L'oroscopo del 6 febbraio è pronto a rivelare cosa accadrà ai 12 segni zodiacali nel corso di questa nuova giornata, che rivela la natura passionale e contraddittoria dei nati sotto il segno dell'Ariete. Le persone dei Gemelli sentono il bisogno di sentirsi amati e corteggiati, mentre i nativi del Cancro sono irritati e insoddisfatti. Segno per segno l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni degli astri per i 12 simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata passionale, ma anche contraddittoria.

Non buttatevi a capofitto in niente, le nuove amicizie sono un po' incerte, evitate le decisioni lampo. In questo momento avete bisogno di molta calma. Dovete tenere a bada suocera e parenti, alcuni problemi di coppia potrebbero essere causati dall'intromissione di terze persone. Gli amori che nascono in questo periodo sono caldi, ma ricchi di tensione. In campo lavorativo potete risolvere i problemi se contate fino a cento prima di aprire bocca, perché la vostra impulsività potrebbe stravolgere tutto.

Toro – Giornata positiva per risolvere qualche vecchio problema. Qualche incertezza l'avete, ma in questa giornata potete finalmente dire "basta" a tutte quelle cose che non vi soddisfano. Evitate di rimuginare quello che non vi piace e affrontatelo apertamente. I cuori solitari hanno la possibilità di fare incontri piacevoli e alcuni di questi potrebbero trasformarsi in amore. Vi aspetta un periodo produttivo e fecondo, potreste avere ottime idee per incrementare i vostri affari.

Gemelli – L'esigenza di sentirvi vivi, corteggiati e desiderati è molto impellente in questa giornata. Se la vostra relazione dura da tanti anni, se tra voi e il partner l'attrazione ha ceduto il passo all'abitudine, si prospettano momenti d'incertezza: potreste nutrire desideri di evasione. Fantasticare, immaginare nuove storie oppure cercare quello che vi manca fuori dal rapporto, questo è ciò che sta succedendo in alcune coppie in crisi.

Ci sono tanti innamorati felici che a San Valentino festeggeranno il proprio amore. Nel campo lavorativo è meglio controllare con attenzione ciò che fate. In fase di colloquio avete una marcia in più e sapete mettere in luce le vostre doti migliori.

Previsioni di giovedì 6 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Non tutto va esattamente secondo i vostri progetti e di conseguenza vi sentite irritati, insoddisfatti. L'errore da evitare è quello di tenere dentro di voi queste sensazioni o di esprimerle con troppa aggressività. Sforzatevi di tenere il giusto equilibrio, esprimendo quello che volete cambiare con calma.

Nonostante le tensioni, questa giornata potrebbe essere anche vantaggiosa per alcuni di voi. Sfruttatela bene per ottenere vantaggi e acchiappare al volo ottime occasioni, separate la famiglia dal lavoro e le antipatie dai rapporti professionali.

Leone – In questa giornata l'amore è molto passionale e in qualche caso anche impulsivo, intrigante e irruente. Se ci sono problemi di coppia non siete dolci e nemmeno tolleranti, volete affrontare e risolvere quello che non funziona a tutti i costi. Se tra voi e il partner tutto funziona a meraviglia, vivrete un momento di grande attrazione e voglia di progettare il futuro.

In campo lavorativo ci sono dei cambiamenti, alcuni positivi e altri poco apprezzati. Mantenete basso il budget, evitate di spendere in cose banali e sciocche.

Vergine – Se ci sono problemi di coppia, affrontateli! Cercate di ragionare con i sentimenti, agite di "pancia", non di testa, e vedrete che ogni cosa torna al suo posto. Per la maggior parte di voi questo periodo sarà molto bello e l'accordo che regnerà nella vostra unione potrebbe spingervi a fare progetti importanti per il futuro. Se avete appena iniziato una conoscenza, questa frequentazione promette bene. Periodo positivo in campo lavorativo, state lavorando per il futuro.

Se nascono dubbi o timori, l'oroscopo consiglia di sfoderare tutta la vostra grinta.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata potreste essere parecchio suscettibili: non avete molti peli sulla lingua e se qualcosa non vi garba vi fate sentire. Nel campo amoroso siete passionali e le coppie solide vivranno una giornata molto intensa. Il lavoro viaggia tra contrasti e imprevisti: qualche insoddisfazione potrebbe fare capolino. La sfera economica è soggetta a notevoli alti e bassi.

Scorpione – Ottima giornata, avete una grande voglia di vivere, divertirvi.

Lasciate i pensieri alle vostre spalle. La vostra situazione appare scorrevole, soprattutto in questo momento. Affrontate eventuali problemi familiari, approfittate anche per chiarire quello che non funziona. Mettete in conto alcuni imprevisti nel lavoro. La situazione economica è positiva, ma dentro di voi regna l'insoddisfazione. Forse volete di più.

Sagittario – Si annuncia una giornata positiva per la vostra vita di coppia. Le storie che iniziano in questo periodo sono caratterizzate da un grande entusiasmo, ma anche da un pizzico di emozioni incostanti. Anche se siete presi da questo nuovo amore, dentro di voi siete insoddisfatti e sentite il bisogno di cercare altro.

Se in campo lavorativo ci sono imprevisti, l'oroscopo consiglia di non mollare al primo ostacolo. Prima o poi ce la farete.

L'oroscopo di giovedì 6 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questa giornata potrebbe essere piuttosto contraddittoria per le emozioni. Se il partner riesce a prendervi per il verso giusto, vivrete una giornata eccitante e piacevole e gli unici problemi tra voi due potrebbero essere legati alla sfera economica o domestica. La professione potrebbe scorrere bene, se evitate scontri diretti, lotte di potere e azioni impulsive.

Acquario – Difficile non notarvi in questa giornata.

Dall'altra parte non avete molta voglia di passare inosservati, anche se qualcuno di voi potrebbe dire il contrario. Le storie d'amore che nascono in questo periodo sono piene di complicità e di passione molto intensa. Aspettatevi sorprese e ritorni di fiamma. Potrebbero esserci novità importanti in campo professionale, ci vuole molto impegno, ma probabilmente siete felici di darvi da fare per dimostrare quanto valete.

Pesci – La vostra situazione appare molto favorevole, così positiva che potreste anche iniziare a programmare qualcosa d'importante per il partner. Potete pensare al matrimonio, alla convivenza, ai figli e all'acquisto di una casa.

Ciò che conta è fare un passo grande. Periodo favorevole per la carriera, i guadagni e gli obiettivi: non adagiate sugli allori e impegnatevi a fondo. Il settore economico va a gonfie vele, cercate di pianificare il vostro futuro.