Venerdì 7 febbraio troveremo sul piano astrale il Nodo Lunare e la Luna transitare in Cancro, mentre Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario come Venere, Nettuno e Mercurio che rimarranno stabili in Pesci. Infine Urano sarà nell'orbita del Toro ed il Sole nel segno dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Scorpione, meno rosee per Sagittario ed Ariete.

Umore basso per l'Ariete

Ariete: umore flop. Il tono umorale in casa Ariete potrebbe non essere dei migliori a causa delle molteplici dissonanze planetarie capitanate dallo scontro tra i due Luminari.

Toro: distratti. Riuscire a concentrarsi risulterà presumibilmente un'ardua impresa per i nativi che, onde evitare gaffe, farebbero bene a procrastinare le attività pratiche meno urgenti in modo da riordinare le idee.

Gemelli: loquaci. Non mancheranno probabilmente le parole quest'oggi ai nati del segno che risulteranno una compagnia effervescente e briosa, specialmente negli eventi mondani.

Cancro: prole. Il focus odierno potrebbe essere rappresentato dall'educazione della prole, che sarà motivo di confronto col partner.

Durante le ore pomeridiane, fortunatamente, sarà facile giungere ad un compromesso.

Amore top per Scorpione

Leone: relax. Venerdì che non inizia sotto i migliori auspici ma basterà, con tutta probabilità, non scoraggiarsi ed attendere speranzosi lo sfavillante weekend che si prospetta.

Vergine: taciturni. La voglia di comunicare questo venerdì potrebbe essere pari allo zero in casa Vergine, tanto che le persone con cui avranno a che fare resteranno perplesse del loro insolito mood.

Bilancia: stressati. Nell'ambiente professionale le attività da portare a terminare risulteranno molteplici, c'è da scommetterci, gravando interamente sulle spalle native. Per evitare lo stress sarà bene prendersi un giorno di ferie, ove possibile.

Scorpione: amore top. Le faccende di cuore attraverseranno 24 ore di serenità ed affettuosità reciproca, le quali serviranno a cimentare la simbiosi del rapporto di coppia in essere.

Sagittario pensieroso

Sagittario: pensierosi. Qualche dubbio o ripensamento in merito alle ultime scelte fatte potrebbe palesarsi nella giornata, dono sgradito della Luna in Cancro. Amore in secondo piano.

Capricorno: lavoro flop. Le faccende lavorative potrebbero subire una battuta d'arresto, ma visti e considerati i passaggi astrali del periodo lo stand-by sarà soltanto momentaneo.

Acquario: irritabili. Basterà una qualsiasi provocazione a scatenare la rabbia dei nativi che, se non si limiteranno, potrebbero rovinare qualche rapporto interpersonale.

Pesci: mondani. La voglia di divertimento che, presumibilmente, prevarrà quest'oggi farà optare molti per organizzare una spensierata serata assieme agli amici fidati.