Durante la giornata di lunedì 24 febbraio 2020 il segno dei Pesci e il segno del Capricorno saranno i favoriti dalle stelle. Se il primo avrà vantaggi in amore e in tutta la sfera sentimentale, il secondo avrà successi significativi in campo economico e lavorativo. Poco entusiasmante invece sarà la giornata per il segno dell'Ariete e del Toro, mentre i pensieri della Bilancia potrebbero influire negativamente sull'umore dei nati di tale segno. Il Leone e la Vergine saranno attivi sul piano mentale fin dal primo mattina.

Di seguito, le previsioni astrali della giornata di lunedì 24 febbraio per tutti i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in mattinata ci sarà una mole di lavoro ingente e anche molto impegnativa, ma non vi demoralizzerete, anzi. Avrete bisogno di una buona dose di energie fino al pomeriggio.

Toro: il faticoso lavoro dell'ultimo periodo sortirà i suoi primi effetti. I guadagni saliranno, quindi molti riusciranno a far fronte alle numerose sfide e spese. Nel frattempo però avvertirete un progressivo “raffreddamento” da parte del partner.

Gemelli: anche se avvertirete una grande spossatezza sia fisica che mentale, cercherete di avere la solita efficienza professionale: però fate attenzione ad eventuali capogiri o disattenzioni.

Cancro: l'umore abbastanza buono verrà sconvolto da qualche notizia o da qualcuno di particolarmente invidioso. Il nervosismo si farà strada nella vostra mente molto velocemente.

Leone: già molto attivi fin dal mattino.

Le vostre idee progettuali saranno già alle stelle, ma la strada per concretizzarli potrebbe essere abbastanza lunga. Meno entusiasmante l'ambito familiare, qualche problema si profila all'orizzonte.

Vergine: starete già pensando al vostro prossimo acquisto, però avrete prima in mente di fare qualche calcolo nel vostro conto. Dovrete però avere ben in chiaro ciò che potrete fare e ciò che non potrete fare.

Dal segno della Bilancia ai Pesci

Bilancia: giù di corda e sottotono. Sarete con l'umore sotto le scarpe e sicuramente vi basterà un nonnulla per scattare come una molla. Sarà meglio rasserenarvi e dedicarvi al lavoro che in questo momento sarà decisamente impegnativo.

Scorpione: la monotonia sul posto di lavoro purtroppo sarà predominante ed un po' di riposo non guasterebbe. Ci sarà occasione di legare maggiormente con i colleghi e potrebbe sbocciare qualche bella amicizia.

Sagittario: un problema vi assillerà per tutta la giornata, avrete poco sangue freddo e poca voglia di divertirvi. Fate attenzione a non essere troppo rudi con il partner o con gli affetti più stretti.

Capricorno: le prerogative per ottenere una promozione lavorativa saranno a portata di mano. Qualcuno fra i colleghi potrebbe non esserne contento, ignorare tali soggetti sarà la vostra arma migliore.

Acquario: sarà bene procrastinare alcune decisioni che avevate in mente di prendere sulla vostra relazione sentimentale, perché dovrete fare i conti con molte perplessità e dubbi che albergano nella vostra testa.

Pesci: tanta intesa con il partner vi farà abbandonare per un po' l'ascia di guerra. Miglioreranno i rapporti all'interno della cerchia dei colleghi, ma anche nell'ambito familiare le cose saranno più “morbide”.