsioni e oroscopo del 27 febbraio: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti è meglio non dire troppo in questa giornata, in quanto rischiate di passare dalla parte del torto. C'è un'eccessiva tensione da superare. Nel lavoro cautela, è un periodo conflittuale anche per le questioni economiche.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale le storie d'amore possono vivere conflitti che si trascinano da troppo tempo. A marzo saranno chiuse le relazioni inutili. Nel lavoro potrete analizzare con più facilità le vostre esigenze.

Sagittario: a livello sentimentale è una giornata da sfruttare grazie alla Luna favorevole. Non si esclude qualche ritardo nella realizzazione di un'impresa. Nel lavoro, se possibile concedetevi una pausa. Qualcuno sta cercando di dimenticare quello che è successo all'inizio settimana.

Capricorno: in amore è una giornata da prendere con le pinze, ma dalle prossime ore le cose andranno meglio.

Nel lavoro non mancheranno alcuni ritardi, se vi propongono qualcosa di nuovo valutate bene prima di prendere una decisione.

Acquario: per i sentimenti giornata interessante, le nuove relazioni sono favorite. A livello lavorativo alcuni problemi economici non sono stati risolti. Se ci sono provocazioni da parte di qualcuno sarà bene farsi scivolare le cose addosso.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sarà un recupero nei sentimenti. Non rinchiudetevi in pensieri legati al passato, potrebbero bloccare la vostra evoluzione. Nel lavoro state cercando di recuperare un po' di serenità.