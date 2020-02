Parte una nuova giornata, arrivano le nuove previsioni e l'oroscopo per il giorno 5 febbraio 2020, momento che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere maggiori difficoltà nel lavoro.

Ariete: in amore se state vivendo una grande storia, ma c'è stato un ritardo o una mancanza nelle decisioni importanti, evitate di prenderle proprio oggi. Nel lavoro, con questo Oroscopo, può arrivare una proposta: interessante periodo per le nuove collaborazioni.

Toro: per i sentimenti sarà importante evitare lo stress.

Nel complesso questa sarà una giornata da prendere con le pinze. Nel lavoro questa parte del mese è maggiormente faticosa. Tra oggi e domani conviene evitare qualsiasi tipo di azzardo.

Gemelli: a livello amoroso giornata lievemente sottotono, ma un recupero è dietro l'angolo. Dal giorno 7 Venere inizierà un transito interessante. Nel lavoro evitate di stancarvi troppo.

Cancro: per i sentimenti sarà meglio dire le cose esattamente come le pensate. Le nuove storie potranno però essere in crisi. A livello lavorativo giornata utile per valutare i nuovi progetti.

Giove e Saturno opposti creano rallentamenti.

Leone: a livello amoroso tensioni nell'aria, da domani, però, la Luna sarà in transito migliore ed entro le 10 arriverà una buona risposta. Nel lavoro sarebbe il caso di programmare una pausa tra questa giornata e quella di domani.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale sono giorni vissuti con una certa tensione, sono da tenere sotto controllo tutte le situazioni.

A livello lavorativo non pensate ad un'attività in questi giorni, tutti i progetti che avete in mente andranno a buon fine.

Previsioni e oroscopo del 5 febbraio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore in questo momento dovrete fare i conti con una situazione di tensione che potrebbe portare ripercussioni nelle coppie. Nel lavoro quello che accade in questa parte della settimana potrebbe essere importante per il futuro.

Scorpione: in amore oroscopo che porta una situazione in netto miglioramento. Grande ripresa delle emozioni. Nel lavoro evitate di stressarvi troppo, ma fortunatamente Giove protegge le nuove azioni.

Sagittario: Venere favorevole dal giorno 7 porta qualcosa di nuovo, evitate di vivere troppe tensioni. A livello lavorativo attenzione solo alle questioni di carattere economico in questo giornata.

Stelle e oroscopo del 5 febbraio: previsioni

Capricorno: questo è un periodo che può portare un miglioramento. Sarebbe opportuno, per i single del segno, incontrare nuove persone. A livello lavorativo periodo stimolante per la vostra creatività.

Acquario: per i sentimenti vivete un periodo di rilancio, anche per chi è rimasto solo da tempo. Nel lavoro valutate con attenzione delle proposte che vi fanno oggi.

Pesci: in amore non tiratevi indietro in una storia o in una nuova conoscenza, rischiate di perdere quanto di buono costruito in questi mesi. Nel lavoro non pretendete tutto e subito, se dovete rinnovare un contratto fatevi sentire in questi giorni.