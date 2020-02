L’Oroscopo di febbraio lascia presagire un mese interessante per l’Acquario, soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche e la sfera lavorativa. Ci saranno dei cambiamenti all'inizio del mese, qualcuno potrebbe ricevere delle conferme o dei rinnovamenti, ma soprattutto non mancheranno le soddisfazioni. Al contrario, in ambito sentimentale, bisognerà stare attenti, la gelosia potrebbe rappresentare un grande ostacolo alla qualità del rapporto di coppia. Per quanto riguarda la salute il consiglio degli astri e delle stelle è quello di prendersi più cura della propria forma fisica, non trascurando di praticare dell’attività fisica.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di febbraio 2020 per i nati sotto il segno dell’Acquario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di febbraio per l'Acquario

Amore: il mese di febbraio potrebbe interessante per le nuove relazioni e per i single alla ricerca dell’anima gemella, tuttavia l’oroscopo consiglia di evitare scenate di gelosia e polemiche. Chi vive una relazione già in crisi, potrebbero decidere di concludere il rapporto o peggio mandarlo avanti solo per il bene dei figli o per paura di ricominciare.

Insomma le stelle non sono in opposizione durante questo nuovo mese, ma il segno potrebbe trascinarsi dietro le tensioni e i malumori nati durante l’anno passato. Il consiglio degli astri è quello di essere chiari, non solo con gli altri ma soprattutto con se stessi. Meglio ritagliarsi del tempo per riflettere, sciogliere i nodi del cuore e capire i prossimi passi da compiere.

Lavoro: secondo l'oroscopo di febbraio 2020 le cose inizieranno a girare per il verso giusto in ambito lavorativo, durante le prossime giornate si potrà ottenere molto.

Qualcuno potrebbe iniziare una nuova avventura professionale, ricevere una proposta vantaggiosa o concludere una vendita redditizia. Ciononostante le stelle consigliano prudenza nell'amministrare le finanze, meglio evitare le spese improvvise. Venere nel segno all'inizio del mese e il Sole favoriranno l’Acquario, anche i giovani e coloro i quali sono alla ricerca di un impiego potranno fare affidamento su questo quadro astrale estremamente positivo.

Salute: l'oroscopo di febbraio lascia presagire un mese positivo, anche dal punto di vista fisico, tuttavia gli influssi contrastanti di Giove invitano l’Acquario a prendersi maggiormente cura del corpo e della mente. Potrebbe essere una buona idea iniziare un percorso alimentare, praticare quotidianamente dello sport o dell'attività fisica leggera, ma soprattutto evitare gli eccessi.