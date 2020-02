Mercoledì 12 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Bilancia, mentre Plutone, Saturno e Giove sosteranno in Capricorno. Marte permarrà sui gradi del Sagittario come Nettuno con Mercurio che resteranno nell'orbita dei Pesci. Urano sarà nel domicilio del Toro, nel frattempo il Sole stazionerà nel segno dell'Acquario e Venere in Ariete. Oroscopo favorevole per Bilancia ed Acquario, meno conciliante per Ariete e Toro.

Sul podio

1° posto Bilancia: shopping. Le finanze navigheranno in acque tranquille, molti nativi vorranno e potranno concedersi un acquisto desiderato da tempo.

2° posto Acquario: umore top. I Luminari nel loro Elemento daranno una sferzata di ottimismo ai nati Acquario questo mercoledì, il buonumore non passerà inosservato nell'ambiente professionale.

3° posto Leone: lavoro top. Le faccende professionali andranno a gonfie vele grazie a Marte in sestile al Sole ed in trigono ad Urano, che donerà una tenacia invidiabile ai nati del segno.

I mezzani

4° posto Sagittario: energici. Il bottino energetico in casa Sagittario potrebbe essere stracolmo e tali forze potranno essere orientate in qualsiasi ambito vorranno, avendo ugualmente un ritorno in termini di risultati.

5° posto Capricorno: ostinati. Far mutare opinione ai nati del segno questo mercoledì sarà un'ardua impresa in cui parenti ed amici eviteranno di cimentarsi.

6° posto Gemelli: figli. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere rappresentato dall'educazione della prole, che sarà motivo di scambio di vedute con l'amato bene.

7° posto Pesci: routine. Mercoledì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che probabilmente vivranno i nati Pesci.

Sarà bene che si dedichino alle attività insolute in modo da ottimizzare il tempo a loro disposizione.

8° posto Scorpione: lavoro flop. Il parterre planetario lascia presagire qualche turbolenza nel settore professionale: i nati del segno non dovranno lasciarsi sopraffare.

9° posto Cancro: umore flop. Quel sorriso capovolto nei volti nativi sarà frutto dell'angolazione avversa dei Luminari a braccetto con la totalità dei 'Pianeti Lenti'.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: gelosi. La Luna potrebbe far vedere lucciole per lanterne ai nati del segno, che infatti proveranno della forte gelosia immotivata nei confronti della dolce metà.

11° posto Vergine: finanze flop. Il settore economico andrà esaminato con estrema dovizia, onde evitare spiacevoli sorprese nel prossimo bilancio finanziario.

12° posto Toro: distratti. La concentrazione potrebbe non essere il piatto forte dei nativi, molti opteranno per prendersi un giorno di ferie dal lavoro.