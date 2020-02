Lunedì 10 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale Plutone, Saturno e Giove stazionare in Capricorno, mentre la Luna sosterà sui gradi della Vergine. Urano permarrà in Toro come Marte nel Sagittario ed il Sole nell'orbita dell'Acquario. Infine, Nettuno e Mercurio resteranno sul domicilio dei Pesci ed il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro. Oroscopo favorevole per Leone e Toro, meno entusiasmante per Capricorno e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. Le vicende amorose quest'oggi balzeranno, con ogni probabilità, in secondo piano perché i nativi vorranno concentrarsi esclusivamente sul versante professionale, ed i risultati gli daranno ragione.

2° posto Toro: poliedrici. Riuscire ad orientarsi su più fronti professionali è qualcosa che questo lunedì potrebbe riuscire molto bene ai nati del segno, grazie alla Luna di Terra che stimolerà il favore dei Pianeti Lenti.

3° posto Pesci: mondani. Sebbene sia lavoro che famiglia potrebbero nascondere qualche insidia, i nati del segno vorranno dedicarsi al divertimento organizzando una scanzonata serata amicale.

I mezzani

4° posto Acquario: shopping. Lunedì dove i nativi vorrebbero optare per concedersi l'acquisto di un costoso oggetto, malgrado Saturno e Giove suggeriranno di rimandare qualsiasi spesa.

5° posto Bilancia: figli. L'avvenire della prole potrebbe essere motivo di dialogo con l'amato bene almeno sino alle ultime ore pomeridiane, perché dalla sera sarà più semplice comprendere che non sarebbe il caso intromettersi.

6° posto Sagittario: routine. Lunedì senza infamia ne lode dove molti nativi potrebbero scegliere di dedicarsi alle attività pratiche insolute, in modo da impiegare il tempo libero a disposizione.

7° posto Vergine: impulsivi. Oggi i nati Vergine potrebbero badare ben poco a gesti e parole ma il loro comportamento impulsivo sarà protetto dal duetto Saturno-Giove, scongiurando ogni gaffe.

8° posto Gemelli: umore basso. Quel sorriso capovolto lascerà perplesse le persone con cui avranno a che fare, stupite dal non vederle sorridenti ed esplosive.

9° posto Capricorno: distratti. Una giornata dove i nati del segno potrebbero faticare a rimanere concentrati, sopratutto nel settore professionale, difatti molti tra loro sceglieranno per prendersi un giorno di ferie.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: pessimisti. Il Sole in Acquario assieme alla moltitudine del Pianeta di Terra renderanno, con tutta probabilità, i nativi inclini al pessimismo malgrado la quotidianità non sia poi così nefasta.

11° posto Cancro: nervosi. La settimana potrebbe aprirsi in un clima ostico ed oltremodo nervoso dove sarà preferibile limitare al massimo le parole, onde evitare polveroni dialettici.

12° posto Ariete: suscettibili. Basterà un nonnulla per offendere o innervosire i nati del segno quest'oggi e qualche collega, capendo l'antifona, potrebbe marciarci.