L'Oroscopo del 9 febbraio 2020 è pronto a dare il suo responso per tutti e dodici i segni zodiacali. In prima linea troviamo i Gemelli che, con il loro fascino, conquisteranno la persona alla quale sono interessati da tempo. Il Leone invece dovrà fare attenzione ad un amico che potrebbe avere secondi fini.

Di seguito, le previsioni zodiacali dall'Ariete fino ai Pesci con relativi consigli delle stelle su come affrontare al meglio la giornata di domenica.

Oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete: domenica all'insegna del riposo e del relax.

Concedetevi una pausa, visto che a partire dal mese di marzo dovrete dare il massimo sul lavoro. Le stelle consigliano di prendervi un pomeriggio libero da passare in completa solitudine per ricaricare le pile.

Toro: bene l'amore in questa giornata fredda d'inverno. Il partner vi farà sentire protetti e ne sarete felici, visto che non accadeva da tempo. Progettate una fuga romantica di coppia senza avvisare nessuno, ogni tanto vi fa bene non rendere conto agli altri di ciò che fate nel privato.

Gemelli: sibillini voi del segno.

State cercando di conquistare una preda difficile e che vi sfugge. Siete sicuri di tenerci veramente o state facendo tutta questa fatica solo per dimostrare a voi stessi qualcosa? Gli astri invitano a riflettere.

Cancro: basta tergiversare e rimandare le situazioni scomode. È arrivato il momento di prendere quella decisione che rimandate da tempo. Secondo l'oroscopo di domenica 9 febbraio, questa giornata potrebbe rivelarsi ottima per mettere le cose a posto.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: una domenica che non vi farà stare del tutto sereni. Un amico non perderà tempo a mettervi la pulce nell'orecchio riguardo una questione spinosa che vi angustia. Le stelle consigliano di ascoltare solo ed unicamente ciò che vi suggerisce il vostro istinto.

Vergine: L'oroscopo del 9 febbraio è per voi molto propizio. La giornata passerà in un lampo e la serata diventerà particolarmente divertente grazie ad un invito che fareste bene ad accettare.

Gli astri dicono di aprirsi di più al prossimo e di concedervi quella libertà che spesso vi negate.

Bilancia: ponderate bene le parole in questa giornata domenicale. Qualcuno a voi vicino potrebbe non gradire certe affermazioni, anche se dette con leggerezza. Attenzione all'alimentazione, è ora di darvi una regolata.

Scorpione: alla grande l'amore, che finalmente si sta trasformando in qualcosa di concreto. Strano, per voi che preferite non impegnarvi vero? Le stelle vi invitano a non lasciarvi scappare questa occasione per la paura di legarvi.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: non ci siamo.

Le previsioni zodiacali di domenica vedono una giornata noiosa e priva di brio. Forse fareste meglio a passare del tempo in compagnia del partner o di un amico, in modo da trascorrere qualche ora lieta in cui non pensate ai vostri problemi

Capricorno: bene per voi nativi. Siete nel pieno delle energie e avete voglia di iniziare qualche nuova attività sportiva. Domenica è il momento giusto per passare ai fatti. Le stelle consigliano di programmare una serata in un locale nel quale non siete soliti andare: potreste incontrare l'anima gemella.

Acquario: giornata tranquilla da passare con la famiglia.

Se siete in coppia, meglio staccare la spina. Da tempo le cose non sembrano andare al meglio. Tuttavia, non buttate tutto alle ortiche. La situazione si sbloccherà a partire da marzo.

Pesci: l'oroscopo del 9 febbraio 2020 vi vede abbastanza nervosi con una persona a voi vicina. Non tenetevi tutto dentro ma parlatene a cuore aperto. La rabbia repressa non farebbe altro che peggiorare la situazione.