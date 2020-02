L'oroscopo del 29 febbraio è pronto a rivelare come si conclude questo secondo mese dell'anno. Quest'ultimo giorno di febbraio potrebbe rendere i nativi dell'Ariete malinconici. Per le persone del Capricorno è arrivato il momento di lasciarsi guidare dalle emozioni, dai desideri e dai sogni. Segno per segno, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni astrali su amore e lavoro per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Il vostro umore attraversa fasi alterne: a volte siete determinati e fiduciosi,altre volte, invece, siete malinconici.

Qualunque siano i motivi che vi buttano nello sconforto totale, dovete reagire. Ci sono e ci saranno tante cose da fare, da vivere e da assaporare. Questa giornata di sabato potrebbe regalarvi sorprese inaspettate. Dovete aprirvi davvero alla fiducia e all'ottimismo. Colloqui, trattative e contratti sono favoriti. Anche se l'impegno mantenuto non sarà leggero, darà buoni frutti con il tempo.

Toro – Periodo piacevole per le coppie che hanno un particolare feeling e che desiderano realizzare progetti di vita comune.

Solo le questioni materiali e pratiche potrebbero essere motivo di tensioni. Per i single non mancano le occasioni per fare incontri, ma dovete fare attenzione a non invischiarvi nelle avventure di una notte. Anche se non siete lineari, attirerete molti sguardi. In campo lavorativo dovete rimboccarvi le maniche e darvi da fare, anche se non sarà una passeggiata raggiungere i vostri obiettivi. Le uscite aumentano e siete costretti a rinunciare a qualcosa.

Gemelli – Le contraddizioni emotive di questa giornata potrebbero scaricarsi in maniera intesa proprio sull'amore. Potreste amare e allo stesso tempo non sopportare il vostro partner. Queste sono le contraddizioni dell'amore. Potreste anche ritrovarvi a desiderare due persone, che forse occupano un ruolo diverso nella vostra vita. Ottime prospettive in campo lavorativo, dovete solo pazientare ancora un po' per il successo, che sarà tangibile già dal prossimo mese.

Ci saranno trattative, colloqui, novità e situazioni vantaggiose per le tasche e le finanze.

Previsioni di sabato 29 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – I battibecchi tra coniugi potrebbero essere all'ordine del giorno. I motivi sono dovuti soprattutto alle spese. In più, se riterrete che le vostre esigenze emotive e fisiche non siano prese in considerazione dal vostro partner, potreste protestare, senza fare sfuriate o sceneggiate. I giovanissimi sono alle prese con la gelosia e una passionalità inaspettata. Avete anche la possibilità di migliorare la vostra posizione lavorativa e contrattuale.

D'altra parte le vostre intenzioni sono proprio queste: ottenere stabilità.

Leone – In questo periodo vorreste sentirvi felici, ascoltati, compresi. Purtroppo, la sensazione che avvertite in questa giornata non è proprio quella della soddisfazione. Se anche la gelosia e la frustrazione fanno capolino, apriti cielo. Guardate avanti e siate ottimisti, presto la situazione migliorerà e questo periodo vi aiuterà a capire come raggiungere la felicità. In questo momento avete la possibilità di migliorare la vostra posizione lavorativa. Le informazioni che recuperate in fondo alla vostra psiche potrebbero far aumentare le vostre entrate.

Qualsiasi cosa sia, esaminatela attentamente, e se le informazioni sembrano accurate e utili, l'oroscopo vi consiglia di rischiare.

Vergine – Periodo caratterizzato da una forte alternanza di emozioni e sensazioni. Largo alla passionalità, alla fantasia, ai sogni e anche agli errori, alle esperienze sbagliate, alle lacrime. Questo è amore, e tutto questo aiuta a crescere e a capire che non bisogna mai avere paura di essere se stessi. Anche se vi dicono che è sbagliato, ma voi sentite di doverlo fare. Al cuore non si comanda, mai! Colloqui, trattative e contratti sono davvero incoraggianti. Migliorano le finanze, anche se qualche regalo extra potrebbe incidere sul bilancio.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questa giornata potrebbe iniziare con un po' di nervosismo, probabilmente causato da tensioni familiari oppure economiche. Anche se non risolverete subito e alla perfezione i problemi della giornata, almeno con il vostro partner torna il sereno e il feeling. Coloro che non convivono, potrebbero essere sopraffatti dalla gelosia o dai dubbi sulla validità dei vostri sentimenti. Presto capirete che cosa è meglio per voi e per tutti.Soldi e carriera potrebbero essere gli argomenti scomodi di questo periodo, un po' perché aumentano le spese, un po' perché siete svogliati.

Scorpione – In questo periodo potreste fare conoscenze importanti o trovare un amore. Che cosa farne di questo amore? Potreste decidere di mettere la testa a posto, trascorrere ore piacevoli con la vostra anima gemella e fare progetti insieme. Potreste vivere emozioni profonde e gratificanti, scoprire i lati inediti del vostro modo di amare. Il vostro fascino sarà spiccato, un po' misterioso e sfuggente. Se avete un affare importante, non mollate, sfoderate la grinta e impegnatevi di più. Non mancano le difficoltà ma, come vostro alleato, avete lucidità e determinazione.

Sagittario – Fate attenzione ai battibecchi col partner.

Dovete chiarire e discutere in merito a progetti e iniziative che riguardano la famiglia e la coppia. Nonostante gli equivoci, questa giornata si annuncia abbastanza tranquilla. Altro punto da badare è l'appagamento fisico. Se col partner non dovesse funzionare, per un motivo o per l'altro, potreste diventare nervosi, aggressivi. Lavoro e denaro potrebbero offrirvi situazioni positive, ma dovete fare attenzione al vostro punto debole, ossia, la tendenza alle polemiche e agli equivoci.

L'oroscopo di sabato 29 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – L'amore appassionato che sognate e sperate di incontrare potrebbe arrivare.

Questo periodo potrebbe regalarvi moltissimo, se sapete ascoltare il cuore. Mettete da parte le incomprensioni oppure i pettegolezzi, le intromissioni esterne o i dubbi. È il momento di fare spazio alle emozioni, ai desideri, ai sogni. È il periodo giusto anche per pensare al futuro in campo lavorativo. Se siete dipendenti e il capo vi chiederà qualcosa che non vi spetta, fate buon viso e cattivo gioco. Col tempo, sarete ampiamente ripagati di questo sforzo.

Acquario – Tra impegni, obiettivi e voglia di cambiare, potreste perdere di vista quello che per voi è essenziale: l'amore. Il cambiamento tocca anche il settore affettivo e familiare.

Un passo alla volta, anche in questo settore raggiungerete successi e traguardi. Non mostratevi troppo irruenti, ma riflettete prima sulle vostre intenzioni. Se state cercando lavoro, espandete i vostri contatti, aggiornate il curriculum, diventate più competitivi. Molte occasioni potrebbero venire da un paese straniero.

Pesci – Mandare avanti un rapporto di coppia richiede impegno, fatica e anche qualche compromesso. Dunque non spaventatevi se sentirete che le vostre emozioni fanno i capricci. Capita a tutti, soprattutto alle coppie datate o che hanno messo su famiglia. Cambiano le condizioni, non si è più fidanzatini liberi di fare quello che si vuole.

Se l'amore c'è ed è profondo, questo oroscopo sosterrà i vostri passi. Se siete in cerca di lavoro, siate fiduciosi e non rinunciate prima ancora di aver iniziato. Se nutrite timori in merito alla vostra attuale situazione lavorativa, non fasciate la testa prima di esservela rotta e trovate un piano 'B'.