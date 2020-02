È iniziato il mese di febbraio per il segno zodiacale del Capricorno. Di seguito osserviamo le stelle e l'oroscopo, con anche consigli per gestire nel migliore dei modi le settimane in arrivo sul piano professionale, amoroso e salutare.

Il nuovo anno è iniziato bene per il segno del Capricorno, con Giove e Saturno favorevoli ai nativi del segno. A livello salutare c'è stato un momento di positività. In campo amoroso ci sono stati dei cambiamenti, ma con Venere positiva non è mancata della passionalità.

Nel lavoro, non sono mancate occasioni per poter esprimere le proprie capacità.

Astri e stelle di febbraio: la salute del Capricorno

Nel mese di febbraio i nati sotto questo particolare segno vivranno dei momenti di tensione e nervosismo. Soprattutto la seconda parte del periodo non sarà semplice da gestire anche a causa di provocazioni che potrebbero giungere dall'esterno. Naturalmente questa situazione non sarà positiva a livello psicofisico, perché potreste vivere dei momenti di debolezza. Cercate di evitare quindi delle situazioni stressanti.

Nella prima parte del mese di marzo ci sarà un momento di recupero in questo campo. A livello sentimentale molte saranno le emozioni che emergeranno in questo periodo, potrete vivere dei bei momenti con la persona amata. Nel lavoro, con Giove e Saturno dalla vostra parte, ci sarà più forza per portare avanti i vostri progetti.

Approfondiamo dettagliatamente le stelle che riguardano il settore lavorativo e quello amoroso dei nati Capricorno.

Oroscopo febbraio: lavoro e amore del Capricorno

Come anticipato, a livello sentimentale, sentirete la voglia di mettervi in gioco, chi ha una storia da molto tempo, potrà rafforzare il proprio rapporto, mentre le relazioni nate da poco, hanno bisogno di un periodo di rodaggio per convincere. È possibile che nascano dei malintesi ella seconda metà del periodo, giornata in cui probabilmente sarete chiamati a discutere in modo frequente.

Un possibile recupero avverrà poi nel mese di marzo, quando riuscirete a dosare il nervosismo con la passione.

A livello lavorativo, le stelle sono dalla vostra parte, ma ciò non significa che otterrete dei risultati in breve tempo. Le attività iniziate da poco, potrebbero iniziare dei progetti che col tempo potranno convincere. Nel mese di febbraio è possibile che giungano anche delle occasioni per chi non lavora da tempo, situazioni da cogliere al volo. È possibile anche che nascano delle nuove collaborazioni utili per i nuovi progetti. Poi nel mese successivo ad essere favorevole sarà anche Marte ed avrete le capacità per gestire tutto ciò che si presenterà.