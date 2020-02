Un nuovo fine settimana sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo del 15 febbraio 2020 e vediamo quali novità porteranno stelle e pianeti. In particolare, la Luna opposta nel Toro potrebbe creare problemi ai nativi del segno. Situazione migliore per il Leone, che ha possibilità di trovare l'anima gemella.

Astri e stelle del 15 febbraio: la giornata dei segni

Ariete: in amore è un fine settimana abbastanza neutro per i sentimenti, anche se dalle prossime ore Marte porterà tensioni nei rapporti con Cancro e Capricorno.

Nel lavoro alcune questioni in sospeso vanno risolte al più presto.

Toro: per i sentimenti la giornata vede la Luna in opposizione e ciò potrebbe creare qualche difficoltà. Nel lavoro sono in arrivo buone notizie dal 18, quando partirà un transito di pianeti favorevole.

Gemelli: a livello amoroso in questa giornata la Luna sarà opposta, se qualcosa non convince sarà bene parlarne chiaramente. Nel lavoro le soluzioni che vi hanno proposto non sembrano essere quelle giuste.

Cancro: per i sentimenti questo fine settimana aiuta ad un recupero.

Se c'è qualcosa da discutere meglio parlarne subito. A livello lavorativo, vi sembra di fare molto e ricevere poco, ma ci sono grandi occasioni in arrivo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, il cielo alimenta la voglia di fare nuove conoscenze e non mancheranno momenti importanti per i single. Nel lavoro potreste anche decidere di cambiare gruppo dopo alcune tensioni degli ultimi mesi.

Vergine: a livello amoroso un rinnovamento è in arrivo e dal 20 potreste vivere delle emozioni speciali. Nel lavoro, valutate bene le nuove proposte.

Previsioni e oroscopo del 15 febbraio: la giornata dei segni zodiacali

Bilancia: le storie d'amore che nascono in questo periodo sono da valutare con attenzione. Lasciare il certo per l'incerto, non è la cosa migliore. A livello lavorativo vi sentite pronti ad affrontare un problema.

Scorpione: in amore sabato sarà una giornata interessante, le sensazioni in arrivo saranno speciali. Nel lavoro c'è la voglia di provare nuovi progetti, sarà possibile valutare una proposta nei prossimi giorni.

Sagittario: per i sentimenti Mercurio dissonante può causare discussioni nelle coppie. Per qualcuno gli ultimi sei mesi hanno portato cambiamenti. Nel lavoro c'è un blocco, sarà meglio parlare di questi cali dal prossimo lunedì.

Capricorno: in campo lavorativo in questa giornata potrebbero sorgere dei problemi, sono molte le cose da affrontare. In ambito amoroso, è possibile che dobbiate risolvere delle situazioni con il partner.

Acquario: per i nati sotto questo segno, la giornata di sabato sarà sottotono. In campo professionale, se potete, rimandate le cose importanti. Luna dissonante per l'amore.

Pesci: avete voglia di fare nel lavoro. In campo amoroso, con la Luna favorevole, potrete fare dei passi avanti e vivere delle belle emozioni.