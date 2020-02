Venerdì 21 febbraio 2020 troveremo sul piano astrologico Giove, Saturno, Plutone e Marte sostare in Capricorno, mentre Mercurio, Nettuno e il Sole stazioneranno in Pesci. La Luna sarà in Acquario, nel frattempo il Nodo Lunare proseguirà la sua orbita in Cancro. Infine Venere permarrà in Ariete, come Urano sui gradi del Toro. Oroscopo favorevole per Sagittario e Pesci, meno conciliante per Ariete e Scorpione.

Sul podio

1° posto Sagittario: mondani. La voglia di divertimento odierna potrebbe essere soddisfatta dai nativi, organizzando una scanzonata serata assieme alle compagnie amicali di sempre, dove le risate saranno le protagoniste.

2° posto Pesci: galanti. Spinti dalla quadratura Venere-Giove, le faccende di cuore dei nativi andranno presumibilmente a gonfie vele, in quanto riusciranno a mettere sul piatto del ménage amoroso una galanteria invidiabile.

3° posto Cancro: shopping. Sole e Mercurio, a braccetto, doneranno ai nativi una buona intuizione, soprattutto negli acquisti che riguarderanno la professione, come nuove strumenti o attrezzature.

I mezzani

4° posto Acquario: sfacciati. Moderare le parole o i gesti non sarà, probabilmente, lo sport preferito quest'oggi in casa Acquario.

Anche se, fortunatamente, la Luna nel segno riuscirà a evitargli qualsiasi guaio.

5° posto Scorpione: relax. Venerdì dove i nati del segno potrebbero aver bisogno di staccare la spina dalla quotidianità, per rimettere in ordine le idee in vista dei prossimi intensi e impegnativi giorni che li aspettano.

6° posto Leone: umore flop. Il contrasto tra i Luminari mal gioverà, presumibilmente, all'umore nativo, che rasenterà il livello minimo, creando qualche frizione nei rapporti interpersonali.

7° posto Ariete: stressati. Le molteplici incombenze da ultimare potrebbero essere più del dovuto e i nativi, come inevitabile conseguenza, dovranno fare i conti col sopraggiungere dello stress.

8° posto Gemelli: perplessi. Un amico assumerà, con ogni probabilità, un atteggiamento sopra le righe, suscitando la perplessità nativa, almeno sino al pomeriggio. Di sera, infatti, potrebbero accorgersi di aver frainteso alcuni gesti.

9° posto Capricorno: routinario. Oggi i nati del segno saranno alle prese con una giornata senza troppe novità o scossoni di sorta e tale andamento gli piacerà parecchio.

Ultime posizioni

10° posto Toro: indisponenti. Saranno 24 ore dove i nati del segno potrebbero assumere un atteggiamento indisponente, specialmente nel focolare domestico, dove l'amato bene non gradirà affatto.

11° posto Vergine: finanze flop. Oggi i nativi dovrebbero serrare i cordoni della borsa, come d'altronde suggerisce il terzetto Giove-Urano-Saturno, in modo da scongiurare sgradite sorprese finanziarie.

12° posto Bilancia: fuori giri.

Ai nativi, in questa giornata, sembrerà di prodigarsi molto nel lavoro, ma di ricevere ben poco in cambio, sia economicamente che moralmente. Amore in stand-by.