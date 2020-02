Ultimo giorno del mese di febbraio che sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni di questa nuova giornata e l'Oroscopo del 29 febbraio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali. Stelle e pianeti porteranno diverse novità in amore e nel lavoro, vediamo nel dettaglio quali.

Stelle e oroscopo del 29 febbraio 2020 dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore Venere nel segno chiude il mese di febbraio, per questo motivo vivete una storia in modo più coinvolgente. Nel lavoro avete molte cose da fare, ma i progetti sono favoriti.

Novità se lavorate sottocommissione.

Toro: per i sentimenti evitate di seguire persone che si fanno desiderare, con questo oroscopo positivo perdereste solo tempo. Nel lavoro, se vi hanno promesso qualcosa è difficile che siano mantenute, c'è un momento di lieve tensione.

Gemelli: a livello amoroso vivrete ancora una giornata favorevole, per questo motivo fatevi avanti. Attenzione solo ad alcune polemiche che potranno nascere nel fine settimana. Nel lavoro c'è la necessità di recuperare dal punto di vista economico con questo oroscopo, ma Mercurio dissonante non aiuta da questo punto di vista.

Cancro: in amore non è stato semplice vivere questo mese che sta per finire. Tra oggi e domani comunque si potranno vivere belle emozioni. A livello lavorativo non mollate un'idea a cui stavate lavorando. Non si escludono cambiamenti.

Leone: a livello sentimentale giornata particolare, avrete delle difficoltà nei rapporti con una persona dello Scorpione o del Toro. Sarà importante trovare soluzioni a problemi del passato.

Nel lavoro avete fatto tanto fino a questo momento, continuate su questa strada.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che vi invita a non essere troppo critici in amore. Riceverete una notizia importante entro alcuni giorni. Nel lavoro fine settimana utile per programmare impegni e lanciarsi verso qualcosa di nuovo per il futuro.

Previsioni del 29 febbraio 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore Venere e Marte sono dissonanti chiedendo una maggiore attenzione nelle coppie. Evitate di andare incontro a liti futili. A livello lavorativo avete vissuto un cambiamento importante da superare. Attenzione a non stancarvi troppo.

Scorpione: in amore Luna in opposizione che porta maggiori momenti di stanchezza e di conseguenza liti con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro cercate di recuperare tempo e non creare polemiche. Recupero per il fisico.

Sagittario: a livello amoroso evitate di non fare scelte azzardate, qualcuno potrà andare contro di voi per le vostre distrazioni.

Nel lavoro cambi di attività, ma molte cose si sbloccheranno nei prossimi mesi.

Capricorno: per i sentimenti le coppie che sono in crisi da tempo dovranno evitare ulteriori disagi. Una bella sorpresa non è però esclusa. A livello lavorativo potrebbe arrivare qualcosa di nuovo, non mancano le intuizioni positive.

Acquario: la Luna non è ancora favorevole, ma lo sarà dal primo del mese. Rimandate eventuali discussioni e polemiche. Nel lavoro avete voglia di cambiare diverse cose, ma ci vuole prudenza.

Pesci: con Sole e Mercurio in buon aspetto non mancano i momenti positivi in amore. Nel lavoro progetti favoriti se assieme ai segni del Capricorno, dello Scorpione o del Cancro.