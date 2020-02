L'Oroscopo del giorno di San Valentino, per i nati sotto il segno del Capricorno, sarà particolarmente emozionante. Ci sarà una ricerca della gentilezza e non mancheranno importanti dichiarazioni d'amore. La sostanza e la concretezza saranno due elementi imprescindibili per il Capricorno, come la riluttanza verso le persone superficiali. Ci potrebbe essere un regalo molto particolare da riservare al partner. Per quanto riguarda i single, si paleserà in maniera viscerale la ricerca dell'anima gemella.

L'eleganza e la delicatezza, miste alla passione, saranno gli elementi che potranno far capitolare coloro che ancora non hanno trovato la propria dolce metà.

Capricorno: l'oroscopo di San Valentino per le coppie

La festa degli innamorati riserverà gradite sorprese, e qualche arrabbiatura, a coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia. Nel giorno di San Valentino desidererete l'amore allo stato puro, quello di una volta, quasi cavalleresco. Gradirete trattare, ed essere trattati, con estrema gentilezza, amerete donare e ricevere quelle piccole attenzioni verso le quali difficilmente si posa lo sguardo.

Sarete entusiasti se la vostra dolce metà approfitterà di questa giornata per dichiararvi tutto il suo amore. Potreste anche decidere di fare un regalo molto particolare, che sarà apprezzato dal vostro partner. Il giorno della festa degli innamorati potrebbe per voi, però, assumere anche dei connotati poco piacevoli, qualora vediate prevalere l'arroganza, la superficialità e l'individualismo. Avete sempre preferito la concretezza e non le parole portate via dal vento, la giornata dedicata all'amore non scalfirà di una virgola questo vostro pensiero.

L'oroscopo per i cuori solitari

Coloro che ancora non hanno trovato l'anima gemella avranno delle aspettative molto alte per la giornata di San Valentino. La ricerca dell'anima gemella partirà in maniera molto forte e diretta e non temerà nessun tipo di ostacolo che riscontrerà durante il percorso. Cercherete quella che ritenete possa essere la persona giusta per voi, un partner che abbia la delicatezza e la finezza nelle proprie corde, che sia in grado di sprizzare eleganza da tutti i pori.

La passione sarà l'elemento scatenante, avrete voglia d'innamorarvi e di non avere nessun tipo di ripensamento nel farlo. Se vi impegnerete a sufficienza troverete l'amore, quel sentimento forte che, a volte con ossessione, stavate da tempo cercando. Cercate solo di essere un po' più leggeri e quell'ardore che avete dentro vi consentirà di cambiare status. Dopo la sera di San Valentino potrete finalmente uscire fuori e rivedere le stelle.