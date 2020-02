Le previsioni astrologiche riguardanti la giornata di giovedì 13 febbraio rivelano delle novità in arrivo per i segni zodiacali del Cancro e dei Pesci. Giornata che risulterà impegnativa e difficoltosa per i nativi del segno dello Scorpione e del Sagittario, mentre avremo un Ariete distratto e qualche delusione in serbo per il segno dell'Acquario. Vediamo in dettaglio quali saranno le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di giovedì 13 febbraio.

Previsioni astrali di giovedì 13 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete: giornata insolita quella di giovedì per l'Ariete, alcune situazioni faranno vagare la vostra mente, riuscirete facilmente a perdere la concentrazione. L'importante sarà risolvere tutte le questioni che vi riguardano in breve tempo, in modo tale da poter passare la giornata più serenamente.

Toro: sfortunatamente, per il Toro, giovedì non sarà proprio un giorno memorabile. Il posizionamento di Giove sarà sfavorevole e tutto questo potrebbe influire in modo negativo durante la giornata.

Quindi dovrete fare particolarmente attenzione sia sul posto di lavoro che nelle conversazioni con il vostro partner, in modo tale da non creare discussioni che potrebbero avere esiti sgradevoli.

Gemelli: ultimamente vi sentite con l'umore sotto i tacchi. Giovedì potrebbe essere una giornata in cui potreste accusare un ulteriore calo del vostro umore: tuttavia non disperate, in serata potreste trovare una piacevole compagnia che potrà risollevarvi un po'.

Leone: secondo l'oroscopo, giovedì sarà una giornata alquanto positiva per i nativi del segno zodiacale del Leone grazie anche alla Luna che vi metterà in buona luce. Sul posto di lavoro tutto procederà al meglio e, a fine giornata, avrete modo di passare una serata gratificante in buona compagnia.

Cancro: novità in arrivo per il Cancro. Giovedì potrebbe essere un giorno ricco di notizie, ma non è garantito che siano tutte positive o quasi: potrebbe trattarsi di una bella sorpresa oppure di qualcosa di meno piacevole.

L'importante sarà come affronterete la situazione in entrambi i casi, mantenere l'ottimismo sarà un elemento fondamentale.

Oroscopo giornaliero da Vergine a Sagittario

Vergine: siete alla ricerca di nuove attività e di nuove ispirazioni. Preferite trovare qualcosa o qualcuno che possa coinvolgervi e che vi possa portare delle emozioni più fresche e frizzanti. Le cose banali o mediocri non fanno per voi, siete propensi a trovare qualcosa di più originale e bizzarro. Giovedì giornata caratterizzata dalla monotonia.

Bilancia: Saturno vi accompagnerà benevolmente nella giornata di giovedì. Potrete godere di una certa positività sia sul posto di lavoro che nella vostra vita privata.

L'armonia di coppia non vi mancherà, sarete coinvolti in un rapporto pieno di passionalità e romanticismo, almeno fino all'arrivo del weekend.

Scorpione: si prospetta una giornata alquanto impegnativa per lo Scorpione. Il lavoro comincerà ad intensificarsi: inoltre ci potrebbero essere alcune situazioni che potrebbero mettere a dura prova la vostra pazienza.

Sagittario: secondo l'oroscopo, la giornata di giovedì potrebbe risultare abbastanza movimentata e stressante. Alcuni vostri impegni vi terranno occupati per gran parte della giornata, sarà difficile mantenere il buon umore. In compenso la serata dovrebbe andare meglio.

Previsioni dell'oroscopo per giovedì 13 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno: il vostro rapporto necessità di un maggiore dialogo, la comunicazione è importante e risulterà utile nel mantenere una buona intesa di coppia. Giovedì sarà una giornata promettente per le coppie.

Acquario: alcune discussioni avute con il vostro partner o con un vostro familiare vi hanno portato solamente a provare delusione. Avete bisogno di mettere in chiaro le vostre esigenze e di tirar fuori il lato forte del vostro carattere. Giovedì si prospetterà una giornata di miglioramenti.

Pesci: delle buone notizie potrebbero arrivare tra la giornata di giovedì e venerdì.

Potrebbe forse trattarsi di qualche proposta molto interessante dal punto di vista professionale. Non è neanche esclusa la possibilità di una sorpresa romantica da parte del vostro partner.