Giovedì 13 febbraio 2020 sul piano astrologico troveremo Marte stazionare in Sagittario mentre la Luna sosterà in Bilancia.

Plutone, Saturno e Giove rimarranno stabili in Capricorno, come Urano resterà nel segno del Toro ed il Sole sui gradi dell'Acquario. Infine Nettuno e Mercurio transiteranno in Pesci, nel frattempo Venere continuerà il suo moto in Ariete.

Oroscopo favorevole per Pesci e Leone, meno entusiasmante per Scorpione e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: romantici. Questo giovedì i nati del segno indosseranno i panni del partner ideale, donando le attenzioni dovute alla dolce metà e dimostrandogli ogni istante il loro trasporto emozionale.

2° posto Leone: lavoro top. Sebbene le faccende di cuore potrebbero nascondere qualche insidia, i nativi presumibilmente potranno contare sul favore dei Pianeti Lenti per quanto riguarda l'avanzamento dei loro progetti professionali.

3° posto Cancro: sereni. Il clima nel focolare domestico potrebbe rasserenarsi nel giorno che precede il weekend e, come inevitabile conseguenza, ne trarrà beneficio anche la simbiosi di coppia.

I mezzani

4° posto Bilancia: l'educazione dei figli potrebbe essere l'argomento principale del giovedì dei nativi, in quanto bisognerà necessariamente giungere ad un compromesso col partner che faccia felici entrambe le parti in causa.

5° posto Vergine: sfuggenti. I nati Vergine potrebbero assumere un mood sfuggente che dribblerà ogni domanda scomoda dei colleghi, lasciandoli sguazzare nella perplessità.

6° posto Scorpione: pungenti. Le battute al vetriolo saranno, con tutta probabilità, parte integrante della giornata dei nati del segno malgrado qualcuna delle loro dichiarazioni farà infuriare un conoscente.

7° posto Capricorno: spossati.

Lo scarno bottino energetico di cui disporranno farà optare molti nativi per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da rimettersi in forze.

8° posto Gemelli: finanze flop. Il settore finanziario dei nati del segno andrà presumibilmente revisionato con estrema cura, in modo da scongiurare qualsiasi brutta sorpresa nel bilancio economico.

9° posto Toro: fuori giri. Ai nati Toro potrebbe sembrare di darsi molto da fare ma ricevere ben poco, in termini di risultati, in cambio e ciò minerà la stabilità del loro umore.

Ultime posizioni

10° posto Aquario: amore flop. Venere in angolo dissonante che fa il paio col contrasto Luna-Sole renderà burrascose le faccende amorose dei nativi.

11° posto Sagittario: lavoro flop. Qualche dibattito acceso potrebbe nascere con un nuovo collega in ambito professionale, frutto del duetto di Fuoco Venere-Marte che renderà i nativi oltremodo sfrontati nelle loro dichiarazioni.

12° posto Ariete: stressati. La mole di attività pratiche a cui i nati del segno dovranno adempiere potrebbe essere più del solito e ciò avrà buone chance di far subentrare un pizzico di stress.