L’Oroscopo di febbraio 2020 lascia presagire in un mese vantaggioso per i nati sotto il segno dei Pesci, che potranno recuperare sotto ogni punto di vista. Sarà un momento positivo per quanto riguarda il lavoro, un quadro astrale favorevole da sfruttare al meglio per avanzare nuove proposte o iniziare dei progetti. Il cuore è più leggero durante il nuovo mese, i contrasti nati precedentemente potranno essere risolti e le stelle favoriscono gli incontri. Grazie a Marte in aspetto vantaggioso non sarà un mese sottotono dal punto di vista fisico, anzi le energie non mancheranno così come la voglia di fare.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di febbraio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di febbraio per i Pesci

Amore: secondo l’oroscopo di febbraio 2020 il nuovo mese favorirà una ripresa per quanto riguarda la sfera sentimentale dei Pesci che durante l’anno precedente hanno affrontato diversi momenti sottotono ed incontrato numerose difficoltà. Venere in aspetto favorevole dona nuova vita ai sentimenti, all'interno dei rapporti di coppie, anche quelli più faticosi, sarà possibile trovare la serenità e qualcuno potrebbe anche iniziare a parlare di importanti progetti, come il matrimonio o la convivenza.

Anche gli incontri sono favoriti, secondo il presagio degli astri i Pesci potrebbero incontrare l’anima gemella durante il secondo mese dell'anno. Il consiglio è quello di non lasciarsi sopraffare dagli impegni lavorativi e dalla routine, dimenticando di dedicare all'amore e alla famiglia il tempo che meritano.

Lavoro: Marte in aspetto positivo a partire dal 16 febbraio invita il segno a rimboccarsi le maniche e tornare in pista.

Secondo l’oroscopo durante il nuovo mese si potrà ottenere molto dal punto di vista lavorativo, chi ha cambiato lavoro di recente o ha dato via a nuovi progetti, inizierà a riscuotere i frutti del lavoro seminato. Mentre chi è da tempo alla ricerca di un impiego potrebbe ricevere la risposta da tempo attesa. È un periodo vantaggioso per dare vita a nuove collaborazioni, ma anche per coloro i quali intendono vivere un’esperienza all'estero.

Sottotono al contrario si potrebbero rivelare le giornate del 10 e dell’11, quando il segno potrebbe sentirsi sotto pressione, favorendo polemiche e contrasti all'interno dei rapporti lavorativi. Si tratterà tuttavia di 48 ore sfortunate, già dal 12 si potrà recuperare.

Salute: febbraio 2020 sarà un mese di grande energia e vitalità per il segno, che avrà la grinta e la forza necessaria a superare gli ostacoli che gli si porranno davanti. Tuttavia l’oroscopo invita a curare maggiormente corpo e mente, tenendo sotto controllo l’alimentazione e allontanando le situazioni o le persone che portano stress e nervosismo al segno.