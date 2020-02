L'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 febbraio 2020 è ben felice di mettere a disposizione il risultato delle analisi astrologiche effettuate sui prossimi sette giorni. Periodo osservato, la terza settimana del mese di febbraio, come da prassi valutata in base alla qualità delle conformazioni planetarie relative, in questo contesto, ai segni da Bilancia a Pesci. I giorni compresi da lunedì a domenica, nel periodo sotto osservazione, vedranno in ottima posizione il Capricorno (voto 10), in grandissima forma e appoggiato pienamente dalla Luna nel segno.

Leggermente al di sotto del segno di Terra appena nominato troviamo in bella mostra due nostre carissime conoscenze: i Pesci (voto 9) e l'Acquario (voto 8). Stabile il periodo invece per Bilancia (voto 6) e Scorpione (voto 6). In merito alla parte bassa della nostra classifica, le previsioni astrali hanno valutato purtroppo in ultima posizione il segno del Sagittario (voto 5). Andiamo pure a dettagliare meglio le previsioni dando voce all'oroscopo da lunedì 10 a domenica 16 febbraio.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 6. Settimana valutata dall'Astrologia in linea di massima positiva ma risicata sui livelli della scontata sufficienza. C'è da dire comunque che i prossimi sette giorni non saranno avari di giornate propizie: iniziamo proprio da queste. A fare ottima impressione saranno martedì 18 e venerdì 21, due giornate altamente qualitative giudicate al 'top', ovviamente classificate a cinque stelle.

A risultare nella media invece, portatrici di solo quattro stelline indicative i frangenti nella norma, lunedì 17 come anche il 19 e il 20 entrambe buone o accettabili, a seconda dei punti di vista. Domenica 23 invece è stata messa in conto con tre stelle negative, quindi una giornata improntata prettamente al 'sottotono'. Per chiudere, sabato 22 le stelle hanno riservato una 'bella' (si fa per dire) sorpresa: di fatto hanno valutato il periodo con solo due stelle da 'ko'.

A seguire la classifica:

★★★★★ martedì 18, venerdì 21;

★★★★ lunedì 17, mercoledì 19, giovedì 20;

★★★ domenica 23 febbraio;

★★ sabato 22 febbraio 2020.

Scorpione: voto 6. Questa settimana le stelle non saranno troppo accondiscendenti nei vostri confronti. Vediamo di scoprire qualche indizio in più: sarete al 'top del giorno' lunedì 27 e domenica 23 febbraio, favoriti alla grande da astri belli e in ottima forma. La Luna in Toro lunedì e poi la Luna in Pesci domenica regaleranno anche a voi Scorpione ottime possibilità di sfondare le predette due giornate, da noi valutate con cinque stelle. Passabili, considerate a quattro stelle, le giornate del 18, del 21 e del 22 febbraio.

Indicando le giornate meno positive, ecco spuntare le due stelline da 'ko' giovedì 20 febbraio, mentre il giorno prima, dunque quello del 19, sarà sotto sorveglianza speciale visto che avrà in dote solo tre stelline indicative il frangente 'sottotono'. A voi la scaletta:

★★★★★ lunedì 17, domenica 23;

★★★★ martedì 18, venerdì 21, sabato 22;

★★★ mercoledì 19 febbraio;

★★ giovedì 20 febbraio 2020.

Sagittario: voto 5. Si preannuncia una settimana 'fatale' in molti settori. In base all'oroscopo settimanale, il periodo assumerà le caratteristiche della insufficienza, portando una sola giornata ottima, giovedì 20 classificata a cinque stelle; e tre invece buone ma non troppo: lunedì, mercoledì e venerdì valutati tutti a quattro stelle.

Invece, assolutamente da non prendere alla leggera, parlando ovviamente di giornate negative, quelle coincidenti con martedì 18 e sabato 22, entrambe classificate con le tre stelle del 'sottotono'. Massima attenzione invece a quella di domenica 23 febbraio, decisamente valutata con due stelle da 'ko'. I dettagli condensati nella tabella riassuntiva seguente:

★★★★★ giovedì 20 febbraio;

★★★★ lunedì 17, mercoledì 19, venerdì 21;

★★★ martedì 18, sabato 22;

★★ domenica 23 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 10. In prospettiva la sagoma di una settimana piacevole e per nulla scontata, sicuramente ben disposta verso la buona sorte per la maggior parte del periodo.

Ansiosi di mettere in chiaro cosa ha riservato al vostro segno la classifica a stelline settimanale? Certo che si: allora, martedì 18, mercoledì 19 e sabato 22 febbraio tutti valutati a cinque stelle. Diciamo pure che sia l'inizio che la fine della settimana si prospettano certamente 'alla grande', come amiamo sottolineare i momenti positivi riservati ai periodi giudicati favorevoli ai segni migliori. Attenti amici del Capricorno, il meglio per voi deve ancora essere svelato: non ci credete? Lunedì 17 febbraio, data da ricordare: l'arrivo nel comparto di una magnifica Luna nel segno servirà sul classico piatto d'argento la magnifica 'top del giorno', tutta da mordicchiare lentamente, soprattutto nelle questioni interessanti amore e affetti.

Infine, vediamo quali saranno le vostre giornate 'difficili': giovedì 20, venerdì 21 e domenica 23 porteranno in dono solo quattro stelline: basteranno? A seguire il responso giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 17 febbraio - Luna in Capricorno ;

lunedì 17 febbraio - ; ★★★★★ martedì 18, mercoledì 19, sabato 22;

★★★★ giovedì 20, venerdì 21, domenica 23.

Acquario: voto 8. Una settimana preziosa in quanto ad amore e sentimenti in generale. A dare una marcia in più, sia in coppia che riguardo ai single, sarà una preziosa Luna in Acquario: presente nel comparto a partire dalle ore 20:41 di giovedì 20 febbraio. questo transito porterà la positiva posizione al 'top del giorno'.

In generale, le altre giornate si presenteranno piuttosto favorevolmente: venerdì, sabato e domenica saranno sottoscritti da cinque stelle fortunate. Il giorno 19 febbraio invece porterà una stella in meno: il periodo è previsto infatti con solo quattro stelline, comunque positive. Poco da fare, intanto, lunedì 17 e martedì 18 febbraio, valutati rispettivamente con le tre stelle del 'sottotono' e con le due stelline riguardanti i periodi da 'ko'. Passiamo pure all'analisi dettagliata riepilogando il periodo:

Top del giorno giovedì 20 febbraio - Luna in Acquario ;

giovedì 20 febbraio - ; ★★★★★ venerdì 21, sabato 22, domenica 23;

★★★★ mercoledì 19 febbraio;

★★★ lunedì 17 febbraio;

★★ martedì 18 febbraio.

Pesci: voto 9.

In arrivo una settimana giudicata vincente per gran parte del periodo grazie a due transiti eccezionali: l'ingresso di Luna e Sole nel segno. Unica eccezione venerdì 21 febbraio, classificato con le tre stelle del 'sottotono' in quanto sottoposto a dissonanze, seppur lievi, da astri poco collaborativi verso il vostro segno. Nulla di preoccupante, vediamo come saranno i restanti giorni. Iniziamo da lunedì 17, come anche mercoledì 19 e sabato 22, tutti classificati a cinque stelle. Intanto martedì 18 e giovedì 20 gireranno abbastanza discretamente, ambedue valutati con quattro stelle. Per concludere in bellezza, domenica 23 febbraio arriverà una bella 'top del giorno' portata da una sensuale Luna nel segno: contenti?

A voi il responso finale:

Top del giorno domenica 23 febbraio - Luna in Pesci ;

domenica 23 febbraio - ; ★★★★★ lunedì 17, mercoledì 19 ( Sole in Pesci ) e sabato 22;

) e sabato 22; ★★★★ martedì 18 e giovedì 20;

★★★ venerdì 21 febbraio 2020.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la classifica della settimana incentrata sulle giornate comprese da lunedì 17 a domenica 23 febbraio. Come da routine la scaletta posta di seguito è relativa all'intero zodiaco, dunque per i segni dall'Ariete fino a Pesci. Come anticipato, al vertice della classifica risulta essere il Capricorno meritatamente al 'top' della prossima settimana.

Accodati tutti i restanti segni fino ad arrivare al Sagittario, purtroppo fanalino di coda valutato in pagella con il voto 'cinque'. A questo punto è senz'altro d'obbligo svelare come sono stati valutati i dodici segni nell'oroscopo settimanale da 17 al 23 febbraio visualizzando la scaletta completa al completo:

1° Capricorno , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Gemelli e Pesci, voto 9;

3° Toro e Acquario, voto 8;

4° Leone e Vergine, voto 7;

5° Ariete, Cancro, Bilancia e Scorpione, voto 6;

6° Sagittario, voto 5.

Il trattato astrologico riguardante l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 febbraio, dunque incentrato sulla terza settimana del corrente mese è arrivato a termine.

Il nuovo incontro con le previsioni, la classifica stelline quotidiana e la classifica finale interesserà il periodo compreso tra il 24 febbraio e il 1° marzo.