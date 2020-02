Il giorno di San Valentino, 14 febbraio, è un giorno particolare per chi è in coppia ma anche per chi sta cercando l'anima gemella. Le previsioni zodiacali del segno del Toro, relativamente alla giornata degli innamorati, prevedono una serata molto romantica e all'insegna della passione. Non è escluso però che alcuni possano chiudere la serata in anticipo e i single non vedere esaudito il loro desiderio di innamorarsi.

Toro: il giorno di San Valentino

Il giorno di San Valentino vorreste che fosse molto speciale.

Voi del segno del Toro avrete voglia di trascorrere una serata all'insegna del romanticismo, ricca di attenzioni, in cui l'amore catalizzi tutto e faccia dimenticare tutto il resto. Il vostro romanticismo vi farà organizzare una bella cenetta a lume di candela, in un luogo che possa scatenare la vostra passione e il desiderio di stare con la persona amata. Pensate anche ad un regalo per il partner, che possa imprimere questa data nella vostra mente per parecchio tempo. Se siete difficilmente propensi a farlo, dichiarate tutto il vostro amore alla persona amata, a volte valgono di più i fatti, ma in alcune circostanze anche le parole hanno il loro peso.

L'aspetto negativo del giorno dell'amore

Ci saranno alcune cose che potrebbero dare fastidio ad alcuni di voi e magari compromettere la buona riuscita del giorno di San Valentino. Non sopporterete di essere messi da parte e di non avere le attenzioni che pensate di meritare. Sarete molto attenti a quello che accade e non a quello che il partner potrebbe solo farvi immaginare. Potreste ritenere alcune situazioni troppo superficiali e non aver voglia di portarle avanti chiudendo la serata con largo anticipo.

L'ideale per voi sarebbe condurre la giornata a vostro piacimento e sperare che il partner approvi tutte le vostre decisioni e assecondi le vostre volontà. Chiaramente non sarà affatto semplice, ma ci proverete perché per voi quella sera sarà da 'prendere o lasciare'.

San Valentino per i single

Per voi che siete single ci potrebbero essere diverse possibilità. Avrete voglia di incontrare l'amore e vorrete farlo nel giorno della festa degli innamorati.

Quale miglior occasione per esaudire il vostro desiderio? Cercherete di capire se la persona che avete davanti a voi possa far battere di nuovo il vostro cuore, e metterete da parte, per il momento, anche la sensualità e il mero piacere fisico. Non sarà facilissimo ottenere ciò che vi siete prefissati, il giorno è quello giusto ma passerà molto velocemente. Se dovete attendere non fatene un dramma, non è una gara e sarà meglio essere sicuri della scelta effettuata.