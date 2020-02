L'Oroscopo di domani 6 febbraio lascia presagire una giornata vantaggiosa per l'Acquario, soprattutto per quanto riguarda l'amore, grazie a Venere in posizione vantaggiosa. Al contrario potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per la Bilancia. Recupera il Leone, per i Pesci soddisfazioni in ambito lavorativo. Approfondiamo di seguito l'oroscopo di giovedì 6 febbraio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del febbraio 2020 da Ariete a Cancro

Ariete: sarà una giornata di recupero per il segno, che si prepara ad accogliere Venere a partire dalla giornata. Il weekend sarà un momento vantaggioso per i sentimenti e anche gli incontri saranno favoriti. Al contrario durante la giornata di giovedì, qualcuno potrebbe risentire di un lieve calo di energia, meglio moderare gli sforzi.

Toro: un oroscopo leggermente faticoso quello del segno durante questa giornata, qualcuno potrebbe risentire di un lieve calo di energia.

All'interno dei rapporti di coppia potrebbero trascinarsi vecchie tensioni, il consiglio delle stelle è quello di fare chiarezza nei vostri pensieri e parlarne a tu per tu con il partner. Bene il lavoro.

Gemelli: la seconda metà della settimana si rivelerà più vantaggiosa per il segno che a partire da giovedì potrà fare affidamento sugli influssi di Venere amica. Saranno dunque giornate di recupero per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti interpersonali, anche gli incontri sono favoriti.

Al contrario in ambito lavorativo è meglio agire con cautela ed evitare i passi azzardati.

Cancro: un oroscopo difficile si riflette sul Cancro durante questo giovedì; il segno farà fatica a gestire rapporti interpersonali, in amore così come all'interno della sfera lavorativa potrebbero nascere dei contrasti. Il weekend al contrario si rivelerà un momento più positivo, in cui ritrovare la serenità.

Previsioni astrologiche del 7 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: con l'avvicinarsi del weekend inizia per il segno una fase di recupero che coinvolge soprattutto la sfera sentimentale e il fisico. Sono giornate di recupero per coloro i quali hanno affrontato dei contrasti in amore, si potranno trovare dei chiarimenti e anche gli incontri sono favoriti per i single. Saranno giornate di grande energia e vitalità.

Vergine: questa giornata potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Durante la settimana infatti la Venere è stata così presa da questioni lavorative e finanziarie da abbandonare la cura delle persone amate.

Da venerdì 7 febbraio Venere non sarà più in opposizione, dunque l'oroscopo lascia presagire un buon recupero in tal senso.

Bilancia: con la Luna in posizione dissonante quella di giovedì 6 febbraio si rivelerà una giornata sottotono per il segno che secondo il presagio degli astri potrebbe sentirsi particolarmente fuori forma e sotto pressione. Gestire i rapporti interpersonali non sarà semplice, non è da escludere la nascita di contrasti e discussioni tanto in amore quanto all'interno della sfera professionale.

Scorpione: secondo l’oroscopo di giovedì 6 febbraio, potrebbe essere una giornata sottotono, soprattutto per coloro i quali sono la ricerca di soluzioni o miglioramenti.

Un cielo dissonante si rifletterà sulle segno che potrebbe sentirsi alquanto nervoso e irritabile e peggiorare dei rapporti già in crisi. Meglio concedersi un momento di riposo ed evitare di alzare i toni.

Oroscopo giornaliero 6 febbraio 2020 da Sagittario a Pesci

Sagittario: questa giornata potrebbe rivelarsi alquanto agitata per i rapporti di coppia, liti e discussioni potrebbero nascere all'interno della sfera sentimentale ma anche in famiglia. L’oroscopo consiglia di contare fino a 10 prima di parlare, ma soprattutto di aspettare il weekend, quando le stelle saranno più vantaggiose, per cercare di risolvere le incomprensioni.

Bene la sfera lavorativa.

Capricorno: le prossime 48 ore si riveleranno faticose per il segno che dovrà fare i conti con gli influssi della Luna in opposizione. Saranno due giornate pesanti per il fisico, ma anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore. Meglio concedersi un momento di riposo ed evitare gli sforzi, le stelle consigliano di curare l’alimentazione.

Acquario: secondo l'oroscopo di giovedì 6 febbraio il segno potrebbero essere alle prese con questioni di tipo contrattuale o legale da risolvere. Il presagio degli astri lascia presagire l'arrivo di buone soluzioni entro le prossime 48 ore.

Momento vantaggioso per i sentimenti, anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: durante la giornata di giovedì il segno potrà fare ancora affidamento su Venere in posizione vantaggiosa. Sono dunque ora positive per coloro i quali intendono apportare dei cambiamenti all'interno della sfera sentimentale, come fare un passo importante o decidere tra due storie parallele. Soddisfazioni in ambito lavorativo, anche se qualcuno potrebbe risentire della stanchezza accumulata.