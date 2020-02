Un Oroscopo vantaggioso proteggerà il Sagittario durante il mese di febbraio 2020. Venere in aspetto positivo dona nuova forza ai sentimenti, sarà un mese ricco di emozioni, sia per i single che per coloro i quali vivono un rapporto di coppia. Nel lavoro sarà un momento di conferme, chi durante il mese precedente ha dovuto prendere delle scelte si sentirà a proprio agio e inizierà a riscuotere le prime soddisfazioni. Anche dal punto di vista fisico sarà un mese vantaggioso, energia e grinta non mancheranno ai nativi del segno e i rapporti interpersonali ne trarranno giovamento.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del mese di febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di febbraio per il Sagittario

Amore: con Venere in posizione favorevole quello di febbraio 2020 sarà un mese vantaggioso per l’amore e i rapporti interpersonali. Al'interno dei rapporti di coppia, anche laddove nel mese precedente non sono mancate le controversie, sarà possibile ritrovare la serenità. C’è complicità con il partner e la passione si riaccende.

L’oroscopo lascia presagire la nascita di importanti progetti per il futuro, qualcuno potrebbe decidere di sposarsi o di avere un figlio. Anche i single alla ricerca dell’anima gemella o coloro i quali decidono di ricominciare dopo la separazione o una storia finita, saranno favoriti dalle stelle nella ricerca di nuovi incontri. L’unico accorgimento per il Sagittario sarà quello di essere cauti nelle relazioni con i nati sotto il segno dei Pesci, dove impatti potrebbero nascere delle tensioni.

Lavoro: l’oroscopo di febbraio 2020 lascia presagire un momento positivo dal punto di vista lavorativo, il Sagittario riuscirà a trovare delle buone soluzioni per quanto riguarda la questioni pratiche e finanziarie e potrà anche ricevere delle grandi soddisfazioni. Quelli che durante il mese precedente hanno dovuto prendere delle scelte o hanno per esempio cambiato impiego, ritroveranno la serenità e si sentiranno di nuovo pronti a mettersi in gioco.

Le giornate a partire dal 17 con la Luna che entra nel segno si riveleranno molto vantaggiose per chi intende presentare un progetto, avanzare una proposta, ma soprattutto concludere un affare o vendita di tipo immobiliare.

Salute: come anticipato il piccolo oroscopo lascio leggere un febbraio molto vantaggioso per il segno e questo riguarda anche la salute è la forma fisica. Secondo gli altri impatti il sagittario non risentirà di particolari problemi, certo non mancheranno i momenti di stanchezza e nervosismo, ma nulla che un po’ di riposo è un’attenta cura di se stessi dell’alimentazione non potranno risolvere.

Secondo gli assi è un momento vantaggioso per coloro i quali intendono iniziare delle cure o dei trattamenti specifici, ma anche per chi intende migliorarsi, attraverso un percorso alimentare o sportivo.