Il 14 febbraio sarà un giorno molto particolare sia per coloro che vivono in coppia che per coloro che si definiscono cuori solitari.

I nati sotto il segno dell'Acquario a San Valentino, vorrebbero stare sereni e tranquilli con la persona amata, avvolti da una buona dose di desiderio e passione. Alcuni potrebbero però rimanere contrariati per delle critiche ricevute e sopportare con rassegnazione un pizzico di noia presente nella serata. Per quanto riguarda i single, la festa degli innamorati potrebbe rappresentare un volano importante, per l'inizio di un amore o, perché no, per la nascita di una bellissima amicizia.

Acquario: il San Valentino delle coppie

Voi del segno dell'Acquario avrete voglia di passare un bel giorno di San Valentino in compagnia della vostra dolce metà. Si potrebbero verificare situazioni che vi faranno particolarmente piacere e altre che urteranno la vostra suscettibilità. Vi augurate che questo 14 febbraio possa essere vissuto all'insegna del divertimento e della sintonia mentale con il partner. La passione sarà l'elemento cardine della vostra serata, cercherete di coinvolgere il partner in quello che vorrete che sia il giorno perfetto, dell'amore e del desiderio.

La spensieratezza sarà un'altra caratteristica importante, che vi accompagnerà nel vostro San Valentino. Diverse cose potrebbero non piacervi, farete fatica ad accettare le critiche e non vorrete dare tanto spazio ai pettegolezzi.

Vi augurerete di non annoiarvi, in tal caso non risponderete di voi stessi e farete prevalere la vostra freddezza. Ci potrebbe essere una persona in particolare che subirà la vostra voglia incontrastata di polemizzare, a volte sarebbe bene contare fino a cento e poi esprimere dei giudizi.

Il giorno del 14 febbraio per i single

Voi che ancora non avete trovato la vostra anima gemella, potreste passare una serata particolarmente interessante. Avrete voglia di socializzare, conoscere, essere interessanti e adulare qualcuno. La gioia e la voglia di vivere saranno protagoniste della vostra serata, non è detto che riguarderà la sfera affettiva, potrebbe fermarsi alla semplice e sincera amicizia.

Sfruttate tutta la giornata per sentirvi importanti e al centro delle attenzioni, siate molto umili ma fermi sulle vostre posizioni. Qualcuno potrebbe essere attratto dal vostro charme e da come vi 'muovete', se non sarà l'inizio di una storia d'amore potrebbe essere il preludio a una stupenda amicizia. L'importante è che siate voi stessi e non vi vergognate del vostro modo di fare e di pensare. L'approccio alla vita è una caratteristica personale incancellabile.