L'Oroscopo lascia presagire una giornata faticosa per i nati sotto il segno della Bilancia che dovranno fare i conti con Giove e Saturno in opposizione e per la Vergine, che potrebbe risentire di un calo di energie. Serenità in amore per il Sagittario e l'Acquario, grazie a Venere in posizione vantaggiosa. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, mercoledì 5 febbraio, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 5 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete: durante questa giornata qualcuno potrebbe essere chiamato a prendere una scelta importante per il proprio futuro. L’oroscopo consiglia di ragionare attentamente e intraprende la strada più giusta alle proprie esigenza. Dopo un inizio dell’anno faticoso, finalmente l'Ariete recupera terreno e si prepara a vivere un mese più vantaggioso, soprattutto per quanto riguarda le questioni sentimentali.

Toro: è un momento vantaggioso per il segno, che mercoledì 5 febbraio vivrà delle belle emozioni, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Tuttavia qualcuno potrebbe essere frenato dal alcune preoccupazioni di carattere economico. Meglio evitare le spese eccessive, durante le prossime settimane potrebbe presentarsi un imprevisto da risolvere.

Gemelli: sono giornate faticose per il segno che risente dell'opposizione dei pianeti. Non è il momento ideale per coloro i quali intendono fare un progetto o avanzare una proposta, in tal senso la situazione migliorerà a partire dal mese di marzo.

Segnali di miglioramento in amore, dove tuttavia sarebbe meglio cercare di evitare le polemiche e un atteggiamento critico.

Cancro: l’oroscopo di mercoledì 5 febbraio consiglia al segno di essere prudente, tanto in ambito lavorativo quanto all'interno della sfera sentimentale. Sul lavoro qualcuno potrebbe essere chiamato a rifiutare una proposta apparentemente vantaggiosa, o trovarsi a dover affrontare una situazione faticosa.

Le stelle vi consigliano di chiedere aiuto ad una persona di fiducia, o delegare qualche responsabilità di troppo ad un collaboratore. Cautela in amore.

Previsioni astrali del 5 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: dopo un lungo periodo di difficoltà, scandito da polemiche e discussioni, in amore il segno può ritrovare la serenità. Sono giornate vantaggiose per chi vive un rapporto di coppia, qualcuno potrebbe organizzare un viaggio o prendere decisioni importanti per il futuro. per quanto riguarda invece il lavoro sarà bene staccare un po’ la spina, qualcuno infatti potrebbe risentire di un calo di energie e vedersi costretto a rallentare i ritmi.

Vergine: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate leggermente faticose, almeno fino a venerdì. Con l’arrivo del weekend invece inizierà per la Vergine un momento di recupero, che coinvolgerà soprattutto il fisico. le energie e la positività ritrovate favoriranno il segno per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e la sfera sentimentale.

Bilancia: con Giove e Saturno contrario di questa giornata di mercoledì 5 febbraio potrebbe rivelarsi alquanto complicata per il segno, potrebbero esserci delle problematiche da risolvere. Anche in amore potrebbero nascere dei momenti di contrasto ed insoddisfazione, meglio limitare le polemiche.

Dal weekend sarà possibile recuperare l’ottimismo e la fiducia persi.

Scorpione: durante questa giornata sarebbe bene fare tesoro di una lezione che ancora il segno sembra non aver imparato: è meglio gestire una cosa per volta, che far tutto insieme e farlo male. Nonostante con l’inizio il mese di febbraio sia arrivato un momento di recupero e il segno abbia potuto ritrovare un po’ dell’energia e della grinta che da sempre lo contraddistingue, l’oroscopo consiglia di evitare le decisioni affrettate e muoversi con cautela.

Oroscopo giornaliero del 5 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: l’oroscopo della settimana lascia prevedere delle giornate centrali alquanto faticosa e per il segno.

Non mancheranno i nervosismo così come anche i contrasti soprattutto all'interno della sfera lavorativa e per quanto riguarda le questioni pratiche. Al contrario Venere è in posizione favorevole, questo significa l’arrivo di buone notizie in amore, soprattutto a partire la giornata di venerdì. Incontri favoriti durante il weekend, serenità all'interno dei rapporti di coppia.

Capricorno: è un momento di recupero per il segno, che durante queste giornate a ritrova la grinta, la vitalità e la creatività. Durante la giornata di mercoledì 5 febbraio potrebbero nascere entusiasmanti idee o nuovi progetti, tuttavia gli astri consigliano di aspettare ancora un po’ prima di esporsi.

La prossima settimana si rivelerà più vantaggiosa e garantirà quasi sicuramente il raggiungimento del successo desiderato.

Acquario: l’oroscopo lascia prevedere una giornata interessante per il segno, che soprattutto per quanto riguarda l’ambito sentimentale ha davanti a sé un mese ricco di emozioni e soddisfazioni. Chi vive in coppia ritrova la serenità e la complicità perdute, grazie a Venere in posizione vantaggiosa. Mentre le stelle favoriscono gli incontri durante il weekend e proteggono relazioni che nascono nel corso del mese. Al contrario in ambito lavorativo sarà bene avere ancora un po’ di pazienza ed evitare i passi azzardati.

Pesci: quella del 5 febbraio si rivelerà una giornata sottotono per il segno. Secondo l'oroscopo queste giornate centrali della settimana saranno alquanto faticose per i Pesci, che risentiranno di un calo di energie e saranno meno lucidi nella gestione delle questioni pratiche e dei rapporti interpersonali. Dunque è meglio concedersi un momento di riposo ed evitare di favorire contrasti e discussioni tanto all'interno della sfera sentimentale quanto in ambito lavorativo.