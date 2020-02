Nuova settimana per i segni zodiacali. Come finirà il mese di febbraio 2020? Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci per il periodo compreso tra lunedì 24 febbraio e domenica 1° marzo 2020.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in campo sentimentale, con Venere nel segno potrete vivere delle belle emozioni. Potrebbero anche nascere delle nuove relazioni. In campo professionale ci sono delle situazioni da definire, molte questioni si sbloccheranno nei prossimi mesi.

Toro: Marte è dalla vostra parte, sentite la voglia di amare. Nel weekend ci sarà la luna nel segno, ma potrete comunque vivere delle giornate faticose. In campo professionale ci daranno dei cambiamenti. Urano in opposizione vi porta a rivedere delle situazioni.

Gemelli: nuove opportunità in arrivo, evitate di sottovalutarle, soprattutto nella parte centrale della settimana. In campo lavorativo, potrete vincere delle belle sfide. In amore, chi ha vissuto un cambiamento ora recupera.

Cancro: cielo difficile per la settimana del segno.

In campo amoroso siete in cerca di certezze, che al momento mancano. In campo lavorativo evitate discussioni inutili.

Leone: in questa settimana di fine febbraio, in campo professionale se avete in mente delle situazioni, questo è il momento di agire. In amore Venere favorevole garantisce delle buone possibilità, come anche un matrimonio.

Vergine: in campo lavorativo sono molte le situazioni che vi affliggono, ma riuscirete comunque ad ottenere del successo.

Siate prudenti ad inizio periodo. In campo professionale almeno nel weekend provate a prendervi un momento di relax.

Oroscopo settimanali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere è in opposizione, vi sentite molto nervosi con il partner e potrebbero scaturire delle discussioni nella parte centrale del periodo. In campo lavorativo sono in arrivo delle conferme. Qualcuno sarà anche chiamato a fare delle scelte.

Scorpione: agitazione per il segno, dovete sistemare delle questioni a livello economico. In campo sentimentale, con Mercurio dalla vostra parte, i single potranno fare degli incontri importanti e sarà possibile vivere emozioni piacevoli. Le storie nate nelle ultime settimane ottengono certezze.

Sagittario: cielo importante per i sentimenti del segno, in particolare nella parte centrale del periodo riuscirete a chiarire situazioni in sospeso. In campo lavorativo ci sono dei progetti da portare avanti.

Capricorno: evitate dispute in campo professionale, tenete sotto controllo il vostro umore. In campo amoroso questa settimana le stelle sono buone.

Evitate quindi le arrabbiature.

Acquario: in questo periodo potrete fare degli incontri che potrebbero cambiare la vostra situazione sentimentale. Nel lavoro, con Mercurio dalla vostra parte, potrete gestire delle questioni economiche. In arrivo una bella notizia.

Pesci: cielo agitato per il segno, in amore mancano occasioni. Nel lavoro, con Mercurio dalla vostra parte, potrete gestire delle questioni economiche. In arrivo una bella notizia.